 Во время непогоды в Киеве падающее дерево едва не задело пешехода. ВИДЕО камер наблюдения

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киев оперативный, происшествие попало в поле зрения камер наблюдения.
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Маршрутка с пассажирами сбила пьяного пешехода и влетела в дерево на ул. Булаховского в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Неизвестный, угрожая ножом, ограбил кредитное учреждение в Киеве. ВИДЕО камер наблюдения
+9
хорошо, что был не в дебильниках\наушниках..
+8
Хорошо бегает, -молодец!
+7
Бежал не в сторону, вдоль...
Присмотритесь внимательнее, это видео снято чем-то с экрана монитора.
А потому, что их не поливают или неправильно поливают.
Корневая система развивается на глубину проникновения воды.
Если мало воды, то корни не уходят вглубь и дерево падает при сильном ветре.
Вот Труханов, дебил, спилил в Одессе вместе с Галантерником тысячи деревьев,
потому, что как-то врезался в дерево превышая скорость.