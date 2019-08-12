EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 За рубежом
  7208  60
Все про:дети (3657) Россия (73595) РПЦ (565) священник (126)

 Родители подали заявление в полицию из-за жестких действий священника при крещении ребенка в России. ВИДЕО

В Ленинградской области родители пожаловались в полицию на действия священнослужителя во время крещения их ребенка, в результате которых малыш получил ссадины и ушибы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Накануне в полицию Гатчинского района поступило заявление от местной жительницы о том, что в Мариенбургском покровском храме в Гатчине один из служителей храма жестоко обращался с ребенком при крещении.

Собеседник агентства добавил, что сообщений из больницы по данному факту не поступало. В настоящее время материал проверки находится у участкового.

Между тем, по данным СМИ, речь идет об игумене Фотии (Василий Нечепоренко). На опубликованной в интернете видеозаписи он с силой несколько раз окунает ребенка в воду во время обряда крещения. Мать малыша безуспешно пытается забрать его из рук священнослужителя.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Более 60% красноармейцев были убиты в первые месяцы - это была жертва за безбожие. Войну выиграли крещеные", - глава Белгородской митрополии РПЦ Иоанн. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3142394
 
   
 Топ комментарии
 
поп бывший ОМОНовец . дают о себе знать старые привычки
 показать весь комментарий
 
кацап должен знать с первых дней где он родился и что его ждет что не так ? думаете дальше лучше будет ? Родители подали заявление в полицию из-за жестких действий священника при крещении годовалого ребенка в России - Цензор.НЕТ 1912
 показать весь комментарий
 
А ведь мог бы и головой об казан, оглушить, что б не сопротивлялся, или руку заломать. Добрейшей души человек... Батьки подали заяву в поліцію через жорсткі дії священика під час хрещення однорічної дитини в Росії - Цензор.НЕТ 6894
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вот что значит доверять ребенка религиозному фанатику. Ну, а родители как бьі и сами такие же...
 показать весь комментарий
 
 
Крестить годовалого ребенка, он уже в купель не влазит, и попа чуть не нокаутировал ))
 показать весь комментарий
 
 
21 век на дворе..а они крестить.. капец,средневековая срань
 показать весь комментарий
 
кацап должен знать с первых дней где он родился и что его ждет что не так ? думаете дальше лучше будет ? Родители подали заявление в полицию из-за жестких действий священника при крещении годовалого ребенка в России - Цензор.НЕТ 1912
 показать весь комментарий
 
 
стремно так... то священник не переносит криков ребенка то ли....
 показать весь комментарий
 
поп бывший ОМОНовец . дают о себе знать старые привычки
 показать весь комментарий
 
 
А ведь мог бы и головой об казан, оглушить, что б не сопротивлялся, или руку заломать. Добрейшей души человек... Батьки подали заяву в поліцію через жорсткі дії священика під час хрещення однорічної дитини в Росії - Цензор.НЕТ 6894
 показать весь комментарий
 
 
не хер там ребенку делать. вырастет - пусть выбирает, верить ли вообще и если да, то во что конкретно.
 показать весь комментарий
 
 
Ну, а чо он так орет и извивается?! Не иначе как сатана вселился.... Батьки подали заяву в поліцію через жорсткі дії священика під час хрещення однорічної дитини в Росії - Цензор.НЕТ 6181 Батьки подали заяву в поліцію через жорсткі дії священика під час хрещення однорічної дитини в Росії - Цензор.НЕТ 3681
 показать весь комментарий
 
 
Орет то злости что маленький и не может с ноги зарядить попу по козлиной морде. Батьки подали заяву в поліцію через жорсткі дії священика під час хрещення однорічної дитини в Росії - Цензор.НЕТ 2057
 показать весь комментарий
 
 
Орет, потому что детей надо сначала крестить, а потом давать телефон с Ютубом ))
 показать весь комментарий
 
 
Правильно - сначала ошейник и кандалы. Если предки на деревьях - то и личинкам нефиг слезать)
 показать весь комментарий
 
 
Ща еще мамаша срок получит за оскорбление чувств верующих
 показать весь комментарий
 
 
та да, противная, нескрепная бабёнка, ведёт себя так, как будто других ещё не нарожает. ))
 показать весь комментарий
 
Теги под видео:
#Расея, #православие, #ты чё,***, #яжемать, #скрепы
 показать весь комментарий
 
 
Средневековье! Мрак...
Нужно на законодательном уровне запретить эту хрень!
Получи паспорт и решай во что верить...Кришну...АЛАХА...Буду...Иису...и т.п.
 показать весь комментарий
 
 
Так у скрепных только одна религия коммуногундяевизм. Остальные они запретили-как организации с иностранными инвестициями.
 показать весь комментарий
 
 
За ребенка принимается решени на которое он не уполномочил родителей!)))
Может это ребенок не хочет быть РАБОМ ИУДЕЙСКОГО БОГА...
Возможно он хочет быть свободным человеком?
 показать весь комментарий
 
 
Дзябенко каждый из нас родился свободным...
И только родители...общество...государство надевают на нас КАНДАЛЫ РАБОВ
в церькве...в школе..в армии..в браке...
 показать весь комментарий
 
 
Сори...автоправка добавила какую то Дзябенку))))
 показать весь комментарий
 
 
Ты чё такое несёшь холоп! Ты где видел раб Божий людей свободных?
 показать весь комментарий
 
ПРОКАЧКА СКРЕП С ДЕТСТВА! А ВООБЩЕ ГУНДЯЕВСКОЕ ПРАВОСЛАВНОЕ МРАКОБЕСИЕ РПЦ НЕ ИМЕЕТ НИЧЕГО ОБЩЕГО С КРЕЩЕНИЕМ
 показать весь комментарий
 
 
Нема різниці коли кацап втопиться п'яний в 14 років,чи ще тверезий в рік.
 показать весь комментарий
 
 
поп, походу, реально решил, сходу, замочить, малолетнего кацапа. Какая, мол разница, сейчас, или через 18 лет, его все равно грохнут где то, во славу кацапостана.
 показать весь комментарий
 
 
А КЦ пишет что ребенок скончался, пишут что от травм. Я предполагаю, что если ребенок кричал,выдыхал воздух, а в этот момент его в воду запихивали, то хоть капельку воды затянул в легкое,после этого , в течении суток развивается нефроз почек, почечная недостаточность или пневмония, что и приводит к смерти.
 показать весь комментарий
 
 
Ну так пусть радуются. Согласно высерам тех же попов, существо сейчас - вечно нахваливает Яхве Батьки подали заяву в поліцію через жорсткі дії священника під час хрещення однорічної дитини в Росії - Цензор.НЕТ 6806
Попу новый джип рабы пусть купят и поцелуют ноги.) А грешников - нарожают еще)
 показать весь комментарий
 
да это же он бесов изгонял
а теперь они в мать вселились и вот на святое покусилась))))
 показать весь комментарий
 
 
Он бы мог и руки поломать и сказать что "так угодно Богу". Рпц-секта сатанистов.
 показать весь комментарий
 
 
свісчєнік тайний адепт правого сектора він робить все щоб нові кацапи не плоділісь в шахтах дамбаза скорочуючі поголів'я насєкомих...так радітєлі сваєму ***** і передайте!
 показать весь комментарий
 
)))))) попец будучи раньше камиссаром, классиков начиталося. "выплеснул рибьёнка из купели вместе с водой" ? бывает ))))
 показать весь комментарий
 
это ещё гуманно, Святославич кацапов крестил куда жёстче
 показать весь комментарий
 
Вот! Об ётом я и говорю! Если тогда наши поперлись к ним неся рабство, смерть и руины - чего теперь вопить то? Они просто отдают долги(если смотреть со стороны типо "кармы"
То есть живет человек(пусть даже в пещере), к нему заваливаются какие-то ублюдки, режут пару членов семьи, берут дань, заставляют строить капища нового типа, назначают его рабом Яхве, садят ему на шею попа и с умным видом приказывают лизать мощи и ползать перед фресками Батьки подали заяву в поліцію через жорсткі дії священника під час хрещення однорічної дитини в Росії - Цензор.НЕТ 6822
Ему это наверное.... не очень нравится, да?
 показать весь комментарий
 
 
Батьки подали заяву в поліцію через жорсткі дії священника під час хрещення однорічної дитини в Росії - Цензор.НЕТ 5210Нужно повторить, чтоб всё стало на свои места, выкрестить их обратно в андрофагов.
 показать весь комментарий
 
" - шо случилось с ребёнком при крещении?
- он утонул! ))))) " (С)
 показать весь комментарий
 
 
Потрібно звернутися в оргагізацію захисту тварин. Батьки подали заяву в поліцію через жорсткі дії священника під час хрещення однорічної дитини в Росії - Цензор.НЕТ 2529
 показать весь комментарий
 
 
Это видео показать бы всем на Западе. Пусть своих политиков выбросят в мусорные контейнеры, заварят там и отправят на Парашу.
Даже любой африканец стукнет копьем о пальму и скажет: дебилы бл*

Хотя.... а можид это очередной Ленин, или Троцкий? Подрастет, посмотрит видео это и постарается мокрого места не оставить от попов.)
 показать весь комментарий
 
))) отличная идея. сохранил. пошугаю местечковых )))))))))))))))
 показать весь комментарий
 
Лучше бы он мусульманство принял. Там три раза сказал: аллах мой бог и все. Чуть шею не свернул бывший беркутовец.
 показать весь комментарий
 
Какие-то нервные нынче пошли младенцы -
их топишь, а они продолжают орать..
 показать весь комментарий
 
родители сами виноваты ДОБРОВОЛЬНО отдали своего отпрыска ему в руки и еще чем-то не довольны!
 показать весь комментарий
 
Как вариант, родители возле храма левые свечки купили. Или не купили вообще...
 показать весь комментарий
 
 
религия опиум для украинского народа
************* благословлявшие петь на Геноцид е слугами сатани
 показать весь комментарий
 
Если эти все коментарии пишут украинцы,
то вы заслужили три голодомора и три войны.
 показать весь комментарий
 
Ні кацапчику, ми після першого мали вас скотів вбивати без суду та слідства, усіх, аж до Уралу. Так що ми дуже толерантна нація...
 показать весь комментарий
 
Крестись су.ка православная, не то утоплю к чертям собачьим...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх