 На Сумщине пограничники сорвали 2 попытки перемещения через границу товаров из РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Так, в районе населенного пункта Славгород Краснопольского района пограничный наряд обнаружил транспортное средство "УАЗ" недалеко от границы. Во время его осмотра было найдено 172 ящика с косметикой производства РФ.
Вскоре, вблизи населенного пункта Грабовское, другой пограничный наряд обнаружил на берегу озера 14 мешков с автозапчастями производства РФ. Их незаконно переместили через границу на территорию Украины используя надувной резиновую лодку.
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Филиал "Центр обеспечения производства" "Укрзалізниці" по результатам тендера закупил у российского производителя запчасти к скоростемерам на 5,9 млн гривен.Как передает 368.media, закупки касались 148 позиций запасных частей к локомотивным скоростемерам советского образца - ЗСЛ-2М. В тендере участвовали лишь "НТП "Трансинвест" и "Глория-Трейд", которые подали предложения с разницей в 4 гривны. Они предлагали продукцию российской "Электромеханики".Но при этом стоимость запчастей в 5 раз превысила цену на рынке в РФ - один такой скоростемер стоит около 17 тысяч гривен, а в Украину его купили за 86 тысяч.