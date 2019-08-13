EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Происшествия, За рубежом
  7065  60
Все про:пожар (3613) Россия (73606)

 В России сгорела "Святая Русь". ВИДЕО очевидцев

В Нижегородской области России горит "Святая Русь". Это пассажирский теплоход, который сейчас стоит в затоне "Сибирский". Прежнее название судна - "Родина".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись пожара опубликована на телеграмм-канале Baza. Судно не эксплуатируется с 2018 года. Людей на борту не было. Площадь пожара составляет 50 квадратных метров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российское рыболовецкое судно загорелось и затонуло в Черном море

Источник: https://censor.net.ua/v3142661
 
   
 Топ комментарии
 
Ели бы кацапы не сожгли етот теплоход - его сожгли бы солдаты нато !!!! Трепищи омерига !!!
 показать весь комментарий
 
Путин скачет на медведе,
искандерами грозит,
а россия то-ли тонет,
то-ли скоро догорит....
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Знаки кацапам даются каждый день, но они их не замечают.
 показать весь комментарий
 
 
Та ні, там не море, а річка... Але все одно ефектно та зі спецефектами У Росії згоріла "Святая Русь" - Цензор.НЕТ 428
 показать весь комментарий
 
Путин скачет на медведе,
искандерами грозит,
а россия то-ли тонет,
то-ли скоро догорит....
 показать весь комментарий
 
 
Ели бы кацапы не сожгли етот теплоход - его сожгли бы солдаты нато !!!! Трепищи омерига !!!
 показать весь комментарий
 
 
Как без фошистов то? Фошисты смеялись когда ее спускали на воду, а теперь смеются как она становится легче воды.
Сварщик Микола Фошистенко получает награду от Зеленского как раз...)
 показать весь комментарий
 
 
Існує і існувала лише Русь. Читаю по пожежу "Святої Русі" та розумію, що мабуть це була не Русь, а якась срусь.
 показать весь комментарий
 
 
Уткнулся в берег и сгорел от стыда .
 показать весь комментарий
 
 
Когда уже так напишут:"На Святой Руси сгорела россия"
 показать весь комментарий
 
 
Новый построят. Судостроение у них на подъёме.
 показать весь комментарий
 
серега - и тот сгорит - ну или взорвется - это же цапы - у них все не как у людей - начиная с веры)))))
 показать весь комментарий
 
 
во первых это красиво . а во вторых ..... достаточно и того что во первых В России сгорела "Святая Русь" - Цензор.НЕТ 892
 показать весь комментарий
 
 
Нечего называть чужими именами,всякое Г...
 показать весь комментарий
 
 
Надо было не переименовывать, и плавало бы века.
 показать весь комментарий
 
каци мають такий сосунок до Русі, як румуни до древнього Риму..
 показать весь комментарий
 
 
Цензор ! Нет и не может быть на московии Святой Руси ! Киев - мать городов руских !А то згорело , ***,я , сам Бог велел .
 показать весь комментарий
 
 
Це Зе зробив, або Кролик. Даю металевий зезуб.
 показать весь комментарий
 
 
«Цар и фелыкий кнезе Иван Васыльовыч Усарусса!
- Интурист хорошо говорит.
- А про что он говорит?
- Да пёс его знает». (с)
 показать весь комментарий
 
 
а назвали бы \ святая украина\ был бы целый
 показать весь комментарий
 
 
страховик в ужасе. хотел нажиться... но, не тут то было. россияяя...яя - я.
 показать весь комментарий
 
 
Думали кацапский теплоход назвать украинским названием, и все будет хорошо. Теплоход сделали кацапские мастера с руками, которые растут из жопы. Поэтому, как не называй кацапский теплоход, результат будет тот, который мы все видим. Тоже будет с Московией, развалится, растянут ее на части, исчезнет с политической карты мира.
 показать весь комментарий
 
 
вапче-то его немцы делали... но рукожопам, что в руки не дай, или спалят или утопят.
 показать весь комментарий
 
 
Украинское название это "Святая Украина". Хватит уже страдать меньшовартостью.
 показать весь комментарий
 
примечательно, ни одного комментария от поклонников ЗЕлипутика
 показать весь комментарий
 
 
Списали с баланса. Может по страховке что получат. Надо будет-пол москвабада сожгут. Платите деньги только. Все равно это скоро мусульманская столица будет.
 показать весь комментарий
 
 
Даже Антиколорадос уже отсмеялся над этим событием и забыл.
А тут только догадались выложить.
А то что горит - ну так нефть тоже тяжелей воздуха - она сгорела....
У Росії згоріла "Святая Русь" - Цензор.НЕТ 8624

У Росії згоріла "Святая Русь" - Цензор.НЕТ 4473
 показать весь комментарий
 
 
В подсанкционной Рашке за всё берутся с огоньком. Получается всё лучше - ни дня без огня!
Собственно, и с потопами неплохо получалось.
Ну что же, по мелочи уже получается отлично.
Пора постепенно переходить к полномасштабным бедам и ЧП.
 показать весь комментарий
 
 
Душевно, симпатично в тему.
Кстати там запусков ракет или испытаний вундервафлей не планируется?
Просто план по катастрофам и авариям пока не выполнен. Время есть. Кацапы - дерзайте !!!
 показать весь комментарий
 
 
В России постоянно что-то горит, тонет и взрывается. Причем, одновременно и сильно. А наши малороссы продолжают от величия старшего брата оргазмировать.
 показать весь комментарий
 
 
.

михалков небось переживает. или бы себе забрал или бы на съемках сам сжег
 показать весь комментарий
 
 
у козломордых гарячо последним временем, да фиг с ними пускай горят синим пламенем У Росії згоріла "Святая Русь" - Цензор.НЕТ 9058
 показать весь комментарий
 
 
август решил отжечь "святую русь" по полной! )
 показать весь комментарий
 
 
Не нужно было воровать чужие названия. Вот и результат.
 показать весь комментарий
 
 
глядя на фото - это какая-то "СВЯТАЯ РЧСЬ".

 показать весь комментарий
 
 
Усі й так знали, що в них не залишилось нічого святого.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх