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 Политика Украины, Общество
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 Мариупольский суд отпустил домой на время следствия террористов "ДНР" Джумаева и Костенюка, принимавших участие в штурме донецкого аэропорта и обстрелах Марьинки. ВИДЕО

Мариупольский суд отпустил под домашний арест двоих наемников "ДНР", которые принимали участие в штурме донецкого аэропорта и обстрелах Марьинки.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СТБ, 28-летний Роман Джумаев признался, что воевал за террористов из НВФ "Пятнашка". Он рассказал об этом сам еще в 2016 году, когда оказавшись в Беларуси, дал интервью "Радио Свобода". В 2017 году Джумаев решил навестить родственников в Мариуполе и был задержан украинскими спецслужбами. Марьинский суд отпустил Джумаева и тот почти полгода спокойно жил в Мариуполе, открыв небольшую пиццерию, в которой даже предлагал скидки участникам АТО. Торговая точка была незаконная и Джумаева задержали второй раз во время проверки его бизнеса за нападение на полицейского. Сейчас Джумаеву инкриминируют уже две статьи - террористическая деятельность и нападение на правоохранителя. Неделю назад коллегия Октябрьского суда Мариуполя отпустила Джумаева под домашний арест.

В этот же день суд отпустил домой еще одного наемника террористов - 33-летнего Сергея Костенюка. Костенюк корректировал огонь террористов на позициях возле Марьинки. Судьи решили отпустить террориста домой под залог около 150 тысяч гривен.

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Источник: https://censor.net.ua/v3142594
 
 
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Суддів східної України очікує тотальне перезавантаження, а справи проти терористів потрібно розглядати виключно в Тернопільському суді, який дає 15 років тільки за призиви в Інтернеті до участі в бандах ДНР! Якби суд відбувався в Тернополі ці терористи вже б 5 років відбували свій довічний термін! порошенко повністю розвалив судочинство в Україні - повністю знищив правоохоронну систему як державну інституцію!
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по-хорошему,домашний арест можно использовать как шанс для местных демобилизованых бойцов свершить Правосудие над сепарами.заодно и войну вспомнить.
Марик-город небольшой,можно вычислить на раз.
только телефоны с собой не берите.только радейки.

с богом.
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