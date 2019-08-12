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 "В боевых условиях вы способны показать себя еще лучше": военные в зоне ООС отработали навыки захвата вездехода врага. ВИДЕО

Инструкторско-методическое занятие по тактической подготовке по специальной тематике прошло в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-центр ООС, передает Цензор.НЕТ.

"Для начала специалисты по различным направлениям рассказали учебным группам и показали на практике, как применяются технические средства отечественного и зарубежного производства, находящиеся на вооружении Объединенных сил. Также рассказали? как организуется взаимодействие подразделений, маскировки и обеспечения их автономности при работе в поле; про критические моменты при определении координат, откуда враг ведет огонь, при минной войне, при применении разведывательных или ударных беспилотных летательных аппаратах и противодействия беспилотникам противника, оказании первой помощи и медицинской эвакуации", - говорится в сообщении.

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Вторая часть занятий была практической: по легенде стояла задача захватить военный вездеход с офицерами противника на борту. К учениям привлекались вертолеты Ми-8.

После завершения занятия командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Александр Сырский наградил военнослужащих, отличившихся при выполнении боевых задач, поблагодарил участников за надлежащую подготовку мероприятия и всех присутствующих за ежедневную опасную службу.

"Все отработали хорошо и очень профессионально. Уверен, что в боевых условиях вы способны показать себя еще лучше", - отметил Александр Сырский.

В боевых условиях вы способны показать себя еще лучше: военные в зоне ООС отработали навыки захвата вездехода врага 01
В боевых условиях вы способны показать себя еще лучше: военные в зоне ООС отработали навыки захвата вездехода врага 02

Источник: https://censor.net.ua/v3142411
 
   
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Пока что боевые условия-это сидеть в окопах под обстрелами кацапни,пока кое-кто играет на рояле симфонию "надопростоперестатьстрелять".
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Муть якась - не навчання, і не тренування, і не показові виступи, а якась дискотека! Я бачу Сирський ще той стратег і тактик! Щоб зупинити військову машину з офіцерами - потрібно її розстріляти зі стрілецької зброї, або підбити з РПГ, або знищити дистанційно керованим фугасом, евакуйовувати там вже не буде кого, там можна забрати тільки документи і лишити візитку Яроша. Всі подальші дії це маячня як і стрибання розвідки по кочкам. В них єдина можливість перетнути сіру зону - це проповзти її на пузі і ніякий гелікоптер за ними нікуди не прилетить, бо досі не має броньованого гелікоптера, який зможе виконати таку місію в тилу у ворога, не зважаючи на обстріли з крупнокаліберної зброї і ПЗРК!
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неплохо,военТВ...
НО нам нужны видео от 54+К2.четкие видео по работе и ее результатам!
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когда будут учения с украинскими военными в качестве мишеней

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