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 Политика Украины, Общество
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Все про:вакцина (390) дети (3660) Супрун Ульяна (555)

 Дети без прививок не будут допущены в школы и детсады. ВИДЕО

Школу и детские сады не смогут посещать невакцинированные дети, кроме тех, которые имеют противопоказания к вакцинации. Для них государство может предоставить альтернативное образование.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ,  об этом сообщили на совместной пресс-конференции и.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун и министр образования Лилия Гриневич.

По словам Супрун, требование об обязательной вакцинации закреплено законом и подтверждено решением Верховного суда.

"В условиях коллектива невакцинированные дети могут распространять инфекцию на других. Статья 15 закона "О защите населения от инфекционных болезней" предусматривает, что детям, которые не получили прививок по Национальному календарю, посещать учебные заведения не разрешается. Когда индивидуальный интерес противопоставляется общественному интересу, то преимущественным будет последний", - сказала она.

По словам Супрун, вакцинировать детей можно бесплатно у семейного врача.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Супрун о вакцинации в стране: Ситуация требует оперативного вмешательства. СНБО может поднять этот вопрос на национальный уровень

В свою очередь, министр образования и науки Лилия Гриневич отметила, что государство в любом случае предоставит ребенку доступ к образованию.

"Если родители отказываются от вакцинации, они имеют право выбрать альтернативную форму обучения, например, индивидуальную или дистанционную", - сказала она.

"Государство в любом случае предоставит возможность и доступ каждого ребенка к образованию, но в любом случае присутствие не привитых детей не должно создавать угрозу здоровью другим детям", - добавила Гриневич.

Если у ребенка есть противопоказания к вакцинации, ему предоставляется соответствующая справка, а решение о допуске такого ребенка в учреждения образования принимает комиссия врачей соответствующего медучреждения.

Дети до 6 лет по календарю прививок должны быть вакцинированы от гепатита В, КПК (кори, паротита, краснухи), дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и Хиб-инфекции.

Источник: https://censor.net.ua/v3142836
 
   
 Топ комментарии
 
Правильно ! Дети не виноваты , что у них родители слабоумные .
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Колдуны-ученные. На костер их! Ты смотри, что удумали - прививаться, скоро еще скажут, что и Земля не плоская.
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Вообще то у меня Украинский паспорт, и по рождению я Украинец, так что ни тебе мне указывать!!
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та ты вообще каким тут боком крендель из австралии! у тебя что в астралии уже все проблемы решены что ты к нам приперся?!!
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так и топі за єто. а не против вакцинации вообще.
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В прошлом году после проведения вакцинаций в Украине умерло 17 детей.
Об этом заявил генеральный директор госучреждения "Центр общественного здоровья МОЗ Украины" Владимир Курпита в интервью "РБК-Украина". Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/********/v-minzdrave-nazvali-kolichestvo-umershih-posle-privivok-detey-v-2017-godu-1162581.html
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А сколько бы умерло если бы не вакцинировали . ? Діти без щеплень не будуть допущені в школи і дитсадки - Цензор.НЕТ 5288 .
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Он просто врёт, давая ссылку на, очевидно, российский сайт, занимающийся информационной войной против Украины.
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А вы не могли бы, сразу дать статистику, сколько деток утонуло в прошлом году или погибло на дорогах? Из ваших умозаключений следует что детям нельзя переходить улицы и купаться в принципе, более того это даже опаснее.
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Ложь. Ссылка на какой-то левый сайт, со ссылкой на настоящее интервью Владимира Курпита, где ничего про "умерших от вакцинации детей" нет. Діти без щеплень не будуть допущені в школи і дитсадки - Цензор.НЕТ 5413




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***** отрабатывает швейцарские деньги.
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Как там поживают дети, которые стали инвалидами после прививок?
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не от прививок, а от некачественньіх прививок.
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"невакцинированные дети могут распространять инфекцию на других"

Стара маразмитичка зовсім вижила з глузду.
Як на вакцинованих і "захищених" можна розповсюдити інфекцію?)))
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Ви знаєте що щеплення не дає 100% захисту?
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і після вакинації болячка зазвичай проходить легше.
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На нашей улице примерно пополам. Половина детей вакцинированы от всего, вторая половина от ничего.
Первые (вакцинированные) постоянно болеют, ОРЗ, гриппы, ангины и прочее, хилые какие-то все. Вторые (не вакцинированные) почти не болеют, гуляют, учатся и развиваются отлично.
Вакцинация - это маленькая болезнь и иммунитет вместо того, чтобы развиваться, постоянно борется с чужеродной инфекцией.
"Современная медицина" - это такое явление, когда свои смертельные ошибки признают через несколько десятков лет.
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