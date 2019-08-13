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Все про:СБУ (13708) вербовка (127)

 Спецслужбы РФ через профили женщин в соцсетях пытаются вербовать украинских военных, - СБУ. ВИДЕО

Военная контрразведка Службы безопасности Украины фиксирует многочисленные попытки вербовки представителями российских спецслужб и подконтрольных им так называемых "МГБ Д/ЛНР" украинских военнослужащих путем установления личных контактов в социальных сетях под видом лиц женского пола.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники спецслужбы, в частности, разоблачили вербовочный подход ФСБ РФ к руководителю подразделения Вооруженных сил Украины, который проходит службу в районе проведения операции Объединенных сил.

"Через одну из соцсетей подконтрольное российским спецслужбам лицо установило и поддерживало контакты с украинским военнослужащим. Женщина во время развития якобы личных отношений узнала о его службе в ВСУ. После чего пыталась получить от офицера информацию военного и общественно-политического характера.

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Во время переписки она предложила украинскому военному осуществлять сбор информации в интересах ФСБ за денежное вознаграждение, особо подчеркивая "материальные преимущества сотрудничества со спецслужбами России".

Женщина отметила, что в случае предоставления представителям иностранной стороны важных данных, военному будет обеспечен выезд в РФ с возможностью получения жилья. После получения "предложения" военнослужащий обратился к сотрудникам украинской спецслужбы и предоставил подробные показания об обстоятельствах своей вербовки", - говорится в сообщении.

Служба безопасности Украины призывает пользователей соцсетей быть бдительными и в случае получения вербовочных предложений от иностранных спецслужб немедленно обращаться в СБУ.

Источник: https://censor.net.ua/v3142708
 
 
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Молодец!
Как там, в "место встречи изменить нельзя", про женщин вор говорил...
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давно знав що касаби це під......и в спідницях, тепер навіть не приховують це Спецслужбы РФ через профили женщин в соцсетях пытаются вербовать украинских военных, - СБУ - Цензор.НЕТ 1412
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Все российские соцсети должны быть закрыты в Украине
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Легко сказать : "там шпиЁнки с крепким телом, ты их в дверь, они в окно, ... "
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а сама засунет толу под корсет, ты проверяй какого полу твой сосед.
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Фигасе.. украинских военных жены дома ждут а они в это время с кацапами в интернете гей темы мутят Спецслужбы РФ через профили женщин в соцсетях пытаются вербовать украинских военных, - СБУ - Цензор.НЕТ 3316
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Для личных целей в реале общаться нужно. В интернете все чувства легко симитировать и скрыть настоящие
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Так зелёная наркозависимая мразь уже давно завербована .Руководит целой страной и никакого кипиша . Правда его завербовали через мужчину
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Отож ))
Соцмережі це підступна штука.
За фоткою кралечки може ховатися бородатий мужлан )))))
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