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 Происшествия, Общество
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 Во время непогоды в Киеве падающее дерево едва не задело пешехода. ВИДЕО камер наблюдения

Вчера в Киеве на улице Богдана Хмельницкого во время сильного дождя и ветра на тротуар упало дерево, едва не задев пешехода.

 Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киев оперативный, происшествие попало в поле зрения камер наблюдения.

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Источник: https://censor.net.ua/v3142825
 
 
 Топ комментарии
 
хорошо, что был не в дебильниках\наушниках..
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Бежал не в сторону, вдоль... Во время непогоды в Киеве падающее дерево едва не задело пешехода - Цензор.НЕТ 2473
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хорошо, что был не в дебильниках\наушниках..
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в принципе бежал к стене что тоже верно, смотреть что там куда падает времени небыло
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Бежит по направлению падения дерева. Когда мозгов нет, спасают быстрые ноги.
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Ну ага, це ж легко визначити куди впаде дерево, коли лише чутно, як хрустить десь за спиною.
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Бетонна плита впала з 9 поверху поруч з сивим хлопчиком.
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Камеры может очень даже ничего.
Присмотритесь внимательнее, это видео снято чем-то с экрана монитора.
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Для этого конкретного мужика есть. А для того, которого накануне дерево убило? Шо там томос говорит по канонам?
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Это происходит не потому, что деревья плохие.
А потому, что их не поливают или неправильно поливают.
Корневая система развивается на глубину проникновения воды.
Если мало воды, то корни не уходят вглубь и дерево падает при сильном ветре.

Вот Труханов, дебил, спилил в Одессе вместе с Галантерником тысячи деревьев,
потому, что как-то врезался в дерево превышая скорость.
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а свечечку Ангелу-хранителю поставить надо бы ))))
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Дерево не вынесло злочинной влады (Порох, Зеленский, нужное вставить)
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