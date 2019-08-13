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 На Сумщине пограничники сорвали 2 попытки перемещения через границу товаров из РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В рамках проведения совместной специальной пограничной операции "Граница-2019", пограничники Сумского отряда, реализуя полученную от оперативно-розыскных подразделений информацию, прекратили две попытки незаконного перемещения через границу с РФ товаров народного потребления.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Так, в районе населенного пункта Славгород Краснопольского района пограничный наряд обнаружил транспортное средство "УАЗ"  недалеко от границы. Во время его осмотра было найдено 172 ящика с косметикой производства РФ.

На Сумщине пограничники сорвали 2 попытки перемещения через границу товаров из РФ 01

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На Сумщине пограничники сорвали 2 попытки перемещения через границу товаров из РФ 02

Вскоре, вблизи населенного пункта Грабовское, другой пограничный наряд обнаружил на берегу озера 14 мешков с автозапчастями производства РФ. Их незаконно переместили через границу на территорию Украины используя надувной резиновую лодку.

На Сумщине пограничники сорвали 2 попытки перемещения через границу товаров из РФ 03

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Источник: https://censor.net.ua/v3142550
 
 
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рассказываю тебе, мачо, в смысле чмо! начинал с контрабаса, как все известные тебе дяди из телевизора. 25 лет назад 50$ товара закинул в рашку, на выхлопе 250, (это в тысячах) за пол года можно было заработать лям, три, пять, потом можно потерять все в ноль, а через месяц еще больше заработать. все что происходит теперь, это собирание ручейков в реку. на каждое направление -харьков суммы и т.д. уже поставлен человек, который будет курировать все движения т.е. не барыжить в смену, а работать по серьезному под общей крышей. только такие как ты лохи, ЗЕбилы и кретины верят в эту вафлерскую телевизионную блевотину.
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какие товары из рыфы?? откуда в рыфы товары, квашенная капуста?? ааа, то китайское, только нашлёпку трёхцветную намазали, правильно??
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Здавалося б, до чого тут підтриотичний Омелян, Свинарчуки та інші мародери...
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Филиал "Центр обеспечения производства" "Укрзалізниці" по результатам тендера закупил у российского производителя запчасти к скоростемерам на 5,9 млн гривен.Как передает 368.media, закупки касались 148 позиций запасных частей к локомотивным скоростемерам советского образца - ЗСЛ-2М. В тендере участвовали лишь "НТП "Трансинвест" и "Глория-Трейд", которые подали предложения с разницей в 4 гривны. Они предлагали продукцию российской "Электромеханики".Но при этом стоимость запчастей в 5 раз превысила цену на рынке в РФ - один такой скоростемер стоит около 17 тысяч гривен, а в Украину его купили за 86 тысяч.
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