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Все про:боеприпасы (1257) Госпогранслужба (3414)

 Пограничники Одесского отряда обнаружили боеприпасы в прибывшем из США автомобиле. ВИДЕО

Вчера в международном морском пункте контроля "Визирка", который находится вблизи г. Южное, пограничники Одесского отряда обнаружили патроны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Во время мероприятий пограничного контроля внедорожника, который прибыл на одном из теплоходов из США, сработала  служебная собака. После чего, в ходе углубленного осмотра транспортного средства, под сиденьем водителя в специально оборудованном бардачке для инструментов военнослужащие обнаружили 32 боеприпаса", - сказано в сообщении.

Пограничники Одесского отряда обнаружили боеприпасы в прибывшем из США автомобиле 01

О данном факте было сообщено в Нацполицию. Патроны изъяты в установленном порядке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала года в Украину не пропустили более 12,5 тыс. иностранцев, - Госпогранслужба

Пограничники Одесского отряда обнаружили боеприпасы в прибывшем из США автомобиле 02
Фото: пресс-служба Госпогранслужбы

Источник: https://censor.net.ua/v3142796
 
 
 Топ комментарии
 
ну и шо с того?? остались от бывшего хозяина... в штатах у каждого второго ствол в бардачке или подлокотнике лежит, а в багажнике ружье 12-го калибра! свободная страна!!!
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Сразу видно что авто приехало из свободной страны. Ето только в Украине оружие имеют право носить только господа, бандюки и сепаратисты
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Добре хоч трупи наркоділерів витягнули з машини перед відправкою!
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Зато универсальные! Охотничьи 3х видов. Под нарезное аж - 5 видов!
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ну и шо с того?? остались от бывшего хозяина... в штатах у каждого второго ствол в бардачке или подлокотнике лежит, а в багажнике ружье 12-го калибра! свободная страна!!!
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Вам ничего, а кто то из таможенником обзаведется конфискованным Jeepом. А человеку купившему авто в США теперь придется с ним попрощаться+отстегнуть на годовой запас бензина, чтобы против него дело о контрабанде оружия не открывали.
Это старая схема.
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Это Дмитрий горькая украинская правда, почитайте автофорумы сколько людей попадают на такое, при этом все отмечают, что вероятность того что в купленном Вами в США авто таможенники найдут патроны прямопропорциональна стоимости авто. Совпадение ?
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Вот Вы к примеру купили б.у. машину на интернет-аукционе в США за 10к$, я доблестный таможенник. Назовите мне хоть 1 причину по которой я не могу купить в охотничьем магазине 4 патрона, положить в бардачек прибывшей Вам машины. После этого позвонить Вам-получателю груза и сообщить новость что в вашем грузе-контрабанда оружия и он сейчас будет арестован, а Вы чуть позже. Думаю Вы с радостью будите готовы отдать 1000$ чтобы не лишится авто и не иметь проблем.
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как будто кто-то стащил с прилавка оружейного все образцы и одну коробочку 22 lr
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схоже у колишнього власника було три ствола: малокаліберна гвинтівка, пістолет та рушниця.
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я думав Маск гуманітарку в "Теслі" прислав
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Ох ти! Патрони до малокаліберки десь 20 штук і 4 для мисливького ружжа !
Ну мериканці! Шо творять! Цікаво, це Сорос, чи Ротшільд підкинув?
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Ніхренасє...
І як ці 122-мм ********** вмістилися в бардачку. Гарно шукали? Може під дном прихована мортира для таких мелкашек.
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тю. Ладно бы супер магнум 357., или барет 12.7..
Но эти припасы пакуют в каждом гаражном кооперативы Украины..
Думаю владелец купил авто и даже не знал о схроне внутри.
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Сразу видно что авто приехало из свободной страны. Ето только в Украине оружие имеют право носить только господа, бандюки и сепаратисты
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Поэтому у них и выпиливают десятками постоянно, а одиночные убийства вообще не попадают в статистику.
Нельзя славянам и чебурекам с гор давать в руки оружие, менталитет и воспитание не то. Через год страна значительно поредеет.
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Если у Вас проблемы с менталитетом и воспитанием, то это ошибка Ваших родителей, но никак не проблема национальной принадлежности.
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Ну такая себе "сенсация". Так, чтобы наполнить ленту новостей пойдет.
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Да как же нет?! Когда - Да, вот она новость. 😉
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Дайте ці набої Трухану. Він вже створив приватну армію, йому треба.
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ой та забыл владелец в техассе это как семечки и не считается оружием прям атомную торпеду нашли с часовым механизмом
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Це классика, гарна машина - срабатуе службова собака-****-жаба..
Заказуйте краще електромобілі там все сложно, а електрошокери підкидати дорого))))..
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Я служил на Южном) где эти патроны не забывали.И в диванах и в машинах) этож не в схроне.У нас раз собачка в баке бензиновом унюхала гранаты .
Но там сами кинологи в шоке были))
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патроны случайно не были завернуты в какие-то наши ,,С1льськ1 в1ст1,,? ))
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