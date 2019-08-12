 Незаконной добычи янтаря не могло быть без сотрудничества преступников с местными органами власти и правоохранителями, - Князев. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал председатель Национальной полиции Сергей Князев во время рабочей поездки в Житомирскую область.
Видео LandNews Украина
"Только по предварительным подсчетам в трех регионах копателями повреждено более 6 200 га земель лесного фонда и более 1 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения", - заявил Князев.
Чаще всего действия нарушителей закона карались мизерными штрафами.
Также глава Нацполиции заявил, что незаконная добыча янтаря не могла происходить без сотрудничества бандитов с местными органами власти и силовиками.
"Очевидно, что такая масштабная противоправная деятельность не могла происходить без сотрудничества преступных элементов с местными органами власти, правоохранителями, в том числе и с местными гражданами", - отметил Князев.
"Так, в 2016 году, на Ривненщине в результате спецоперации, которая включала проверку более 120 точек возможного хранения янтаря, был задержан чиновник прокуратуры области, руководителей райотделов полиции, а также руководство среднего звена службы безопасности подразделения", - продолжил Князев.
В 2016 году для доступа в труднопроходимые места в распоряжение полиции было передано 12 единиц специальной и бронетехники, привлечены группы аэроразведки, сформированы передвижные поисковые группы, которые были сняты со второй линии обороны в Донбассе.
"В мирной части Украины мы занимались почти военными операциями", - добавил глава Нацполиции.
Президент Владимир Зеленский на совещании по вопросам незаконной добычи янтаря в Житомирской области заявил, что масштабы незаконной добычи янтаря в Украине приобрели характер войны криминальных авторитетов с государством под прикрытием силовых органов.
Что ********** и прочее парашенковское гавно могли дальше уничтожать наши земли.
Посмотрим как клоун справится. Вангую, что никак.
судьи парашенко даже пальцемем не тронули, и ещё и жертвой сделали
3 июля, 2015"
ПС Князева и Авакова надо гнать из полиции ссаными тряпками.
раньше глаза у главного полицейского были замазаны чоколядом
ребята, вы что там, наверху, об стену ЗЕлянулись ?
что вообще за тупой вопрос - на севере, на юге..
ЭТО НАША УКРАИНА!
обнять и плакать)))
і тебе посадять, ти ж порошковий!?
Треба розкидати по лісах візитку Яроша або обгортки Рошен. І нищення лісів припиниться одразу.