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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины, Общество
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Все про:Безсмертный (307) увольнение (1644)

 "Есть моя публичная позиция, и она не ко двору", - Безсмертный о причинах увольнения. ВИДЕО

Роман Безсмертный заявил, что причиной его увольнения из Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе является его публичная позиция, которая не совпадает с видением Президента Владимира Зеленского и его команды.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Безсмертный сказал в эфире телеканала 24.

"Тайны в этом нет. Есть моя публичная позиция. И это позиция не только по отношению тактики действий в переговорной группе, но и по отношению тактики действий на линии разграничения. Если взять историю за три последних месяца, то я честно, корректно, открыто говорил, что здесь надо действовать так, а здесь вот так... И очевидно, такая позиция не ко двору. Но это право президента - назначить, уволить", - объяснил свою точку зрения Безсмертный. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Увольнение Безсмертного из ТКГ ослабляет позиции Зеленского на переговорах с Россией, - Бутусов

Источник: https://censor.net.ua/v3142717
 
 
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только дураки во власти не хотят слышать правду о том что происходит
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Я не могу понять , за шо этот попугай Рома зарплату получал из бюджета "Есть моя публичная позиция, и она не ко двору", - Безсмертный о причинах увольнения - Цензор.НЕТ 8984
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так конституция же не годится , ее менять будут "Есть моя публичная позиция, и она не ко двору", - Безсмертный о причинах увольнения - Цензор.НЕТ 1011
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Так он же из "Любих друзів". Кодла Юща - Мародёра.
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Он никогда не был ни тем, ни другим..Бывший учитель истории, соратник Ющера, все эти годы грелся в теплом комфортном месте, ни рыба, ни мясо...и все, вот и весь его послужной список.
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Ну чучма самое то 😄 Отец украинского олигархата
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Скоро минає 100 днів керівництва нового Президента, а мені вже не хочеться писати слово "президент" з великої літери. Жаль... Сумно і прикро. А вам з 73% ні?
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Лидия Севастьянова
Скоро
минає 100 днів керівництва нового Президента, а мені вже не хочеться
писати слово "президент" з великої літери. Жаль... Сумно і прикро. А вам
з 73% ні?
"Есть моя публичная позиция, и она не ко двору", - Безсмертный о причинах увольнения - Цензор.НЕТ 8335

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Не хочется - не пишіть. В чому проблема?
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зрозуміло..тактика така президента--на окупованих територіях нехай будуть"лднр" і з ними торгувати"там же наши люди".тому і "перемир'я" і розмінування і "не стрелять в атвет"тим більше що їх апартізавалі
поздоровляю ...
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а підорація не причьом..гаварите с жителямі данбаса...Ахметов хоче бізнес..і так далі по плану
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Этот русофоб предлогал стрелять в мирных ополченцев и не приклонять колени перед вовой Х? Ну тогдя понятно, такая позиция ЗекоМанду не устроит...
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Похоже, наш Зю не верит, что бежать будет дальше Ростова...
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Нікуди він не буде "біжати",
А от вас - поровшивих негідників, котрі за гроші бариги створюють фон загальноукраїнської ненависті до Зеленського, до буцигарні посадить.
Я, до прикладу, вивчав математичну статистику і ніяк не можу зрозуміти як таке може бути: 73% населення голосувало за Зеленського - а на бутусному форумі вас - 8%-процентщиків - чомусь 80% (?!).
Може пан Бутусов допоможе розібратись? А заодно і пояснить чому антисемітські та інші нецензурні пости не видаляються, якщо вони адресовані Президенту Зеленському?
Що, працюють офшорні гроші Порошенка?
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Вже минається 5 рік війни з РФ. А стара влада не хоче відпускати важелі: барига весь з головою в офшорах, його Клімкін - у відпустці, Грицак - у відпустці, Юра-неук що на Генпрокурора призначили - у відпустці... 450 пдрсв з ВР - у відпустці....
Вам, пані Севаст ьянова, не хочеться розігнатись - і роз....ярити свою розумну голову об бетонну сітну?
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І так видно, що ти даун. Для чого ще було підписуватись?
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Порядні люди до жінок з такими словами не звертаються. Хам!
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////
"Последние месяцы я открыто и честно говорил, как нужно действовать", - сказал Роман Бессмертный.- Ведь я понимаю, что может быть дальше, поэтому корректно высказывался. Начиная с того, что нельзя не проводить военный парад в условиях войны, его нужно делать. Не надо звонить Путину, а надо действовать, к тому же резко и последовательно. Я не могу понять, почему сильная Украина показывает свою боязнь относительно неорганизованной России, и то, почему не отвечают на фронте, когда идет обстрел....Очевидно, что такая позиция не "ко двору". Тем более, это право президента. Единственное, сейчас жаль, что я потратил 2 месяца и за это время подготовил указ, который должен нормировать работу делегации. Также подготовил проект закона, где заложена совсем другая модель достижения мира в войне", - добавил Бессмертный.
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Не это главное. Главное, что некто Зеленский думает, что некто Путин перед ним...человек.
Не зная или недооценивая врага непростительная ошибка.
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І жодної конкретики... Моя позиція... В звіздьожі... І в зароблянні бабок...
Жодного мать його факту...
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О, Боже! Какой незаменимый! Вялый демагог. Типа недоразвитого юща-пчеловода. Все правильно в шею гнать, пусть теперь идёт на Первом мыслями по древу растекается и теребит своего ужика.
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