 В России сгорела "Святая Русь". ВИДЕО очевидцев

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись пожара опубликована на телеграмм-канале Baza. Судно не эксплуатируется с 2018 года. Людей на борту не было. Площадь пожара составляет 50 квадратных метров.
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+23
Символічно
+15
Ели бы кацапы не сожгли етот теплоход - его сожгли бы солдаты нато !!!! Трепищи омерига !!!
+15
Путин скачет на медведе,
искандерами грозит,
а россия то-ли тонет,
то-ли скоро догорит....
искандерами грозит,
а россия то-ли тонет,
то-ли скоро догорит....
искандерами грозит,
а россия то-ли тонет,
то-ли скоро догорит....
Сварщик Микола Фошистенко получает награду от Зеленского как раз...)
- Интурист хорошо говорит.
- А про что он говорит?
- Да пёс его знает». (с)
А тут только догадались выложить.
А то что горит - ну так нефть тоже тяжелей воздуха - она сгорела....
Собственно, и с потопами неплохо получалось.
Ну что же, по мелочи уже получается отлично.
Пора постепенно переходить к полномасштабным бедам и ЧП.
Кстати там запусков ракет или испытаний вундервафлей не планируется?
Просто план по катастрофам и авариям пока не выполнен. Время есть. Кацапы - дерзайте !!!
михалков небось переживает. или бы себе забрал или бы на съемках сам сжег
12 Месяцев "Гори - гори ясно,чтобы не погасло" - YouTube