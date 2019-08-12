 Порошенко прибыл на допрос в ГБР. ВИДЕО

Порошенко был вызван на 9.30 на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямой".
От каких-либо комментариев журналистам на входе в здание ГБР Порошенко воздержался.
Напомним, 25 июля Порошенко был допрошен в ГБР в качестве свидетеля и получил повестку на следующей допрос.
Заявления на Порошенко в ГБР писал экс-замглавы АП Януковича Андрей Портнов. При этом адвокаты Порошенко обвиняли ГБР в том, что те сливают информацию Портнову.
Це класична єврейська хуцпа! Бреши та звинувачуй оу брехні, зраджуй і звинувачуй у зразі, кради та званувачуй у крадіжках.
"«Украинский культурный фонд», который возглавляет жена президента Марина Порошенко, даст на гранты в этом году 641 миллион гривен. Об этом заявила исполнительный директор
организации Юлия Федив, сообщает пресс-служба Министерства культуры."
Ти хоч читати, зє!Біл уміієш?
"«Украинский культурный фонд», который возглавляет жена президента Марина Порошенко, даст на гранты в этом году 641 миллион гривен. Об этом заявила исполнительный директор
организации Юлия Федив, сообщает пресс-служба Министерства культуры."
ДАСТЬ, а не візьме!
Фонд наповнюється благочинними пожертвани при чому на 90% пожертвами пана Порошенка!
"В государственном бюджете на 2019 год предусмотрено выделение 1,7 млрд гривен в общем на специальный "Фонд Президента Украины" и Украинский культурный фонд, председателем которого является супруга действующего Президента Украины Марина Порошенко.
Об этом говорится в государственном бюджете на 2019 год"
Воруете и брешете, брешете и опять воруете, кстати что такое хуцпа, похоже ты с ней с детства знаком.
на допрос послали двойника...\может и тройника...!)\
Тут на цензоре зебобье их пересказывает и перепечатывает.
Я запам*ятав з армійських часів, як в одного офіцера в кабінеті висіли такі слова " Хто хочет работать, ищет средства. Хто не хочет работать, ищет причины".
Как будто бы цензор не хранит пятилетнее шипение якобы майдановцев о том что петя им помешал скинуть Виктора Федорыча, потому что был с ним заодно.
Он же написал вот..." потому что считаю что ето он отчасти спровоцировал войну на Донбасе"
А порошенко есть за что в тюрьму...
Это точно на 100%, только не за войну конечно...
По моему их как ветром посдувало после победы Зе.
Финансирование закончилось или методички поменяли?
Помню меня даже раз банили якобы за оскорбление такого бота.
.Источник: https://censor.net.ua/v3142385Для мене ключова фраза- "о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой". Так що посадка не загорами. Там ще 10 справ паралельно ведуть. Не забагато для бувшого гідранта?
Источник: https://censor.net.ua/v3142385
Бежать из страны..., тайком..., вывозя награбленные миллиарды..., а тут на него десятки уголовных дел открыто...
Зебіли писали що Порох вже не повернеться.
Що варті слова нікчем?
Д.Б.
Зебобье все время орало что петя должен их посадить.
После того как Зе стал президентом зебобье уже не орет что надо посадить Медведчука и других.
Такие метаморфозы забавные.
. Киздеть - не мешки ворочать ! Факты "хапанья" Петром - ВСЕГО , в студию . .
Теперь новую мантру нашли: "Петю вот-вот посадят".