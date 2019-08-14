 "Отставка" Богдана - это использование традиционных медиа людьми, которые не знают, что такое журналистика, - Севгиль Мусаева. ВИДЕО

Об этом смотрите в новом видеоблоге Алексея Братущака "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.

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00:30 "Сверка часов"

2:45 Оккупация Крыма

7:44 Почему Украина проиграла Крым

11:20 Как и когда можно вернуть Крым

17:20 Предложение Владимира Зеленского о работе пресс-секретарем президента

19:45 Отношение к Зеленскому как к шоумену и президенту

25:40 Как партии "Слуга народа" оправдать свое название

27:21 Игорь Коломойский - "главный бенефициар страны"

29:50 Путь в журналистику

31:41 Почему медиа теряют доверие своих читателей

36:02 Феномен блогерства и проблемы с медиаграмотностью населения

40:53 Фейки в работе СМИ, история с "отставкой" главы Офиса Президента Андрея Богдана

43:58 История "писем ФСБ" Порошенко Порошенко и работа над ошибками

49:52 Профессия журналиста в современной Украине

52:46 Поход Мустафы Наема и Сергея Лещенко в политику

55:26 Расследование по Сергею Курченко

1:00:07 Обвинения издания "Украинская правда" в цензуре

1:03:10 Павло Шеремет

1:04:42 Интервью с Петром Порошенко

1:09:15 Электронная декларация

1:11:30 Война: Виктор Гурняк

1:13:45 Неочевидный прогноз