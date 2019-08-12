 Мы продолжим поддерживать наших украинских друзей, противостоящих агрессии РФ, - вновь назначенный министр Великобритании по делам Европы Пинчер. ВИДЕО

Об этом в своем приветственном видеообращении заявил вновь назначенный в британском МИД министр по делам Европы Кристофер Пинчер, передает Цензор.НЕТ.
"Мы продолжим поддерживать наших украинских друзей, которые противостоят российской агрессии", - сказал член Форин-офиса, перечислив и остальные внешнеполитические темы, интересные Лондону.
Сегодня глава правительства Великобритании Борис Джонсон сообщил, что страна выйдет из ЕС точно 31 октября.
что осталось от украинского карателя, который в составе группы за
каким-то хреном поперся на нейтралку в районе посёлка Рассадки на линии
столкновения с ЛНР
Поход в серую зону закончился типично -
выходом на собственное минное поле. Тело своего двухсотого, естественно,
бросили на месте. Сами выносить отказались. Эвакуировать пришлось
офицерам луганского СЦКК и представителям «Союза ветеранов Афганистана»
под гарантии безопасности. Во время операции ВСУ обстреляли группу
эвакуации из АГС прямо на глазах мониторов СММ ОБСЕ. Что они,
собственно, и зафиксировали.
Любопытно, что в снаряжении
погибшего был обнаружен ветромер. Скорее всего, одной из задач группа
имела корректировку снайперского огня.
не тужся тут марно.
не обращайте внимания на этого грязного генетического дегенерата россиянина.
не українець, а кацап.
наче в хату брудна свиня забігла.
Вот зря вы их со свиньями сравниваете.
Свинья это благородное животное в отличие от россиянина.
РЕСПЕКТ!!!
главное, правдивый и точный!