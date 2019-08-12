 Руководству ГБР не доверяю. Готов пройти детектор лжи в прямом эфире на "Прямом" канале, - Порошенко. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на брифинге в Киеве.
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"Я не доверяю ГБР, их руководству. Я не верю в объективность и непредвзятость следствия. Вместе с тем на "Прямом" канале, те вопросы – а у меня есть их перечень – я готов озвучить. Я готов пройти детектор лжи в прямом эфире на "Прямом" канале", - сказал Порошенко.
Ранее директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил, что следующий допрос Порошенко может проводиться с использованием полиграфа. "Не исключаем, что следующий допрос будет проведен с применением полиграфа. К слову, это совсем не страшно - все наши сотрудники проходят такое психофизиологическое исследование каждый год", - написал Труба в Telegram-канале.
Напомним, 25 июля Порошенко был допрошен в ГБР в качестве свидетеля и получил повестку на следующей допрос.
Заявления на Порошенко в ГБР писал экс-замглавы АП Януковича Андрей Портнов. При этом адвокаты Порошенко обвиняли ГБР в том, что те сливают информацию Портнову.
Когда менты свинтили девочку подростка с плакатом за импичмент Зе они то же называли ее страшной уродкой.
Привыкайте,сер.
Это свинособаки.
А що? Чим не шоу? Кожної суботи в прямому ефірі по одному-двох чиновників на клізму. Буде саме круте шоу у світі. Можна вже патентувати.
1.ПЕРВАЯ ГРУППА, самая массовая. ЛИЦА С РАЗНОЙ СТЕПЕНЬЮ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ. В этой группе есть как откровенные шариковы, так и граждане с интеллектом в нижних пределах нормы, формально имеющие высшее образование, иногда гуманитарное, а порой - экономическое (однако, этот факт скорее характеризует не их, а текущее состояние нашего высшего образования). Общая особенность представителей данной группы, помимо низкого интеллекта и малообразованности, это МАЛООБЕСПЕЧЕННОСТЬ. А главным движущим чувством этой группы являются ЗАВИСТЬ и основанная на ней КЛАССОВАЯ НЕНАВИСТЬ.
такие, как поросенко - уничтожил и сделал нищими учителей, врачей, бухгатеров, водителей общественного транспорта, воспитателей, средний мед персонал итд....
о какой классовой ненависти ты говоришь? поросенко - относится к криминалу, он никогда ничего честно не заработал..
И допрос будет происходить не там, где тебе захотелось, а там, где положено по закону.
Сопли и слезы неумолимо приближаются...
это же будет публичное унижение гбр ))))))))
полиграф в Украине не регулируется законом...
Его результаты не принимаются судом...
Вопрос к ЗЕбобам...
В ГРБ работают полные идиоты?
Или все таки на ПЕПо у них ни буя нет? И полиграф это крик души Трубы)))))
Извините за каламбурчик...
Дурачки))) никого не посадят...
Вам мощно проведут по губам?))))
Порошенко обворовывал армию во время войны. США помогут Зеленскому найти каждую копейку олигарха
Я знайшов тільки це:
Респект Президенту Украины П.А. Порошенко!
Нам нужно в НАТО иначе этот цирк надолго!
А на другом канале, отличном от "Прямого" не готов?