 Экс-наемник из "народной милиции ЛНР" приехал получать паспорт и был задержан на Луганщине, - СБУ. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Контрразведчики установили, что житель региона в августе 2015 года присоединился к "народной милиции ЛНР". После прохождения подготовки в учебном центре боевиков в Луганске он был направлен на позиции террористов в районе трассы Бахмутка. Там злоумышленник участвовал в боевых действиях против сил антитеррористической операции.
По словам задержанного, он понял ошибочность своего выбора, увидев масштабы наркомании среди боевиков, и в ноябре 2015 года покинул ряды незаконных вооруженных формирований.
Правоохранители задержали бывшего участника бандгруппировок на блокпосту в Станично-Луганском районе во время его попытки попасть на подконтрольную украинской власти территорию для получения паспорта гражданина Украины.
Следователи СБУ сообщили задержанному о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
так же ж ?
Большая часть этих особей - россияне.
Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко рассказал о хаосе, царящем в украинской армии.
В украинской армии - хаос и бардак, дезертирство, воровство, торговля оружием, наркомания, хулиганство, дедовщина, убийства, - цитирует его .
Политик на своей странице в Facebook
опубликовал документы «для служебного пользования». В них подробно
описывается происходящее в рядах ВСУ. Журавко рекомендовал всем
ознакомиться с ними и отметил, что из украинской армии «сделали пушечное
мясо».
Отмечается, что в документах описываются случаи, свидетельствующих об
отсутствии воинской дисциплины среди бойцов ВСУ. В числе инцидентов -
дезертирство, служебный подлог, продажа оружия, употребление наркотиков и
многие другие преступления.
Ранее Журавко объяснил, почему солдаты-контрактники массово покидают ряды украинской армии. По его словам, с начала 2019 года заявления об увольнении подали более девяти тысяч военнослужащих.
Журавко отметил, что военнослужащие устали от плачевного состояния
армии, где много «бандеровских формирований» и куда «набирали
алкоголиков, наркоманов, маргиналов широкого профиля».
І фотографи досвідчені. Можна сказати, що половину шляху до паспортизації хлопак одолав.