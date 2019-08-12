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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 За рубежом
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 Мы продолжим поддерживать наших украинских друзей, противостоящих агрессии РФ, - вновь назначенный министр Великобритании по делам Европы Пинчер. ВИДЕО

Несмотря на выход из состава Евросоюза, Великобритания не прекратит поддерживать Украину в ее противодействии гибридной агрессии страны-оккупанта России.

Об этом в своем приветственном видеообращении заявил вновь назначенный в британском МИД министр по делам Европы Кристофер Пинчер, передает Цензор.НЕТ.

"Мы продолжим поддерживать наших украинских друзей, которые противостоят российской агрессии", - сказал член Форин-офиса, перечислив и остальные внешнеполитические темы, интересные Лондону.

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Сегодня глава правительства Великобритании Борис Джонсон сообщил, что страна выйдет из ЕС точно 31 октября.

Мы продолжим поддерживать наших украинских друзей, противостоящих агрессии РФ, - вновь назначенный министр Великобритании по делам Европы Пинчер 01

Источник: https://censor.net.ua/v3142471
 
   
 Топ комментарии
 
А кто тут у нас нынче противостоит россии? Этот шоли?
Ми і надалі підтримуватимемо наших українських друзів, які протистоять агресії РФ, - новопризначений міністр Великої Британії у справах Європи Пінчер - Цензор.НЕТ 9129
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Пока помощь не выходит за рамки обеспокоенности.
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Все,
что осталось от украинского карателя, который в составе группы за
каким-то хреном поперся на нейтралку в районе посёлка Рассадки на линии
столкновения с ЛНР

Поход в серую зону закончился типично -
выходом на собственное минное поле. Тело своего двухсотого, естественно,
бросили на месте. Сами выносить отказались. Эвакуировать пришлось
офицерам луганского СЦКК и представителям «Союза ветеранов Афганистана»
под гарантии безопасности. Во время операции ВСУ обстреляли группу
эвакуации из АГС прямо на глазах мониторов СММ ОБСЕ. Что они,
собственно, и зафиксировали.

Любопытно, что в снаряжении
погибшего был обнаружен ветромер. Скорее всего, одной из задач группа
имела корректировку снайперского огня.
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ну, только россиянин может выставлять на обозрение трупы своих сородичей россиян, уничтоженных Доблестными ВС Украины.
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зрада превращается... превращается в перемогу!!! по другому вам, свиньям, не пережить Ми і надалі підтримуватимемо наших українських друзів, які протистоять агресії РФ, - новопризначений міністр Великої Британії у справах Європи Пінчер - Цензор.НЕТ 4657
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троль. ти став нецікавим.
не тужся тут марно.
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это клинический идиот россиянин.
не обращайте внимания на этого грязного генетического дегенерата россиянина.
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скажіть, що лаптя одразу помітно
не українець, а кацап.
наче в хату брудна свиня забігла.
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Ксения, россияне генетически тупые, трусливые особи.
Вот зря вы их со свиньями сравниваете.
Свинья это благородное животное в отличие от россиянина.
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Англия и США верные союзники Украины!
РЕСПЕКТ!!!
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_Начните сами с себя хотя бы! С борьбы против коррумпирующих Европу грязных бабок путлера и путлеровцев. Пока что я даже намёка на такое желание не вижу!
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А кто тут у нас нынче противостоит россии? Этот шоли?
Ми і надалі підтримуватимемо наших українських друзів, які протистоять агресії РФ, - новопризначений міністр Великої Британії у справах Європи Пінчер - Цензор.НЕТ 9129
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сильный коллаж!
главное, правдивый и точный!
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Пока помощь не выходит за рамки обеспокоенности.
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Єдині хто ще бореться з московською заразою США і Великобританія, Польща, Прибалтика. З ними треба вести мову і домовлятись про спільні дії і допомогу. Німеччина, Франція, Європа спішити на допомогу не будуть і вимагати від Московії дотримання міжнародних прав не будуть, боротися з Кремлем не будуть, вони продажні, вже повністю лягли під Московію, сіли на газову голку і виконують всі її забаганки. І так було практично завжди, Німеччина в особі її сьогоднішніх і минулих керівників на ділі агент і соратник Кремля. Бабло рулить. Російські гроші не пахнуть а демократія і справедливість почекають..
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Они-то продолжат поддерживать Украину, а вот евросоциалистический союз пес его знает....
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