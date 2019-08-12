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Все про:боевик (16473) Луганщина (4149) СБУ (13705) наемники РФ (908)

 Экс-наемник из "народной милиции ЛНР" приехал получать паспорт и был задержан на Луганщине, - СБУ. ВИДЕО

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Луганской области бывшего боевика террористической организации "ЛНР".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Контрразведчики установили, что житель региона в августе 2015 года присоединился к "народной милиции ЛНР". После прохождения подготовки в учебном центре боевиков в Луганске он был направлен на позиции террористов в районе трассы Бахмутка. Там злоумышленник участвовал в боевых действиях против сил антитеррористической операции.

По словам задержанного, он понял ошибочность своего выбора, увидев масштабы наркомании среди боевиков, и в ноябре 2015 года покинул ряды незаконных вооруженных формирований.

Смотрите: Наемник "ДНР" из бандформирования "Пятнашка", приехавший оформлять загранпаспорт, задержан на Донетчине, - СБУ. ФОТО

Правоохранители задержали бывшего участника бандгруппировок на блокпосту в Станично-Луганском районе во время его попытки попасть на подконтрольную украинской власти территорию для получения паспорта гражданина Украины.

Следователи СБУ сообщили задержанному о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте: Житель Запорожья, воевавший на стороне террористов "Л/ДНР", приговорен к 5 годам лишения свободы, - СБУ

Источник: https://censor.net.ua/v3142487
 
 
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а шо такоє имєт право кієвскай хунти уже нєт
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його відпустять, щоб зберегти перемир'я
так же ж ?
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80% населения Планеты Земля - клинические идиоты.
Большая часть этих особей - россияне.
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За те, що вбивав українців дайте йому 5 років умовно .....і паспорт йому дайте.
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Экс-депутат рады рассказал о бардаке в рядах ВСУ

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко рассказал о хаосе, царящем в украинской армии.

В украинской армии - хаос и бардак, дезертирство, воровство, торговля оружием, наркомания, хулиганство, дедовщина, убийства, - цитирует его .

Политик на своей странице в Facebook
опубликовал документы «для служебного пользования». В них подробно
описывается происходящее в рядах ВСУ. Журавко рекомендовал всем
ознакомиться с ними и отметил, что из украинской армии «сделали пушечное
мясо».

Отмечается, что в документах описываются случаи, свидетельствующих об
отсутствии воинской дисциплины среди бойцов ВСУ. В числе инцидентов -
дезертирство, служебный подлог, продажа оружия, употребление наркотиков и
многие другие преступления.

Ранее Журавко объяснил, почему солдаты-контрактники массово покидают ряды украинской армии. По его словам, с начала 2019 года заявления об увольнении подали более девяти тысяч военнослужащих.

Журавко отметил, что военнослужащие устали от плачевного состояния
армии, где много «бандеровских формирований» и куда «набирали
алкоголиков, наркоманов, маргиналов широкого профиля».




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Журавко сепар і московський підлабузник, так що нехай бере мосінку і в атаку.
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Этого придурка "спахнова" можно заблокировать за распространения фейков?
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Пофіг, думка московських пропагандонів дуже всіх цікавить, ще б зливний бачок сюди притаскав.
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ТАМЖЕЖНАШИЛЮДИ! Тройной камшот ему на все рыло, а не паспорт!
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У в'язницях теж непогана біометрія. Відкатають усі 10 пальців - з усіх боків.
І фотографи досвідчені. Можна сказати, що половину шляху до паспортизації хлопак одолав.
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К бандеровцам решил податься, сепар проклятый.
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