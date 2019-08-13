 Спецслужбы РФ через профили женщин в соцсетях пытаются вербовать украинских военных, - СБУ. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники спецслужбы, в частности, разоблачили вербовочный подход ФСБ РФ к руководителю подразделения Вооруженных сил Украины, который проходит службу в районе проведения операции Объединенных сил.

"Через одну из соцсетей подконтрольное российским спецслужбам лицо установило и поддерживало контакты с украинским военнослужащим. Женщина во время развития якобы личных отношений узнала о его службе в ВСУ. После чего пыталась получить от офицера информацию военного и общественно-политического характера.

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Во время переписки она предложила украинскому военному осуществлять сбор информации в интересах ФСБ за денежное вознаграждение, особо подчеркивая "материальные преимущества сотрудничества со спецслужбами России".

Женщина отметила, что в случае предоставления представителям иностранной стороны важных данных, военному будет обеспечен выезд в РФ с возможностью получения жилья. После получения "предложения" военнослужащий обратился к сотрудникам украинской спецслужбы и предоставил подробные показания об обстоятельствах своей вербовки", - говорится в сообщении.

Служба безопасности Украины призывает пользователей соцсетей быть бдительными и в случае получения вербовочных предложений от иностранных спецслужб немедленно обращаться в СБУ.