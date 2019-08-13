 С начала суток наемники РФ трижды нарушили перемирие, обстреляв позиции ВСУ на приморском направлении. Потерь нет, - Минобороны. ВИДЕО

Как информирмирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом в ходе традиционного брифинга сообщил спикер ведомства полковник Дмитрий Гуцуляк.
По его словам, с полуночи противник обстрелял защитников н.п. Талаковка. С направления от села Пикузы оккупанты в течение почти часа вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.
Кроме того, противник вел провокационный обстрел защитников Водяного из стрелкового оружия и нарушал режим тишины около часа ночи с направления от Ужевки.
Также, около 4:00 утра, в течение получаса оккупанты вели прицельный огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия по защитникам Гнутово и осуществили вооруженную провокацию с направления от оккупированного села Заиченко.
"По имеющейся информации, в результате нарушений режима прекращения огня российско-оккупационными войсками, потерь с начала текущих суток среди наших героев-защитников нет", - сообщил Гуцуляк.
Я все думаю, а как его новость про достигнутое " перемирие" пережили родные тех 8-и погибших за это время
Если бы им дали дотянуться до его шеи, он долго бы еще нес бред?