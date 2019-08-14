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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины, Общество
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Все про:журналистика (2433) СМИ (3211) Братущак (23) Богдан Андрей (132) Мусаева Севгиль (1) Украинская правда (1)

 "Отставка" Богдана - это использование традиционных медиа людьми, которые не знают, что такое журналистика, - Севгиль Мусаева. ВИДЕО

Украинская журналистка, главный редактор онлайн-издания "Украинская правда" Севгиль Мусаева рассказал в интервью почему медиа теряют доверие своих читателей, в чем успех блогеров, про фейки и манипуляции в информационном пространстве, а также почему необходимо со школы обучать людей медиаграмотности.

Об этом смотрите в новом видеоблоге Алексея Братущака "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.

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00:30 "Сверка часов"
2:45 Оккупация Крыма
7:44 Почему Украина проиграла Крым
11:20 Как и когда можно вернуть Крым
17:20 Предложение Владимира Зеленского о работе пресс-секретарем президента
19:45 Отношение к Зеленскому как к шоумену и президенту
25:40 Как партии "Слуга народа" оправдать свое название
27:21 Игорь Коломойский - "главный бенефициар страны"
29:50 Путь в журналистику
31:41 Почему медиа теряют доверие своих читателей
36:02 Феномен блогерства и проблемы с медиаграмотностью населения
40:53 Фейки в работе СМИ, история с "отставкой" главы Офиса Президента Андрея Богдана
43:58 История "писем ФСБ" Порошенко Порошенко и работа над ошибками
49:52 Профессия журналиста в современной Украине
52:46 Поход Мустафы Наема и Сергея Лещенко в политику
55:26 Расследование по Сергею Курченко
1:00:07 Обвинения издания "Украинская правда" в цензуре
1:03:10 Павло Шеремет
1:04:42 Интервью с Петром Порошенко
1:09:15 Электронная декларация
1:11:30 Война: Виктор Гурняк
1:13:45 Неочевидный прогноз

Источник: https://censor.net.ua/v3142845
 
 
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Так и ваша упячка с журналистикой рядом не стояла... это называется -на каждое быдло существует еще большее быдло
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Настоящая журналистика - когда дают объективную информацию по проверенным фактам!
Когда ищут сенсации по уборным и корзинам с грязным бельем ...
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Нездоланною перепоною для вивчення Української Мови є наявність рускоязичной чєлюсті, а не запис в паспорті. Євреї, виживаючи, вимушені були вивчати мови, не тільки по місцю проживання, а й народів, з якими вели торгівлю. В них це в генетичній памяті. Ашкеназі, типу Рабіновіча і Коломийського, мають вроджену рускоязичну чєлюсть.
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Все на каждом канале обсуждают , что сказал зеля или его дрессированные холопы . А в стране война , нет пети , нет свинособак . Есть полное разочарование .
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"Якщо чесно", "Чесно кажучи" - не лучшие слова-паразиты для журналиста
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