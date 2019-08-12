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 Родители подали заявление в полицию из-за жестких действий священника при крещении годовалого ребенка в России. ВИДЕО

В Ленинградской области родители пожаловались в полицию на действия священнослужителя во время крещения их ребенка, в результате которых малыш получил ссадины и ушибы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Накануне в полицию Гатчинского района поступило заявление от местной жительницы о том, что в Мариенбургском покровском храме в Гатчине один из служителей храма жестоко обращался с ребенком при крещении.

Собеседник агентства добавил, что сообщений из больницы по данному факту не поступало. В настоящее время материал проверки находится у участкового.

Между тем, по данным СМИ, речь идет об игумене Фотии (Василий Нечепоренко). На опубликованной в интернете видеозаписи он с силой несколько раз окунает ребенка в воду во время обряда крещения. Мать малыша безуспешно пытается забрать его из рук священнослужителя.

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Источник: https://censor.net.ua/v3142394
 
   
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Вот что значит доверять ребенка религиозному фанатику. Ну, а родители как бьі и сами такие же...
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кацап должен знать с первых дней где он родился и что его ждет что не так ? думаете дальше лучше будет ? Родители подали заявление в полицию из-за жестких действий священника при крещении годовалого ребенка в России - Цензор.НЕТ 1912
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стремно так... то священник не переносит криков ребенка то ли....
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поп бывший ОМОНовец . дают о себе знать старые привычки
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не хер там ребенку делать. вырастет - пусть выбирает, верить ли вообще и если да, то во что конкретно.
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