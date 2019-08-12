 Родители подали заявление в полицию из-за жестких действий священника при крещении ребенка в России. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Накануне в полицию Гатчинского района поступило заявление от местной жительницы о том, что в Мариенбургском покровском храме в Гатчине один из служителей храма жестоко обращался с ребенком при крещении.
Собеседник агентства добавил, что сообщений из больницы по данному факту не поступало. В настоящее время материал проверки находится у участкового.
Между тем, по данным СМИ, речь идет об игумене Фотии (Василий Нечепоренко). На опубликованной в интернете видеозаписи он с силой несколько раз окунает ребенка в воду во время обряда крещения. Мать малыша безуспешно пытается забрать его из рук священнослужителя.
#Расея, #православие, #ты чё,***, #яжемать, #скрепы
Нужно на законодательном уровне запретить эту хрень!
Получи паспорт и решай во что верить...Кришну...АЛАХА...Буду...Иису...и т.п.
Может это ребенок не хочет быть РАБОМ ИУДЕЙСКОГО БОГА...
Возможно он хочет быть свободным человеком?
И только родители...общество...государство надевают на нас КАНДАЛЫ РАБОВ
в церькве...в школе..в армии..в браке...
Попу новый джип рабы пусть купят и поцелуют ноги.) А грешников - нарожают еще)
а теперь они в мать вселились и вот на святое покусилась))))
То есть живет человек(пусть даже в пещере), к нему заваливаются какие-то ублюдки, режут пару членов семьи, берут дань, заставляют строить капища нового типа, назначают его рабом Яхве, садят ему на шею попа и с умным видом приказывают лизать мощи и ползать перед фресками
Ему это наверное.... не очень нравится, да?
- он утонул! ))))) " (С)
Даже любой африканец стукнет копьем о пальму и скажет: дебилы бл*
Хотя.... а можид это очередной Ленин, или Троцкий? Подрастет, посмотрит видео это и постарается мокрого места не оставить от попов.)
их топишь, а они продолжают орать..
************* благословлявшие петь на Геноцид е слугами сатани
то вы заслужили три голодомора и три войны.