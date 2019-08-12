 Незаконной добычи янтаря не могло быть без сотрудничества преступников с местными органами власти и правоохранителями, - Князев. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал председатель Национальной полиции Сергей Князев во время рабочей поездки в Житомирскую область.

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"Только по предварительным подсчетам в трех регионах копателями повреждено более 6 200 га земель лесного фонда и более 1 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения", - заявил Князев.

Чаще всего действия нарушителей закона карались мизерными штрафами.

Также глава Нацполиции заявил, что незаконная добыча янтаря не могла происходить без сотрудничества бандитов с местными органами власти и силовиками.

"Очевидно, что такая масштабная противоправная деятельность не могла происходить без сотрудничества преступных элементов с местными органами власти, правоохранителями, в том числе и с местными гражданами", - отметил Князев.

"Так, в 2016 году, на Ривненщине в результате спецоперации, которая включала проверку более 120 точек возможного хранения янтаря, был задержан чиновник прокуратуры области, руководителей райотделов полиции, а также руководство среднего звена службы безопасности подразделения", - продолжил Князев.

В 2016 году для доступа в труднопроходимые места в распоряжение полиции было передано 12 единиц специальной и бронетехники, привлечены группы аэроразведки, сформированы передвижные поисковые группы, которые были сняты со второй линии обороны в Донбассе.

"В мирной части Украины мы занимались почти военными операциями", - добавил глава Нацполиции.

Президент Владимир Зеленский на совещании по вопросам незаконной добычи янтаря в Житомирской области заявил, что масштабы незаконной добычи янтаря в Украине приобрели характер войны криминальных авторитетов с государством под прикрытием силовых органов.

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