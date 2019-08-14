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 Правозащитники установили 121 капкан на Приморском бульваре в Одессе в поддержку узников Кремля. ВИДЕО

В Одессе стартовал Всеукраинский тур в поддержку украинских политзаключенных и военнопленных, незаконно находящихся в тюрьмах России и оккупированном ею Крыму.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В частности, на Приморском бульваре возле памятника Дюку де Ришелье активисты разместили 121 капкан, символизирующий 97 политзаключенных и 24 военнопленных моряка.

Сообщается, что акцию организовали Украинский Хельсинский союз по правам человека, Медийная инициатива по правам человека, Объединение родственников заключенных Кремля, кампания #SaveOlegSentsov, Крымская правозащитная группа, Крым-SOS и т.д..

Правозащитники установили 121 капкан на Приморском бульваре в Одессе в поддержку узников Кремля 01
Фото: пресс-служба Минобороны

Кроме капканов, в центре установили информационные стенды с фамилиями политзаключенных и информацией о них.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правозащитники проведут тур по десяти городам Украины в поддержку узников Кремля

Прохожих призвали ознакомиться со стендами и другими информационными материалами, предлагали написать письмо или открытку для политзаключенных.

Следует отметить, что это первая акция глобальной кампании #SaveOlegSentsov в рамках Всеукраинского тура по 10 городам Украины. На очереди Херсон, Харьков, Мариуполь, Львов.

Источник: https://censor.net.ua/v3142799
 
 
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Раньше они все были под АП и требовали что бы Порошенко освободил узников кремля.. И чего они теперь вдруг Одессе, разве там АП? Ах нуда порохто теперь не президент..
Вот честно или лыжи не едут, или не ту страну назвали гондурасом.
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