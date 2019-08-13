 На Сумщине пограничники сорвали 2 попытки перемещения через границу товаров из РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Так, в районе населенного пункта Славгород Краснопольского района пограничный наряд обнаружил транспортное средство "УАЗ" недалеко от границы. Во время его осмотра было найдено 172 ящика с косметикой производства РФ.

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Вскоре, вблизи населенного пункта Грабовское, другой пограничный наряд обнаружил на берегу озера 14 мешков с автозапчастями производства РФ. Их незаконно переместили через границу на территорию Украины используя надувной резиновую лодку.

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