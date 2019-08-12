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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (17728) Портнов (425) рейдерство (820) Прямой_канал (8)

 Портнов инициировал попытку рейдерского захвата "Прямого", - Порошенко. ВИДЕО

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что бывший заместитель главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов инициировал попытку рейдерского захвата телеканала "Прямой".

Об этом сказал Порошенко журналистам в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

"Есть все основания утверждать, что мы имеем дело с попыткой рейдерского захвата "Прямого" канала, инициатором которого является господин Портнов ", - сказал Порошенко.

Он отметил, что по заявлению Портнова, которое "ничего общего не имеет с правдой", ГБР более трех месяцев "делает попытку терроризировать журналистов".

"Еще раз заявляю, что не имею никакого отношения к собственности или управлению "Прямым" каналом", - добавил Порошенко.

Пятый президент Украины также отметил, что его команда будет делать решительные шаги по противодействию вторжению в информационное пространство Украины ресурсов, средств, и инструментов влияния со стороны страны-агрессора.

"К сожалению, я не могу сказать, что ГБР является непредвзятым, политически не ангажированным, независимым органом расследования… К сожалению, слабая позиция руководства не дает возможности говорить о непредвзятости, и я сегодня вынужден это констатировать", - заявил Порошенко.

По его словам, сотрудники ГБР не могут пояснить, каким образом информацию о содержании уголовных расследований бывший заместитель главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов знает раньше, чем он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не исключено, что следующий допрос Порошенко будет с полиграфом, - Труба

"Каким образом у нас любые следственные действия ведутся по указанию Портнова? Каким образом Портнов и его друзья в действующей власти оккупировали ГБР, и, конечно, мы будем защищаться законными методами", - подчеркнул лидер "Евросолидарности".

По словам Порошенко, все это является "ярким подтверждением того реванша, который сегодня как раковая опухоль пытается распространяться в Украине, и именно для того, чтобы сегодня вечером продемонстрировать на российских каналах и на прокремлевских каналах в Украине".

Он напомнил, что по заявлению Портнова ГБР занимается так называемым "делом моряков" – изучает обоснованность направления украинских кораблей на ротацию в Азовское море через Керченский пролив, а также занимается приказом Порошенко о контрнаступлении в июне 2014 года, когда была освобождена часть Донбасса.

Напомним, 25 июля Порошенко был допрошен в ГБР в качестве свидетеля и получил повестку на следующей допрос.

Заявления на Порошенко в ГБР писал экс-замглавы АП Януковича Андрей Портнов. При этом адвокаты Порошенко обвиняли ГБР в том, что те сливают информацию Портнову.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Руководству ГБР не доверяю. Готов пройти детектор лжи в прямом эфире на "Прямом" канале, - Порошенко. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3142441
 
 
 Топ комментарии
 
А с тех самых пор,как дебилы выбрали управлять государством зебилов.
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ЗЕлепузили еще новость с полиграфом не переварили... Портнов инициировал попытку рейдерского захвата "Прямого", - Порошенко - Цензор.НЕТ 2493
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не кизди !

не было в Кацапии избирательных участков
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Какая еще, к черту, "германия". Портнов ініціював спробу рейдерського захоплення "Прямого", - Порошенко - Цензор.НЕТ 192
Там германский флаг, аки фиговый листок, на бобике из ЛНР.
Эпо лахтинское импортоземещение.
И "какчество" соответствующее.
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С каких пор сепаратистка из Донецка, ныне проживающая в Германии, стала выразительницей чаяний Народа Украины?🤔
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В том то и дело, что название города в биографии - это такой индикатор, как лакмусовая бумажка.
Недаром Википедия про Портнова пишет, что он "уроженец города Ворошиловграда".
Уже сколько лет, как Ворошиловград стал Луганском, а Портнов все уроженец именно Ворошиловграда. О ,как чтет чувак славное прошлое своих предков.
Так и это "уроженка Жданова".
Они не могут иначе, им служба не позволяет. Портнов ініціював спробу рейдерського захоплення "Прямого", - Порошенко - Цензор.НЕТ 967
Выслуживаются.
Сявки.
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вы сафсем омаразматились - бобик* - это люцька из макеевки, донецких пивных ларьков грабительница.
ольгинцы! Мариуполь - исторически украинский город! Кто против, тот СЕПАР!
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козломордое, это ты "народ Украины"?
ты ЖИТЕЛЬ Украины и не более, в состав НАРОДА ты не входишь
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Против него всякая ватная прокацапская шушера которой в Украине к сожалению очень много
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"Это не
народ?! - Это хуже народа: это лучшие люди города!"

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Сколько пафоса и лжи. Тошнит от тебя.
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Пятый президент Украины также отметил, что его команда будет делать решительные шаги

А команда есть? Портнов инициировал попытку рейдерского захвата "Прямого", - Порошенко - Цензор.НЕТ 4691
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Сына сегодня под ГБР поставил скандировать Портнов агенткремля
Клоунада в полный рост
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А шо есть клоунада в пол роста?
Знаю, что есть клоунада игры на рояле без рук. Это как называется: клоунада в полный член?
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5 лет он всем вешал о "потужных рехформах", а теперь на те.....оказывается он даже сам в это не верит. Портнов инициировал попытку рейдерского захвата "Прямого", - Порошенко - Цензор.НЕТ 2498
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А с каких пор человек находившийся в Москве и сотрудничавший с ФСБ во время самой горячей фазы войны, стал главным «обвинителем» ЗеВласти в Украине? 🤔
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А с тех самых пор,как дебилы выбрали управлять государством зебилов.
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"Рейдерский захват"? Портнов инициировал попытку рейдерского захвата "Прямого", - Порошенко - Цензор.НЕТ 4514 Так как такое магёт быть (рейдерство), если Пэтя сам столько антирейдерских законов утвердил за последние пять годков?
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Так а для рехвармированных полицаев и прокуратуры? Именно для них "закон писан".
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Не только Прямого.
Портнов планирует рейдерский захват страны. На радость зелефанов. И под их же буреые аплодисменты. Скоро и вам ярмо на шею натянут.
Дурачье.
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шо, правда рад, шо тебе на шею ярмо натягивают?
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те чим Барига українців натягував - було зовсім не ярмо Портнов ініціював спробу рейдерського захоплення "Прямого", - Порошенко - Цензор.НЕТ 2201
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Чим з того, чим презЕ не натягнув вас, менше ніж за 3 місяці?
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Он не может , бо столько накрал , шо унести не может .
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Боротись навіть з чимось поганим незаконими методами означає самому стати злочинцем.
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"Скоро и вам ярмо на шею натянут"

Да они завсегда согласные.
Пока им пенЗИЮ плОтят и пока их на подвал коленки сверлить не поволокли.
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ярмо для Украины - это ненасытное поросенко и его подельники свынярчуки-гонтаревы.. пусть теперь мародер поросенко отвечает за свои преступления, коррупцию и воровство..
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В кремль куратору "моль" срочно.
Агент "лолита" требует эвакуации, срочно !!! Портнов инициировал попытку рейдерского захвата "Прямого", - Порошенко - Цензор.НЕТ 6794
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угу байки гаврюрихи от бывшего сотрудника беркута бомжа timberlen lousen Портнов ініціював спробу рейдерського захоплення "Прямого", - Порошенко - Цензор.НЕТ 5618
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на мое скромное мнение, телеканал "прямой" только вредил Порошенко перед выборами.
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люблю дивитись, як тонко нарізають петрушку )))
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Може ще щось і про кріп таке скажеш малорос? Повір, що портнову буде гаплик як і вам зебілам з вашим інциндентом зеху,,,,ликом.
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После Житомира до всех очередь дойдет. А "друзья" их Ольгино будут сидеть только в ЧЕБУРНЕТЕ.
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3 портсигара, 3 кожаных куртки... и канал Прямый. Три.
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Порошенко сам не назначив керівництво ДБР.В Україну повернулась влада телефонного дзвінка,як в ******.Портнов телефонує правоохоронцям,кого вони ПОВИННІ затримати.В Україні диктатура,якій все мона.ЗЄ нав'язує Україні капітуляцію на умовах путіна.Портнов-ЗЄ виконує команди фсб-путіна.ЗЄ збирає норимандський формат з США,щоб прикрити участю США здачу України путіну.
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Пока что видно, что Порошенко, как и Путину не выгодно, чтобы конфликт на Донбассе закончился. Путину не выгодно, потому что сразу на гребне волны появится Крым и зачем ему кусок Донбасса, Крым без Украины это геморрой. Крым может жить нормально только в Украине.
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Порося гарно верещіть,без корита він ніхто,тепер за його погане життя я не бам і копійчини))
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номерне кацапське опудало, звісно ж не даш, бо навіть тут її не заробиш
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А ха-ха ,керівник ДБР Труба , причетний до рейдерства.
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Так много рассуждать про Прямой, чтобы потом сказать «канал не мой»....
Уже все говорят, что заврался, но он продолжает. Так и до маразма недалёко.
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А вот что говорит вики:

В мае 2017 года украинский политик Владимир Макеенко стал единоличным владельцем телеканала «Прямой», выкупив 80 % акций у «Тонис», 10 % - у гендиректора телеканала, 0,5 % - у его заместителя. Весь уставный фонд телеканала с 2010 года равнялся 16 млн 731 тыс. 250 грн[3]. До этого на телеканал перешла команда менеджеров с телеканала NewsOne во главе с Алексеем Семеновым (занимавшимся запуском и перезапуском каналов 112 Украина (2013-2014) и NewsOne (2015-2017[4])), включая высокобюджетных журналистов Матвея Ганапольского и Евгения Киселёва[5] и ведущих: Анатолий Анатолич, Василиса Фролова, Юлия Шпачинская, Снежана Егорова, Каролина Ашион, Светлана Орловская и других. Новый телеканал был нацелен на возрастную категорию 40+[6].
24 августа 2017 года, в День Независимости Украины[6], телеканал «Тонис» был заменён на информационный телеканал «Прямой»[7].
В декабре 2017 года телеканал «Прямой» перешёл в собственность кипрской компании Parlimo Trading Limited, долю в которой через кипрскую фирму Сenterano Trading Limited владела Dadlaw Nominees Limited - секретарская компания, после смены власти ставшая совладельцем лотереи «Украинская национальная лотерея». Самого лотерейного оператора связывали с окружением Петра Порошенко (Борис Ложкин, Александр Третьяков и Глеб Загорий[8]).
В декабре 2018 года на региональном цифровом конкурсе в Одесской области лицензию на вещание в регионе получил новый местный телеканал «Одеса 1», принадлежащий Владимиру Макеенко (99 %, через юрлицо Прямого - ООО «ТК Прямой») и Евгении Захаровой (1 %). В конце января 2019 года новосозданный телеканал «Харків 1» из группы «Прямого» получил цифровые лицензии на вещание в Харьковской области, его собственниками были Макеенко (90 %) и Захарова (10 %). Оба телеканала должны были начать вещание в течение года, к сентябрю 2018 года оно ещё не было начато[9].
Летом 2018 года стало известно о планах телеканала создать радиостанцию «Прямой ФМ», которая предполагала ретрансляцию телеэфира и собственные программы с журналистами телеканала. В июле Прямой подал заявку в Нацсовет для просчета 61 FM-частоты в крупных городах страны. К апрелю 2019 года станция имела частоты в Киеве, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской и Полтавских областях[10][9].
В январе 2019 года произошла перекоммутация 5 канала и Прямого в сети DVB-T2. В результате Прямой перешёл на мультиплекс МХ-2, а 5 канал перешёл на мультиплекс МХ-5.[11]
После поражения Петра Порошенко во втором туре президентских выборов на Украину возвратился работавший в администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов, покинувший страну после Евромайдана. С середины мая 2019 г. он начал подавать заявления против политика в государственное бюро расследований, одно из которых было посвящено покупке Прямого[12].
3 июня 2019 года стало известно об уходе с телеканала продюсера Алексея Семёнова[13][4], перешедшего на должность главы холдинга «Новости» бизнес-партнёра и политического соратника Виктора Медведчука Тараса Козака (объединял телеканалы 112 Украина, NewsOne и ZIK[14]).
24 июня исполняющим обязанности генерального продюсера и гендиректора телеканала стала его ведущая Светлана Орловская. На посвящённой этому событию закрытой встрече трудового коллектива с Владимиром Макеенко также присутствовал Пётр Порошенко
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Труба нехай розкаже як він набирав по відкритому конкурсу слідчих за 20-ку євро...
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пусть пэтя пожинает плоды своих потужных рэформ, скотина
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а ти, та інша тупих Зебілів, будете і далі смоктати.
Вас лохобанів розвели, немов кошенят.
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_cc6ec6eb-2a7b-437a-a60d-2d4c44ab67b2

На почитай дурню декларацію нового голови ОДА. А потім включи мозок (хоча звідки він у Зебілів...) Чому у 50-річного чоловіка не має у декларації ні рідних, ні нерухомого та рухомого майні ні акцій... та ніхєра!!! А те що є, наприклад годинник вартістю із квартиру у райценті, записано "Майно набуто ДО ПОЧАТКУ ПЕРІОДУ здійснення суб'єктом декларування діяльності із виконання функцій держави або місцевого самоврядування"..
Це до якого періоду, якщо він СБУшник???
https://ukraina.ru/exclusive/20190812/1024591118.html
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лживой мразотине надо за свои поступки отвечать, а она стрелки переводит Портнов ініціював спробу рейдерського захоплення "Прямого", - Порошенко - Цензор.НЕТ 5569 портнов за своё ответит
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бугогааааааа.
Эта бабка базарная руководила Украиной пять лет
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Порощенко!!!! Скучаем по вам!!!! Спасибо пан Порошенко!!! За все!!!!
Уверен Вы с Нами!!!
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Порошенко!!!! Скучаем по вам!!!! Спасибо пан Порошенко!!! За все!!!!
Уверен Вы с Нами!!!
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Порошенко винен в тому що потурав корупціонерам, відвертим зрадникам України, і практично реанімував в українській політиці мертвечуків, шуфричів, бойок, волошиних порнових.... чим поставив під загрозу саме існування незалежної держави України. А коли вже Зе візьметься за зрадників і грабіжників України типу Портнова? Чи на нього табу? А Хто обслуговував злочину владу Яника,? А Хто разом з ним розкрадав Україну? А Хто поправ Конституцію і зека зробив царем? А Хто підготував репресивні закони 16 січня і впроваджував їх ? А Хто погрожував майданівцям розстрілами? А Хто сьогодні погрожує захисникам України репресіями? Можна продовжити. Тільки за це тебе треба не судити а просто закопати. І закопаємо. Прийде час. Ваші соратники по крадіжках Порох і Луцик пожалів вас зрадників а ми не пожаліємо. Якщо влада не протидіє зрадникам то наступає дія народного гніву і змете цю погань з України.
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Тут справа не в Пороху а тому що зроблять нинішні більшовики ,Слуги Московії з Україною і українцями ? . Ось в чому проблема . Капітуляцію ми бачим , так званий "мир будь-якою ціною" , розпродаж всього і вся окупанту не за горами. Стрічки новин доречі вже йдуть з реченнями - з боку ЗСУ -один загиблий , один поранений , з боку сепаратистів 8 обстрілів. Дзвінок до хана Московії з закликом вплинути на колаборантів , означає одне - окупанта немає є внутрішній конфлікт. Ось де проблема .
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Труба внештатный сотрудник ФСБ. Вот ГБР и будет выполнять руками дурны...х хо..в заказ кацап...в и жи..в про..кацап..ских на разрушение всего украинского в Украине. Поздравляю 73%.
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А носити рожеві окуляри 8%-і(не бачити,як грабували банки,та депортували опозицію) породротам не надоїло?
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Для путіна -кадри рєшают всьо.Тобто йому потрібен СВІЙ кадр на посту прем'єра,який вирішуватиме всьо.Медведчук.Це ще видно з 2004,а в 2013р путін хотів замість азарова поставити медведчука.Хто дасть серйозний опір путіну,ЗЄ у ВР? Порошенко.Так як всі інші політики належать каламойскаму і путіну .Тому портнова озадачили розправитись,дискредитувати Порошенка,прибрати його з політики.
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шо-шо сделать, дискредитировать порошенко? аха-ха-ха
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Поросяку в клітці мають возити по місту,аби 73% народу на нього плювали,проклинаючи до сьомого коліна за 13 тисяч жертв,котрі вони з путлером понищили заради грошей та влади.
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портнОв вместе с зелеНой падалью скоро будет на ростове.дело времени
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А вы заметили идеологию сепароф соевых*** (на деле это ольгинские парашефилы) - они орут не *Мариуполь*, но жданАФ**! Они орут, что Донбасс уже весь серапский. А кто против, тот *не украинец*.
пэпа со стэцьком на стороне *****!
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