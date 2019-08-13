 На Луганщине мошенница выдавала себя за работника пенсионного фонда, - Нацполиция. ФОТО

Об этом говорится в сообщении Нацполиции Луганской области, передает Цензор.НЕТ.

"Полицейские установили, что злоумышленница приходила к пенсионерам и под предлогом замены старых денег, которые якобы выходят из обращения, на новые, завладевала их сбережениями", - сообщает полиция.

Следователи уже доказали причастность женщины к двум фактам мошеннических действий. У подозреваемого изъяты вещественные доказательства - сувенирные денежные купюры совокупным номиналом 100 тыс.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления предусмотренного ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Следственные действия продолжаются.

Правоохранители просят граждан быть внимательны при общении с неизвестными, особенно, когда вопрос касается денег. "Лучше сами обратитесь в отделение банка или социальных учреждений и убедитесь, что имеете дело не с мошенниками" – сказано в сообщении.

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