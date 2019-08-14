 Пограничники Одесского отряда обнаружили боеприпасы в прибывшем из США автомобиле. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
"Во время мероприятий пограничного контроля внедорожника, который прибыл на одном из теплоходов из США, сработала служебная собака. После чего, в ходе углубленного осмотра транспортного средства, под сиденьем водителя в специально оборудованном бардачке для инструментов военнослужащие обнаружили 32 боеприпаса", - сказано в сообщении.
О данном факте было сообщено в Нацполицию. Патроны изъяты в установленном порядке.
Это старая схема.
Ну мериканці! Шо творять! Цікаво, це Сорос, чи Ротшільд підкинув?
І як ці 122-мм ********** вмістилися в бардачку. Гарно шукали? Може під дном прихована мортира для таких мелкашек.
Но эти припасы пакуют в каждом гаражном кооперативы Украины..
Думаю владелец купил авто и даже не знал о схроне внутри.
Нельзя славянам и чебурекам с гор давать в руки оружие, менталитет и воспитание не то. Через год страна значительно поредеет.
Заказуйте краще електромобілі там все сложно, а електрошокери підкидати дорого))))..
Но там сами кинологи в шоке были))