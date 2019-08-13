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Все про:Лисичанск (117) Луганщина (4151) мошенничество (746)

 На Луганщине мошенница выдавала себя за работника пенсионного фонда, - Нацполиция. ФОТО

На Луганщине в городе Лисичанск правоохранители разоблачили 36-летнюю жительницу Харьковской области, которая представлялась работником пенсионного фонда и под предлогом обмена денег обманывала пенсионеров.

Об этом говорится в сообщении Нацполиции Луганской области, передает Цензор.НЕТ.

"Полицейские установили, что злоумышленница приходила к пенсионерам и под предлогом замены старых денег, которые якобы выходят из обращения, на новые, завладевала их сбережениями", - сообщает полиция.

На Луганщине мошенница выдавала себя за работника пенсионного фонда, - Нацполиция 01

Следователи уже доказали причастность женщины к двум фактам мошеннических действий. У подозреваемого изъяты вещественные доказательства - сувенирные денежные купюры совокупным номиналом 100 тыс.

На Луганщине мошенница выдавала себя за работника пенсионного фонда, - Нацполиция 02

По данному факту открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления предусмотренного ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Следственные действия продолжаются.

Правоохранители просят граждан быть внимательны при общении с неизвестными, особенно, когда вопрос касается денег. "Лучше сами обратитесь в отделение банка или социальных учреждений и убедитесь, что имеете дело не с мошенниками" – сказано в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/v3142600
 
 
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Ну да, щас все цыгане являются сотрудниками ПФ.
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да НЕТ ******** ПЕНСИОНЕРЫ как раз да таки Грех их не обменть на воздух это сознательно быть тупым идиотом и кретином ничего не знать и пользщоваться сарафанным радио и слухами и сплетнями не читть газет не сомтреть ТВ а про Интернет молчу вовсе...
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Пф, подумаешь, тут два раза подряд мошенники себя за "Президентов Украины" выдают, сначала Порошенко, теперь Зеленский, а эта... просто "мелко плавает".
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без лохів "фондовики"вимруть як мамонти...
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я своим соседкам (одиноким бабуськам далеко за 80) провел целую лекцию и про телефон и про соц.работников с премиями и всяких проверяющих счетчики и меняющих деньги...
они теперь звонят мне - в любой время дня и ночи (и если меня нет дома, то я звоню соседу или двум) и без "сопровождения" никто никому ничего не открывает-не меняет!
более того, бабулечке сверху я сказал, если что.. стучите в пол - мой кот реагирует )))) - среагирую и я (она когда-то упала ночью и не могла встать (у нас ее ключи) и мы ее подняли)
так что и от нас с вами зависит борьба с этими паскудами (старики такие доверчивые!)
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