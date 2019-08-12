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 Тепловизоры и спутниковая навигация: "Львовский бронетанковый завод" наладил серийную модернизацию танков Т-64 образца 2017 года. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

ГП "Львовский бронетанковый завод", входящее в состав ГК "Укроборонпром", наладило серийную модернизацию танков Т-64 образца 2017 года, которые оснащены тепловизорами, цифровыми радиостанциями, средствами спутниковой навигации и новой динамической защитой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

Как сообщается, благодаря этому удалось значительно расширить боевые возможности Т-64, который является основной боевой машиной бронетанковых подразделений украинской армии и отлично показал себя в противостояниях с агрессором на Востоке Украины. К тому же, именно этот танк в 2017 году проявил себя в танковых соревнованиях НАТО The Strong Europe Tank Challenge и был продемонстрирован во время прошлогоднего парада по случаю Дня Независимости Украины.

При модернизации в боевую машину устанавливается новый прицельный комплекс наводчика с тепловизором, который обеспечивает обнаружение, распознавание и уничтожение противника огнем 125-мм пушки в любое время суток и при любых погодных условиях.

Тепловизоры и спутниковая навигация: Львовский бронетанковый завод наладил серийную модернизацию танков Т-64 образца 2017 года 01

"В то же время другие члены экипажа получат новые приборы ночного видения с электронно-оптическим преобразователем третьего поколения. Эти приборы имеют высокую устойчивость к световым помехам, они не чувствительны к засветке даже при использовании противником специальных помех в инфракрасном диапазоне. Кроме того, они устанавливаются на штатные крепления и подключаются к электрической сети танка без ее изменения, что позволяет значительно уменьшить время и затраты для интеграции устройств в системы боевой машины", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что Т-64 образца 2017 также получил новую динамическую защиту, которая значительно усиливает уровень защищенности боевой машины и эффективно противодействует всем современным противотанковым средствам поражения: кумулятивным и бронебойным, а также ударно-кумулятивным боеприпасам типа "ударное ядро".

Тепловизоры и спутниковая навигация: Львовский бронетанковый завод наладил серийную модернизацию танков Т-64 образца 2017 года 02
Фото: пресс-служба "Укроборорнпром"

Еще одной особенностью Т-64 образца 2017 года является система спутниковой навигации от Госпредприятия "Оризон-Навигация", входящего в состав ГК "Укроборонпром". Этот навигационный комплекс работает в автоматизированной цифровой системе, позволяет в режиме "онлайн" обмениваться надежно зашифрованными данными. Данные о местонахождении каждой машины могут поступать к командующим всех уровней, от командира взвода к руководству всей боевой операцией.

Танки также оснащаются новыми цифровыми радиостанциями "Лыбидь К-2РБ", которые обеспечивают надежную, защищенную от помех и перехвата связь на дистанции до 70 километров.

В "Укроборонпроме" также отметили, что ранее модернизацию танков Т-64 до этого уровня проводил только "Харьковский бронетанковый завод", который уже направил в украинскую армию более полутора сотен Т-64 образца 2017 года. А благодаря мощностям "Львовского бронетанкового завода" процесс перевооружения украинской армии модернизированными машинами будет проходить значительно быстрее.

"Мощности этих двух танковых предприятий позволяют, при наличии стабильного заказа и финансирования со стороны заказчика, провести модернизацию всех Т-64 в ближайшей перспективе", - говорится в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/v3142392
 
   
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Ко-ко-ко свынарчуки, пеця мародер, торговля на крови, абырвалг, еще парочку...
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Тебе сейчас зебилы обьяснят, почему то что в новости это "очень плохо для Украины". Я не идеализирую Петю, он делец и не святой, но в условиях войны, он немало сделал для Украины, в отличие от глуповатого зе порочащего страну своим клоунским несмешным и попросту глупым кварталом 95 ..
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Советская техника не подведёт. Молодцы. Всем наградные часы "Командирские". С танком на циферблате.
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так, от просто интересно, каково оценочное "время оседлой жизни" танка в реальном бою сегодняшних войн ? даже остаточный моторесурс двигателя, скорее всего, превосходит его в десятки раз.
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Модернізований дідусь Т-64? Файно. А що там з новітніми «Оплотами»? Прибережемо для Таїланда? Чи таки зберемо хоч один для ВСУ?
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А нафга? Командуючий по роялю домовиться десь посередині і всі діла.
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10 сделали уже, разве нет? Сейчас в нашей бедной стране, проще противотанковые средства делать, которые в считанные секунды оставят от любого дорого навороченного такнка груду горящего метала. А т 64 очень годные, особенно в умелых руках.
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Йорничать не надо. Т-64 достойнейшая машина. Не хуже 72. И модернизация достойная. Они же не против Абрамсов воевать будут. Главное, что бы не воровали в Укроборнпроме на этой модернизации. Да и не только на этой.
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Микола Гоголь: Руські поволі запрягають, проте швидко їздять. (Руські це не москалі, не "русские", не "великороссьі")
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