 Мы продолжим поддерживать наших украинских друзей, противостоящих агрессии РФ, - вновь назначенный министр Великобритании по делам Европы Пинчер. ВИДЕО

Об этом в своем приветственном видеообращении заявил вновь назначенный в британском МИД министр по делам Европы Кристофер Пинчер, передает Цензор.НЕТ.

"Мы продолжим поддерживать наших украинских друзей, которые противостоят российской агрессии", - сказал член Форин-офиса, перечислив и остальные внешнеполитические темы, интересные Лондону.

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Сегодня глава правительства Великобритании Борис Джонсон сообщил, что страна выйдет из ЕС точно 31 октября.