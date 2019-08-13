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 Сотрудники Одесской полиции задержали иностранца подозреваемого в убийстве пожилой одесситки. ВИДЕО

Сотрудники Одесской полиции задержали иностранца подозреваемого в убийстве пожилой одесситки.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, тело 84-летней женщины обнаружил ее квартирант.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители установили причастность к убийству ранее судимого 52-летнего уроженца одной из стран Закавказья.

Мужчина делал ремонт в одной из квартир этажем выше и заходил обедать к потерпевшей. Во время одного из таких посещений он нанес женщине телесные повреждения несовместимые с жизнью. Злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали по месту проживания.

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Источник: https://censor.net.ua/v3142694
 
 
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Сердобольная бабушка кормила работягу. А он за это убил её...
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Чурку,прошу заметить. Одесса ими переполнена.Привоз,так же как и все рынки под контролем чурок.Асфальтные работы тоже под чурками.
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такой себе афрокавказский федя раскольников.
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"Слющай, дарагой, я совсэм мух дрожащий или право имэю, да?"
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Ходив їсти і вбив бабусю, якісь неправильний кавказець.
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Сотрудники Одесской полиции задержали иностранца подозреваемого в убийстве пожилой одесситки.
*******
Схожа історія в чорно-комедійній короткометражці московського режисера Крижовнікова "Нечаянно". Тільки там мужик тьощу завалив, бо як він потім сказав "она сама ко мнє спіной повєрнулась, - спровоціровала мєня, а значіт, ето била самооборона".
Рекомендую, хоча зазвичай кацапське кіно взагалі не дивлюсь.

https://www.youtube.com/watch?v=DsUfVADEouQ
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Ну, как можно впускать к себе в дом вот такое человеческое отребье. Квартиру наверное требовал на себя переоформить, бабуля отказалась, вот и убил, падонаг.
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треш - ара ходив до восімісітілєтнєй бабкє на "гобід", та помітив аж дві мобілки: нокію 3310 і воспилал страстью, а бабка йому не дала, то він її убив
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