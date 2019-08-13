 "95 квартал" спел про близкие отношения Богдана с Зеленским. ВИДЕО

Соответствующее видео на своей странице в Фейсбук разместила Дарина Чиж, информирует Цензор.НЕТ.
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Отставку Богдана не подтверждают ни руководство "Слуги народа", ни близкие к Зеленскому сотрудники, - Бутусов
"Квартал 95" уже запланировал съемки без Зеленского. ВИДЕО
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+17
Клоунада наше всё!
+16
сами вы геи!!!.. мы просто близкие друзья!!!
+14
Тьфу, глядь! 🤢
совершенно не раскрыта тема "а ручки то вот они"
а у тех - обе бабы
Через годик на стадионе Сантяго-де-Чили посмеетесь
- Давай!
- Встречаются два мужика...
- Фууу, дальше не надо.
Но ведь Вы себя обиженным не будете чувствовать, правда?
Вы таки чувствуете себя обиженным
тогда пусть постанывает.....
Полегчало!
Обыкновенные тридварасы
🤔
Зе!, кому теперь звонить будешь? А?