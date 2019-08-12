 Родители подали заявление в полицию из-за жестких действий священника при крещении годовалого ребенка в России. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Накануне в полицию Гатчинского района поступило заявление от местной жительницы о том, что в Мариенбургском покровском храме в Гатчине один из служителей храма жестоко обращался с ребенком при крещении.

Собеседник агентства добавил, что сообщений из больницы по данному факту не поступало. В настоящее время материал проверки находится у участкового.

Между тем, по данным СМИ, речь идет об игумене Фотии (Василий Нечепоренко). На опубликованной в интернете видеозаписи он с силой несколько раз окунает ребенка в воду во время обряда крещения. Мать малыша безуспешно пытается забрать его из рук священнослужителя.

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