 В России сгорела "Святая Русь". ВИДЕО очевидцев

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись пожара опубликована на телеграмм-канале Baza. Судно не эксплуатируется с 2018 года. Людей на борту не было. Площадь пожара составляет 50 квадратных метров.

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