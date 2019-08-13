 "Есть моя публичная позиция, и она не ко двору", - Безсмертный о причинах увольнения. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Безсмертный сказал в эфире телеканала 24.
"Тайны в этом нет. Есть моя публичная позиция. И это позиция не только по отношению тактики действий в переговорной группе, но и по отношению тактики действий на линии разграничения. Если взять историю за три последних месяца, то я честно, корректно, открыто говорил, что здесь надо действовать так, а здесь вот так... И очевидно, такая позиция не ко двору. Но это право президента - назначить, уволить", - объяснил свою точку зрения Безсмертный.
Скоро
минає 100 днів керівництва нового Президента, а мені вже не хочеться
писати слово "президент" з великої літери. Жаль... Сумно і прикро. А вам
з 73% ні?
о гоподи
поздоровляю ...
А от вас - поровшивих негідників, котрі за гроші бариги створюють фон загальноукраїнської ненависті до Зеленського, до буцигарні посадить.
Я, до прикладу, вивчав математичну статистику і ніяк не можу зрозуміти як таке може бути: 73% населення голосувало за Зеленського - а на бутусному форумі вас - 8%-процентщиків - чомусь 80% (?!).
Може пан Бутусов допоможе розібратись? А заодно і пояснить чому антисемітські та інші нецензурні пости не видаляються, якщо вони адресовані Президенту Зеленському?
Що, працюють офшорні гроші Порошенка?
Вам, пані Севаст ьянова, не хочеться розігнатись - і роз....ярити свою розумну голову об бетонну сітну?
"Последние месяцы я открыто и честно говорил, как нужно действовать", - сказал Роман Бессмертный.- Ведь я понимаю, что может быть дальше, поэтому корректно высказывался. Начиная с того, что нельзя не проводить военный парад в условиях войны, его нужно делать. Не надо звонить Путину, а надо действовать, к тому же резко и последовательно. Я не могу понять, почему сильная Украина показывает свою боязнь относительно неорганизованной России, и то, почему не отвечают на фронте, когда идет обстрел....Очевидно, что такая позиция не "ко двору". Тем более, это право президента. Единственное, сейчас жаль, что я потратил 2 месяца и за это время подготовил указ, который должен нормировать работу делегации. Также подготовил проект закона, где заложена совсем другая модель достижения мира в войне", - добавил Бессмертный.
Не зная или недооценивая врага непростительная ошибка.
Жодного мать його факту...