 "Отставка" Богдана - это использование традиционных медиа людьми, которые не знают, что такое журналистика, - Севгиль Мусаева. ВИДЕО

Об этом смотрите в новом видеоблоге Алексея Братущака "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.
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00:30 "Сверка часов"
2:45 Оккупация Крыма
7:44 Почему Украина проиграла Крым
11:20 Как и когда можно вернуть Крым
17:20 Предложение Владимира Зеленского о работе пресс-секретарем президента
19:45 Отношение к Зеленскому как к шоумену и президенту
25:40 Как партии "Слуга народа" оправдать свое название
27:21 Игорь Коломойский - "главный бенефициар страны"
29:50 Путь в журналистику
31:41 Почему медиа теряют доверие своих читателей
36:02 Феномен блогерства и проблемы с медиаграмотностью населения
40:53 Фейки в работе СМИ, история с "отставкой" главы Офиса Президента Андрея Богдана
43:58 История "писем ФСБ" Порошенко Порошенко и работа над ошибками
49:52 Профессия журналиста в современной Украине
52:46 Поход Мустафы Наема и Сергея Лещенко в политику
55:26 Расследование по Сергею Курченко
1:00:07 Обвинения издания "Украинская правда" в цензуре
1:03:10 Павло Шеремет
1:04:42 Интервью с Петром Порошенко
1:09:15 Электронная декларация
1:11:30 Война: Виктор Гурняк
1:13:45 Неочевидный прогноз
Когда ищут сенсации по уборным и корзинам с грязным бельем ...