 Пограничники Одесского отряда обнаружили боеприпасы в прибывшем из США автомобиле. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Во время мероприятий пограничного контроля внедорожника, который прибыл на одном из теплоходов из США, сработала служебная собака. После чего, в ходе углубленного осмотра транспортного средства, под сиденьем водителя в специально оборудованном бардачке для инструментов военнослужащие обнаружили 32 боеприпаса", - сказано в сообщении.

О данном факте было сообщено в Нацполицию. Патроны изъяты в установленном порядке.

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Фото: пресс-служба Госпогранслужбы