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 Политика Украины
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 Незаконной добычи янтаря не могло быть без сотрудничества преступников с местными органами власти и правоохранителями, - Князев. ВИДЕО

Масштабная незаконная добыча янтаря не могла происходить без сотрудничества бандитов с местными органами власти и правоохранительными органами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал председатель Национальной полиции Сергей Князев во время рабочей поездки в Житомирскую область.

Видео LandNews Украина

"Только по предварительным подсчетам в трех регионах копателями повреждено более 6 200 га земель лесного фонда и более 1 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения", - заявил Князев.

Чаще всего действия нарушителей закона карались мизерными штрафами.

Также глава Нацполиции заявил, что незаконная добыча янтаря не могла происходить без сотрудничества бандитов с местными органами власти и силовиками.

"Очевидно, что такая масштабная противоправная деятельность не могла происходить без сотрудничества преступных элементов с местными органами власти, правоохранителями, в том числе и с местными гражданами", - отметил Князев.

"Так, в 2016 году, на Ривненщине в результате спецоперации, которая включала проверку более 120 точек возможного хранения янтаря, был задержан чиновник прокуратуры области, руководителей райотделов полиции, а также руководство среднего звена службы безопасности подразделения", - продолжил Князев.

В 2016 году для доступа в труднопроходимые места в распоряжение полиции было передано 12 единиц специальной и бронетехники, привлечены группы аэроразведки, сформированы передвижные поисковые группы, которые были сняты со второй линии обороны в Донбассе.

"В мирной части Украины мы занимались почти военными операциями", - добавил глава Нацполиции.

Президент Владимир Зеленский на совещании по вопросам незаконной добычи янтаря в Житомирской области заявил, что масштабы незаконной добычи янтаря в Украине приобрели характер войны криминальных авторитетов с государством под прикрытием силовых органов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Рекомендую покинуть вам свою должность. Я вам не верю", - Зеленский - начальнику житомирской областной полиции Печененко. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3142429
 
 
 Топ комментарии
 
Князев только с Марса вернулся?
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глава Нацполиции заявил, что незаконная добыча янтаря не могла происходить без сотрудничества бандитов с силовиками.

обнять и плакать)))
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Не прозрел, а переобулся. Но наверное поздно.
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Кондитер крышевал янтарь - князев не дергался.
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А я его и назначили специально, чтоб не дергался.
Что ********** и прочее парашенковское гавно могли дальше уничтожать наши земли.
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Ой не пи№ди... есть доказательства или так, пёрднуть в лужу ?

Посмотрим как клоун справится. Вангую, что никак.
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депутат парашенко ********** - крыша добычи янтаря
судьи парашенко даже пальцемем не тронули, и ещё и жертвой сделали
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"Порошенко дал силовикам две недели для ликвидации "крышевания" незаконной добычи янтаря
3 июля, 2015"
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Князеву надо срочно звонить в полицию, чтоб они порядок навели. Или стать инициатором петиции Авакову. Северная часть Украины может стать зоной чрезвычайной экологической катастрофы , - Князев о незаконной добыче янтаря - Цензор.НЕТ 3031
ПС Князева и Авакова надо гнать из полиции ссаными тряпками.
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Нет, он считает, что полиция, это такое статистическое учреждение, где учитываются самые разные показатели, кроме возвращенных в казну средств и количество преступников отбывающих наказание, а бредни о задержании и подозрении уже никого не впечатляют((
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у меня подозрение что у него либо амнезия либо все эти годы бухал а давеча вышел из запоя Незаконний видобуток бурштину не міг відбуватися без співпраці злочинців з місцевими органами влади та правоохоронцями, - Князєв - Цензор.НЕТ 1840
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Князев, позвони Баканову, чтобы он заставил этого черта Князева в полиции порядок навести ! Незаконний видобуток бурштину не міг відбуватися без співпраці злочинців з місцевими органами влади та правоохоронцями, - Князєв - Цензор.НЕТ 8712

ребята, вы что там, наверху, об стену ЗЕлянулись ?
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Так похер. Если людям которые там живут как то пофиг. То почему остальные должны про них думать?
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все взаимосвязано в природе. Нас аукнется.
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Мне киевлянину не пофиг. Потому что потом начнется вой "нужно срочно 100500 млрд из госбюджета, для спасения ситуации.." а я не хочу что бы ситуацию спасали за мои деньги, лучше вообще такой ситуации не допускать.
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+1
что вообще за тупой вопрос - на севере, на юге..
ЭТО НАША УКРАИНА!
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это всеобщая местечковая привычка: "мы тут лес пилим-янтарь добываем-уголь из копанок достаем-грибы собираем - это наше, вы к нам не приезжайте, отстаньте!" Самое смешное, что те же люди, приезжая в Киев говорят "а чем мы, понаехавшие, хуже киевлян, мы тоже хотим пользоваться детсадами-школами-поликлиниками, мы все украинцы, все равны!" Северная часть Украины может стать зоной чрезвычайной экологической катастрофы , - Князев о незаконной добыче янтаря - Цензор.НЕТ 4631
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Хто насрав- той і прибирає. Всєх мєстних- не суботнік( загрібать ями і садить дерева за свій кошт). *****, лунний пєйзаж.
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Ага, по хатам пойдут по 100 грн. собирать.. и ни один же не даст..
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Дадуть. Ви ж не просили ще. У мене на вулиці давали на ремонт дороги (сама ходила і просила). Просто набридло ремонтувати машину.
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если люди сами пользуются дорогой, то дадут, а если лес высадить в 10 км от них, то кому оно надо?
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глава Нацполиции заявил, что незаконная добыча янтаря не могла происходить без сотрудничества бандитов с силовиками.

обнять и плакать)))
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Нередко люди заявляют одно, а на Цензоре это подаётся слегка по-другому. Где-то градусов на 180.
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Вот, кажется, мелочь - "интерпретация"... А почти 7000 гектаров уже нет... Навсегда. Там ведь теперь только заболоченные ямы. Лунный пейзаж.
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Дайте людям заработать себе на жизнь! Зачем вы их пугаете апокалипсисом?!
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А вот и "украинец" которому плевать на экологию Украины. Стыдно и печально.
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На жизнь - это когда на хлеб. А не когда квартиры скупаются взахлеб, чтобы потом сдавать. Да и кому нужны будут эти квартиры в такой экологии, к которой сами же и привели.
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На насратому і жить не захочеш. Як кацапи. Насрав- переїхав дальше. Жах.
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А что кацапы? Я у себя в Днепре не вижу их.. а вот отсюда туда едут.. Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время общения с активом украинской общины в Торонто."Россия ведет против нас войну, но все равно три миллиона украинцев живут в РФ. То есть почти каждый двенадцатый украинец сейчас - в России. И среди них есть много тех, кто не любит и Путина и Россию, но считают, что не имеют иного выбора. Они говорят: мы так всю жизнь зарабатывали деньги, - и их надо понять", - сказал Климкин.Источник: https://censor.net.ua/n3062708
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Ви не розумієте ментальність українців і кацапів. Українці їдуть заробляти гроші ( питання де вони їх заробляють). А кацапи приходять на чистеньке, засирають і йдуть далі "расширять тєріторіі".
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В смысле на людей? Работать честно не пробовал? Есть родная земля - это святое. Тот кто губит её... Тот разве человек? Нет... увы.
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Кто-то когда-то сказал: "Украинцы недостойны своей земли"...
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Потому что плевать украинцам на свою землю.
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Почему плевать? Мы же дали по зубам агрессору! .
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зачем? Эпоха нищеты закончилась - теперь даже комуналку платить не надо...
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Как вообще украинцы могут разрушать собственную землю? Может они не украинцы? Может это наследники кацапов завезённых во времена окупации?!
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Т.е Князев 4 года бездействовал, а тут прозрел? Чудны дела!
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Не прозрел, а переобулся. Но наверное поздно.
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Не... Не переобулся. Все по старому, только метла новая...
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ну, паліція), то таке, то виконавці, а от верховна зрада), депутани порошкові, вони не в буршиновій темі?! за 5 (п"ять років) тільки крали, навіть закон по бурштину не спромоглися прийняти !
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ну тепер то всіх посадять, і припинять це зухвале винищення природи. Так?
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так, так, так), відповідає кулемет)))
і тебе посадять, ти ж порошковий!? Незаконний видобуток бурштину не міг відбуватися без співпраці злочинців з місцевими органами влади та правоохоронцями, - Князєв - Цензор.НЕТ 1246 Незаконний видобуток бурштину не міг відбуватися без співпраці злочинців з місцевими органами влади та правоохоронцями, - Князєв - Цензор.НЕТ 6039 Незаконний видобуток бурштину не міг відбуватися без співпраці злочинців з місцевими органами влади та правоохоронцями, - Князєв - Цензор.НЕТ 5268
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И порохатый свыночолый гетьман был не в курсе?
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твой обрезаный гетьман щас порешат с Бакановым... зебилы
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Жах...
Треба розкидати по лісах візитку Яроша або обгортки Рошен. І нищення лісів припиниться одразу.
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Поза "чего изволите" не поможет. Авакову и его корешам скоро дадут пинок под зад. Но вот только боюсь, Билецкий и его активисты расстроятся, их же тоже от кормушки отодвинут. И вот тогда можно будет ожидать чего угодно.
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дурашка, у Авакова два десятка депов прошли по спискам слуги урода)
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Это ему не поможет. Должность министра МВД исключительно важна для власти. Там будет стоять человек, преданный делу Коломойского по самое "не могу". И неважно, сколько депутатов у Авакова, это ничего не изменит. Авакова уберут, а какая реакция на это будет со стороны "активистов" и самого Авакова неизвестно. Он может уехать в Италию и шить рюкзаки, а может и предъявить претензии на роль "фактического гаранта".. Он уже это сделал в прошлом, и не факт, что так же не попытается сделать в будущем.
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уволить тебя надо - без выходного пособия и без пенсии - уже заработал - вместе с аваковым который и остановил реформу полиции
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Не уволить, а провести следствие, доказать и посадить. Правда для этого надо ФБР пригласить и судью штата Огайо например. Или штата Монтана.
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открыли Америку..., правда уже в стопятьсотый раз, а дальше? мне интересно (думаю, не только мне), а что дальше? там нет Украины, там не действуют законы Украины, что там вообще?
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Надо же прозрели после 5 лет правления шуры балагаганова очки упали переобулся на ходу
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Дякую кеп! Цікаво, наступні будуть співпрацювати з ним?
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А до того Князєв був керівником рівнен ської обласної поліції і успішно кришував незаконний видобуток Незаконний видобуток бурштину не міг відбуватися без співпраці злочинців з місцевими органами влади та правоохоронцями, - Князєв - Цензор.НЕТ 7534
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Этот мент подтверждает, что его подчинённые крышевали эту янтарную мафию. Т.е. были в доле. И куда же он до сего дня смотрел? Видимо смотрел, как они, эти его подчинённые докладывали. Докладывали в его карман.
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А може той "Клондайк" краще узаконити? Ті що видобувають бурштин- полатять патент щодня і здають бурштин лише в державні пункти прийому за нормальною ціною. При порушенні правил - патент анулюється і штраф на непідйомні гроші ( років на 10 із щомісячним внеском - за умови відсутності доступу до бурштину- замість в'язниці). Питання рекультивації можна вирішити створенням окремої організації що фінансується із бурштинових прибутків. І експорт виробів брштину в арабські країни - де бурштин вважається майже святим каменем
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Почему же Князев об этом зная, ничего не делал????
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Любой областной князек, участвующий в схеме, везет долю князю повыше. Если не так, ему не место в замкнутом цикле.
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