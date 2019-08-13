 Сотрудники Одесской полиции задержали иностранца подозреваемого в убийстве пожилой одесситки. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, тело 84-летней женщины обнаружил ее квартирант.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители установили причастность к убийству ранее судимого 52-летнего уроженца одной из стран Закавказья.

Мужчина делал ремонт в одной из квартир этажем выше и заходил обедать к потерпевшей. Во время одного из таких посещений он нанес женщине телесные повреждения несовместимые с жизнью. Злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали по месту проживания.

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