 Во время непогоды в Киеве падающее дерево едва не задело пешехода. ВИДЕО камер наблюдения

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киев оперативный, происшествие попало в поле зрения камер наблюдения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Поврежденные крыши и разбитые окна: на Черновицкую область обрушился град размером с куриное яйцо. ВИДЕО+ФОТОрепортаж





