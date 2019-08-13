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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины, Шоу-бизнес
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Все про:Зеленский (2462) юмор (1955) Богдан Андрей (130)

 "95 квартал" спел про близкие отношения Богдана с Зеленским. ВИДЕО

Юмористы из "95 квартала" спели песню про близкие отношения Президента Украины Владимира Зеленского с главой Офиса Президента Андреем Богданом.

Соответствующее видео на своей странице в Фейсбук разместила Дарина Чиж, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте: Зеленский: Богдан готов сложить полномочия в любой момент по желанию общества

Источник: https://censor.net.ua/v3142745
 
   
 Топ комментарии
 
сами вы геи!!!.. мы просто близкие друзья!!!
"95 квартал" спел про близкие отношения Богдана с Зеленским - Цензор.НЕТ 6227
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раскудахтались порохоботы
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Цэ работа у них такая...
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фуфло гонят, не смешно

совершенно не раскрыта тема "а ручки то вот они"
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есть такая работа Родину продавать порохобот называется
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Думаю, що не привчили бо від його коментаря лайном смердить😼
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з вас, убогіх ватних трололохів, ми вже 5 років ухахатуемось )))))) продовжуйте в тому ж темпі і далі нас радувати своєю тупістю )))))))
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когда же ты козу успеваешь доить,когда все время ухахатываешься,а свыней кормить? "95 квартал" заспівав про близькі стосунки Богдана із Зеленським - Цензор.НЕТ 6553
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сами вы геи!!!.. мы просто близкие друзья!!!
"95 квартал" спел про близкие отношения Богдана с Зеленским - Цензор.НЕТ 6227
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Стесняюсь спросить, но кто из них женщина а кто мужчина?🤔
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О! Вот это уже "ближе к телу", как говорил Ги де Мопасан
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Вам еще смешно?
Через годик на стадионе Сантяго-де-Чили посмеетесь "95 квартал" заспівав про близькі стосунки Богдана із Зеленським - Цензор.НЕТ 1682
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Когда смешно тогда смешно 😁👍🏻
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Вот ,что значит пародия...про пепе ни слова
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Якось однаково,нехай місять глину,хоч до скону,так вони країну тягнуть в гузно.
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- Рассказать анекдот?
- Давай!
- Встречаются два мужика...
- Фууу, дальше не надо.
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Все происходящее похоже на то, если бьі тренер поехал головой, и, заменил игроков футболистов на кого попало, отвечая, «Да сезон начнется они научатся играть »
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Сочувствую геям, шутки шутками, но что то они уж слишком близкие.
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А шо Зеленский сам может сделать, если он: ни бе, ни ме.
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Зеленский может разбогатеить и стать президентом ,не то,что ты лузер обиженный "95 квартал" заспівав про близькі стосунки Богдана із Зеленським - Цензор.НЕТ 7783
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слышь, железяка!.. а тебя в Северодвинске собирали?!.. ну, в смысле, ты когда взорвешься?!
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Какой нафиг! робот Федя, нанюхавшись носков крысеныша, трахнул автомат с газировкой. Ото оно и получилось
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ты описал момент твоего зачатия довольно подробно "95 квартал" заспівав про близькі стосунки Богдана із Зеленським - Цензор.НЕТ 1838
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Убогий петух. Тебя,тварь обоссанную даже не научили стандартным фразам? Ты настолько туп,что осилил единственное - "Сам дурак". Ну и отсасывай говно из канализаций. Это единственноге на что способна такая тварь как ты
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И разбогатеет ОН, потому что есть лузеры, пишущие подобное
Но ведь Вы себя обиженным не будете чувствовать, правда?
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именно поэтому он и разбогател,из за комментов,вы лучше со своей козюлькой поиграйтесь
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Serhii Liushuk А шо Зеленский сам может сделать, если он: ни бе, ни ме.

тогда пусть постанывает..... "95 квартал" заспівав про близькі стосунки Богдана із Зеленським - Цензор.НЕТ 3165
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Показуха))) хотят показать что могут шутить про зеленского. Но уверен что все согласовано с ЗЕ)). НО уверен что он очень болезненно принимает все шутки про него в инете и фейсбуке
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А почему бы нет...раскрепощенным легче жить и работать
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Какие нафиг геи?!
Обыкновенные тридварасы
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Шла к Кощею баба Ешка Чтоб потр*х*ться немножко, Обломал ее Кащей: Я теперь Ягуся, гей!
🤔
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Фотография, конечно, мерзкая. Но все-таки, думаю, суть там не в близких отношениях. Просто Богдан приставлен смотрящим к Зюзику, чтобы он не увлекался по своей артистической натуре истерика и не выходил за рамки предписанного ему сценария, исполняя роль президента, на которую его наняли. Ну и второе, сам же Зюзик кроме как зажигать огни, устраивая дешевые шоу вроде как в Житомире или Борисполе, ничего не умеет, а Богдан все-таки неглупый, помогает ему более-менее прилично изображать из себя вроде как президента.
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Людмила! Вы не учли фактор "красных труселей", подаренных Богданом наивному Вовке..
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ой дурааак "95 квартал" заспівав про близькі стосунки Богдана із Зеленським - Цензор.НЕТ 7282
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Время когда Зеленский лично озвучивал тексты из кремля и глумился над Украиной и украинцами прошло. Теперь другие делают то же самое. Главное, что нужно кремлю и **********, где эти тексты заказывают и пишут, чтобы украинцы похотливо ржали над властью. Любой украинской властью. Анальная тема это кацапы. Всегда кацапы. Ведь только у этого народа есть поговорка "Нету лучшего влагалища чем жопа пьяного товарища"... "95 квартал" заспівав про близькі стосунки Богдана із Зеленським - Цензор.НЕТ 2288

Зе!, кому теперь звонить будешь? А?
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