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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
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Все про:допрос (1199) Порошенко (17728) ГБР (486)

 Руководству ГБР не доверяю. Готов пройти детектор лжи в прямом эфире на "Прямом" канале, - Порошенко. ВИДЕО

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что готов ответить на вопросы с применением детектора лжи в прямом эфире на телеканале "Прямой".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на брифинге в Киеве.

Видео 112

"Я не доверяю ГБР, их руководству. Я не верю в объективность и непредвзятость следствия. Вместе с тем на "Прямом" канале, те вопросы – а у меня есть их перечень – я готов озвучить. Я готов пройти детектор лжи в прямом эфире на "Прямом" канале", - сказал Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко дал показания по "Прямому" и дополнил свидетельства по "Кузне на Рыбальском", - адвокат Головань

Ранее директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил, что следующий допрос Порошенко может проводиться с использованием полиграфа. "Не исключаем, что следующий допрос будет проведен с применением полиграфа. К слову, это совсем не страшно - все наши сотрудники проходят такое психофизиологическое исследование каждый год", - написал Труба в Telegram-канале.

Напомним, 25 июля Порошенко был допрошен в ГБР в качестве свидетеля и получил повестку на следующей допрос.

Заявления на Порошенко в ГБР писал экс-замглавы АП Януковича Андрей Портнов. При этом адвокаты Порошенко обвиняли ГБР в том, что те сливают информацию Портнову.

Источник: https://censor.net.ua/v3142439
 
   
 Топ комментарии
 
Тобі не довіряють 75% населення України....Барига брехлива..
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звісно, 75 відсотків довіряють рейдеру та кловуну. Колись ви вже "надовірялись" зеку.
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Порох молодец!

Полиграф, так на Прямом!

Вы хотели шоу, зебени?
Вы получите его ! Руководству ГБР не доверяю. Готов пройти детектор лжи в прямом эфире на "Прямом" канале, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3919
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полиграфы патологических брехливых свиней не берут))))
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с дочками уродкамии свинья гноем обосралась)))) так и хотелось их по асфальту размазать))))
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ухаха потешь меня как твой братишка мишка погпчленец
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У них это аргумент.
Когда менты свинтили девочку подростка с плакатом за импичмент Зе они то же называли ее страшной уродкой.
Привыкайте,сер.
Это свинособаки.
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мало их закопал на бимбасе со своей няшкой в 122мм Звеняте сер
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А зєліка - на детектор з приводу наркотиків.
А що? Чим не шоу? Кожної суботи в прямому ефірі по одному-двох чиновників на клізму. Буде саме круте шоу у світі. Можна вже патентувати.
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кстати кошмарно уродливые доченьки гниющей свиньи производили удручающее впечатлиние, такие зажранные свинюхи визжат - корыто корыто, у папика свинки корыто отнимают)))
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Удар ниже пояса. Детей не надо бы трогать. Барыга должен сам отвечать за свои преступления.
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Так якого вони вийшли з плакатами?Вони не діти,вони його подєльники))
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это ротный из мобиков дитё Пети Керівництву ДБР не довіряю. Готовий пройти детектор брехні в прямому ефірі на "Прямому" каналі, - Порошенко - Цензор.НЕТ 663 а бабки что от андрюъхи портнова то так потешные стоялки Керівництву ДБР не довіряю. Готовий пройти детектор брехні в прямому ефірі на "Прямому" каналі, - Порошенко - Цензор.НЕТ 663
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только ради того чтобы видеть как гниющая мразь ********** со своими уродскими выплядками обсыраются жидким гноем от страха стоило выбрать Зелю))) у падали вонючей ********** морда наискось))))) то ли еще будет, мразь воровитая
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а что украл? есть твой психоанализ, зубожилое.
1.ПЕРВАЯ ГРУППА, самая массовая. ЛИЦА С РАЗНОЙ СТЕПЕНЬЮ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ. В этой группе есть как откровенные шариковы, так и граждане с интеллектом в нижних пределах нормы, формально имеющие высшее образование, иногда гуманитарное, а порой - экономическое (однако, этот факт скорее характеризует не их, а текущее состояние нашего высшего образования). Общая особенность представителей данной группы, помимо низкого интеллекта и малообразованности, это МАЛООБЕСПЕЧЕННОСТЬ. А главным движущим чувством этой группы являются ЗАВИСТЬ и основанная на ней КЛАССОВАЯ НЕНАВИСТЬ.
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КЛАССОВАЯ НЕНАВИСТЬ... говоришь ? Классически классы образуются при эксплуатации одних другими ,а история нашей страны другая ----- образование классов путем ВОРОВСТВА из общака страны
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это про Беню и его шлимазла - вову шмарклю?))
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поросенко ничего не заработал, а наворовал..
такие, как поросенко - уничтожил и сделал нищими учителей, врачей, бухгатеров, водителей общественного транспорта, воспитателей, средний мед персонал итд....
о какой классовой ненависти ты говоришь? поросенко - относится к криминалу, он никогда ничего честно не заработал..
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и в штаны всем алкашам тоже Порошенко насрал.
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"вектор фёдрыч"?), проживание на Мокше подкосило ваш словарный запас, и без того убогий, для общения по-скрепонутому с одноклеточным кацапьём и малоросьём
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Боюсь что с полиграфом на Прямом будет та же история что и с анализами клоуна в клинике его друга, Андрея Пальчевского. Там массажист брал анализ крови и на результатах была другая дата. А тут управлять полиграфом будет какой нить манагер из РОШЕНа... Креатива не хватает у твоих пиарщиков, пеця, чужие идеи воруете.
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Сам назначит Трубу а теперь не доверяет, а мы не доверяем проведению подобных экспертиз на подконтрольном тебе канале,
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Ещё в в баночку пописяй в эфире и посри в эфире прямого. Хотя последнее может не получится... у потрошка пукан пылает))))
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так может и анализы заодно ? Ну пописаешь в баночку в прямом эфире на Прямом ,делов то.....
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А кого, собственно, интересует - доверяешь ты ГБР или нет?
И допрос будет происходить не там, где тебе захотелось, а там, где положено по закону.
Сопли и слезы неумолимо приближаются...
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Полиграф не предусмотрен законодательством, это на добровольной основе.
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А мона детектор лжи заменить электрическим стулом...чтоб двух зайцев убить одним выстрелом....получить чисто_сердечное раскаяние и приговор
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Я за гуманизьм тогда лучше передоз после сыворотки правды.
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А петелька на разбухшей от народной крови шее соевого мародера затягивается все туже и туже...
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ух пошли боты от андрюхи который беркутне за февраль 2014го не выдававшего квартирки против пети кукарекать Керівництву ДБР не довіряю. Готовий пройти детектор брехні в прямому ефірі на "Прямому" каналі, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5942
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Может, свинорошен предложит, что бы и допросы проводились в прямом эфире??? Чует, гнида, запах параши! Керівництву ДБР не довіряю. Готовий пройти детектор брехні в прямому ефірі на "Прямому" каналі, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4669
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У него брехать в крови. Любой полиграф уделает
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ТРУБА зассыц прямого эфира....
это же будет публичное унижение гбр ))))))))
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Как роттердам + вводить - так по тихому,как у бизнесменов имущество отбирать без судебного решения - та никто не видит как принимается решение,как газ продавать по 7 и 10 добываемый за 2 - так все под столом решили,а как его лично коснулось отвечать за содеянное - так "я буду в прямом эфире в своей спальне отвечать на ваши вопросы",мразь гнилая.
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Смени методичку, роттердам+ уже хороший. Вон как его отменили, так тарифы понизились только у Бени на заводах, а для остальных выросли.
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Труба с брониками обосрался но молодец от кремля навреное получил долю малу ведь основное андрюха по старой памяти взял
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Думаю, что полиграф и иголочки под ногти будут гораздо эффективнее для правдивой дачи показаний, чем просто полиграф.
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А независимую экспертизу ему слабо? Кому нужно голимое шоу на его канале.
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Галимое шоу для быдла...это работа ГРБ)))
полиграф в Украине не регулируется законом...
Его результаты не принимаются судом...

Вопрос к ЗЕбобам...
В ГРБ работают полные идиоты?
Или все таки на ПЕПо у них ни буя нет? И полиграф это крик души Трубы)))))
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конченый , притащил детей с собой на допрос ...а на детекторе Марина будет физкультуру показывать , в знак протеста ...конченый тип
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Про детей это вообще позорище, строит из себя жертву репрессий, жаль яйцами в него не попали.
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чисто кацапская фишка ...там любят баб и ребятят впереди выставить , а сами за ними прятаться ...так и это недоразумениее
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Пётро и на уране отожраться смог
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Владимир Ссаныч зассал поссать.
Извините за каламбурчик...
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А нельзя ли как-нибудь так подстроить детектор лжи, чтобы он на радость зрителям Прямого и не только канала разочек сработал как электрический стул - чтобы Порох взялся хрустящей корочкой.
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Секта ЗЕдрочеров исходит в экстазе!))))

Дурачки))) никого не посадят...
Вам мощно проведут по губам?))))
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Ваши влажные детские мечты потешны и убоги))))
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Ух ты, условия выдвигает! Вспомни как Саакашвили арестовывал, Корбана, грузинов-добровольцев. Время собирать камни из говна, которые по всей Украине разбросал! Твоей же ж реформой, твои же бывшие холуи и в твое бывшее говно! Нужно действительно было делать независимое правосудие и прокуратуру, а не кумов назначать пгокугорами...
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Свиные рыла намертво приросли к кормушке. Отрывать только с кровью...
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Авторитетное издание The Washington Times обвинило экс-президента Украины Петра Порошенко в тяжелейших военных преступлениях.По словам авторов статьи, Петр Порошенко обворовывал армию во время войны с Россией. Это является военным преступлением по всем классификациям.Издание отмечает, что они помогут новому Президенту Украины найти каждую копейку украденную Петром Порошенко у народа Украины.В частности, автор, оставной армейский полковник Уэс Мартин, пишет, что Порошенко использовал Национальное антикоррупционное бюро как инструмент для расправы со своими политическими оппонентами.Также автор колонки обвинил экс-президента в зарабатывании на поставках в армию. «Правительство Порошенко получало выгоду на завышенных ценах вооружений», - считает Мартин. Он упоминает и другие факты вероятной коррупции Порошенко, которые излагал в своей книге «Петр Пятый» нардеп Александр Онищенко. «Обвинения и угрозы ареста (против Онищенко - ред.) стали итогом публикации аудиозаписей (пленок Онищенко - ред.), которые показали высокий уровень коррупции в ближайшем окружении Порошенко», - пишет издание.Автор материала считает, что Запад поможет новому президенту Зеленскому найти выведенные из Украины коррупционные активы и привлечь преступников к ответственности.

Порошенко обворовывал армию во время войны. США помогут Зеленскому найти каждую копейку олигарха
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І хто такий Wes Martin?
Я знайшов тільки це:
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Уэс МартинИгрок в американский футболОписаниеПереведено с английского языка.-Уэсли Мартин - нападающий американского футбола за Вашингтонских краснокожих Национальной футбольной лиги.
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Шоу будешь на зоне показывать сокарменикам ,брехливая тварь !
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точно ты будущее Зе предсказал, молодец!
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Сильно, Пётр Алексеевич!
Респект Президенту Украины П.А. Порошенко!
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Як це могло статись? Він же на Мальдівах. Керівництву ДБР не довіряю. Готовий пройти детектор брехні в прямому ефірі на "Прямому" каналі, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4779
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Мой!!!! Мой президент!!!!
Нам нужно в НАТО иначе этот цирк надолго!
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Все поплыл петрушка, нужно дожимать и сажать свинью
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"...Я готов пройти детектор лжи в прямом эфире на "Прямом" канале", - сказал Порошенко. "
А на другом канале, отличном от "Прямого" не готов?
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