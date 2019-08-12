 Портнов инициировал попытку рейдерского захвата "Прямого", - Порошенко. ВИДЕО

Об этом сказал Порошенко журналистам в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".
"Есть все основания утверждать, что мы имеем дело с попыткой рейдерского захвата "Прямого" канала, инициатором которого является господин Портнов ", - сказал Порошенко.
Он отметил, что по заявлению Портнова, которое "ничего общего не имеет с правдой", ГБР более трех месяцев "делает попытку терроризировать журналистов".
"Еще раз заявляю, что не имею никакого отношения к собственности или управлению "Прямым" каналом", - добавил Порошенко.
Пятый президент Украины также отметил, что его команда будет делать решительные шаги по противодействию вторжению в информационное пространство Украины ресурсов, средств, и инструментов влияния со стороны страны-агрессора.
"К сожалению, я не могу сказать, что ГБР является непредвзятым, политически не ангажированным, независимым органом расследования… К сожалению, слабая позиция руководства не дает возможности говорить о непредвзятости, и я сегодня вынужден это констатировать", - заявил Порошенко.
По его словам, сотрудники ГБР не могут пояснить, каким образом информацию о содержании уголовных расследований бывший заместитель главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов знает раньше, чем он.
"Каким образом у нас любые следственные действия ведутся по указанию Портнова? Каким образом Портнов и его друзья в действующей власти оккупировали ГБР, и, конечно, мы будем защищаться законными методами", - подчеркнул лидер "Евросолидарности".
По словам Порошенко, все это является "ярким подтверждением того реванша, который сегодня как раковая опухоль пытается распространяться в Украине, и именно для того, чтобы сегодня вечером продемонстрировать на российских каналах и на прокремлевских каналах в Украине".
Он напомнил, что по заявлению Портнова ГБР занимается так называемым "делом моряков" – изучает обоснованность направления украинских кораблей на ротацию в Азовское море через Керченский пролив, а также занимается приказом Порошенко о контрнаступлении в июне 2014 года, когда была освобождена часть Донбасса.
Напомним, 25 июля Порошенко был допрошен в ГБР в качестве свидетеля и получил повестку на следующей допрос.
Заявления на Порошенко в ГБР писал экс-замглавы АП Януковича Андрей Портнов. При этом адвокаты Порошенко обвиняли ГБР в том, что те сливают информацию Портнову.
не было в Кацапии избирательных участков
Там германский флаг, аки фиговый листок, на бобике из ЛНР.
Эпо лахтинское импортоземещение.
И "какчество" соответствующее.
Недаром Википедия про Портнова пишет, что он "уроженец города Ворошиловграда".
Уже сколько лет, как Ворошиловград стал Луганском, а Портнов все уроженец именно Ворошиловграда. О ,как чтет чувак славное прошлое своих предков.
Так и это "уроженка Жданова".
Они не могут иначе, им служба не позволяет.
Выслуживаются.
Сявки.
ольгинцы! Мариуполь - исторически украинский город! Кто против, тот СЕПАР!
ты ЖИТЕЛЬ Украины и не более, в состав НАРОДА ты не входишь
Тот, который "одиннароТ"
народ?! - Это хуже народа: это лучшие люди города!"
А команда есть?
Клоунада в полный рост
Знаю, что есть клоунада игры на рояле без рук. Это как называется: клоунада в полный член?
Портнов планирует рейдерский захват страны. На радость зелефанов. И под их же буреые аплодисменты. Скоро и вам ярмо на шею натянут.
Дурачье.
Да они завсегда согласные.
Пока им пенЗИЮ плОтят и пока их на подвал коленки сверлить не поволокли.
Агент "лолита" требует эвакуации, срочно !!!
Уже все говорят, что заврался, но он продолжает. Так и до маразма недалёко.
В мае 2017 года украинский политик Владимир Макеенко стал единоличным владельцем телеканала «Прямой», выкупив 80 % акций у «Тонис», 10 % - у гендиректора телеканала, 0,5 % - у его заместителя. Весь уставный фонд телеканала с 2010 года равнялся 16 млн 731 тыс. 250 грн[3]. До этого на телеканал перешла команда менеджеров с телеканала NewsOne во главе с Алексеем Семеновым (занимавшимся запуском и перезапуском каналов 112 Украина (2013-2014) и NewsOne (2015-2017[4])), включая высокобюджетных журналистов Матвея Ганапольского и Евгения Киселёва[5] и ведущих: Анатолий Анатолич, Василиса Фролова, Юлия Шпачинская, Снежана Егорова, Каролина Ашион, Светлана Орловская и других. Новый телеканал был нацелен на возрастную категорию 40+[6].
24 августа 2017 года, в День Независимости Украины[6], телеканал «Тонис» был заменён на информационный телеканал «Прямой»[7].
В декабре 2017 года телеканал «Прямой» перешёл в собственность кипрской компании Parlimo Trading Limited, долю в которой через кипрскую фирму Сenterano Trading Limited владела Dadlaw Nominees Limited - секретарская компания, после смены власти ставшая совладельцем лотереи «Украинская национальная лотерея». Самого лотерейного оператора связывали с окружением Петра Порошенко (Борис Ложкин, Александр Третьяков и Глеб Загорий[8]).
В декабре 2018 года на региональном цифровом конкурсе в Одесской области лицензию на вещание в регионе получил новый местный телеканал «Одеса 1», принадлежащий Владимиру Макеенко (99 %, через юрлицо Прямого - ООО «ТК Прямой») и Евгении Захаровой (1 %). В конце января 2019 года новосозданный телеканал «Харків 1» из группы «Прямого» получил цифровые лицензии на вещание в Харьковской области, его собственниками были Макеенко (90 %) и Захарова (10 %). Оба телеканала должны были начать вещание в течение года, к сентябрю 2018 года оно ещё не было начато[9].
Летом 2018 года стало известно о планах телеканала создать радиостанцию «Прямой ФМ», которая предполагала ретрансляцию телеэфира и собственные программы с журналистами телеканала. В июле Прямой подал заявку в Нацсовет для просчета 61 FM-частоты в крупных городах страны. К апрелю 2019 года станция имела частоты в Киеве, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской и Полтавских областях[10][9].
В январе 2019 года произошла перекоммутация 5 канала и Прямого в сети DVB-T2. В результате Прямой перешёл на мультиплекс МХ-2, а 5 канал перешёл на мультиплекс МХ-5.[11]
После поражения Петра Порошенко во втором туре президентских выборов на Украину возвратился работавший в администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов, покинувший страну после Евромайдана. С середины мая 2019 г. он начал подавать заявления против политика в государственное бюро расследований, одно из которых было посвящено покупке Прямого[12].
3 июня 2019 года стало известно об уходе с телеканала продюсера Алексея Семёнова[13][4], перешедшего на должность главы холдинга «Новости» бизнес-партнёра и политического соратника Виктора Медведчука Тараса Козака (объединял телеканалы 112 Украина, NewsOne и ZIK[14]).
24 июня исполняющим обязанности генерального продюсера и гендиректора телеканала стала его ведущая Светлана Орловская. На посвящённой этому событию закрытой встрече трудового коллектива с Владимиром Макеенко также присутствовал Пётр Порошенко
Вас лохобанів розвели, немов кошенят.
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_cc6ec6eb-2a7b-437a-a60d-2d4c44ab67b2
На почитай дурню декларацію нового голови ОДА. А потім включи мозок (хоча звідки він у Зебілів...) Чому у 50-річного чоловіка не має у декларації ні рідних, ні нерухомого та рухомого майні ні акцій... та ніхєра!!! А те що є, наприклад годинник вартістю із квартиру у райценті, записано "Майно набуто ДО ПОЧАТКУ ПЕРІОДУ здійснення суб'єктом декларування діяльності із виконання функцій держави або місцевого самоврядування"..
Це до якого періоду, якщо він СБУшник???
https://ukraina.ru/exclusive/20190812/1024591118.html
Эта бабка базарная руководила Украиной пять лет
Уверен Вы с Нами!!!
Уверен Вы с Нами!!!
даешь укроборонпром !!
Порошенко назначил директором ГБР Трубу - iPress.ua
пэпа со стэцьком на стороне *****!