 В России взорвался малогабаритный ядерный реактор. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Фонтанка.ру", об этом рассказали директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков и научный руководитель центра Вячеслав Соловьев.

"Пятеро учёных-испытателей РФЯЦ погибли, трое в состоянии средней тяжести, их жизнь вне опасности", – сказал Костиков. Видеообращение записано в студии саровского ТРК "Канал-16", на фоне траурных портьер. Атмосфера соответствует смыслу беседы. Руководитель ядерного центра рассказал, что трагедия произошла не на береговой части полигона, как утверждало ранее Минобороны, а в акватории Белого моря. Подготовка к испытанию нового оружия, по его словам, длилась больше года.

"Эти люди неоднократно участвовали в аналогичных подобных работах и всегда получали результат. Цепь трагических случайностей, неопределённостей, ... случилось. По предварительному анализу мы видели, что они (погибшие. – Прим. ред.) боролись за то, чтобы взять ситуацию в руки. Но, к сожалению, это не удалось", – сказал Костюков и добавил: "Нам не удалось всё предусмотреть, не удалось заглянуть так глубоко, чтобы получить результат".

По его словам, в Архангельской области сейчас работает государственная комиссия, изучающая все обстоятельства катастрофы.

Заместитель директора РФЯЦ, член-корреспондент РАН Александр Чернышёв подтвердил информацию о кратковременном радиоактивном скачке в городе Северодвинске, находящемся в 30 километрах от места катастрофы.

"То, что произошло, это непрогнозируемый сценарий реализовался. Не так далеко там находится Северодвинск, наши люди там присутствуют, наши эксперты проводят измерения. Установили прямыми измерениями на Севмаше, что радиационное повышение фона было в два раза и длилось не более часа. Никаких остаточных радиоактивных загрязнений ни наши эксперты, ни внешние эксперты не зарегистрировали", – успокоил учёный.

Самую тревожную подробность сообщил научный руководитель РФЯЦ Вячеслав Соловьев. Он выступал третьим и для начала уточнил, что исследования и разработки в интересах Минобороны проводятся в рамках научной программы Саровского ядерного центра.

"Одно из направлений – это создание малогабаритных источников энергии с использованием радиоактивных делящихся материалов", – сказал он, отметив, что такие разработки ведутся не только в России – в прошлом году "малогабаритный ядерный реактор мощностью несколько киловатт испытали учёные США".

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"Мы сейчас пытаемся разобраться, работаем в тесном контакте с государственной комиссией, анализируем всю цепь событий для того, чтобы и оценить масштаб аварии, и понять ее причины, чтобы исключить возможность подобных аварий в будущем", – заявил Вячеслав Соловьев.

Над каким именно оружием работали ученые-испытатели, несмотря на шокирующую откровенность, физики не сказали. В июле прошлого года "Коммерсантъ" писал о том, что саровский ядерный центр совместно с екатеринбургским ОКБ "Новатор" принимает участие в создании межконтинентальной ракеты неограниченной дальности. О ракете на ядерном топливе в своем послании в марте 2018 года рассказал президент Владимир Путин. Позднее она получила название "Буревестник".

В июле 2018 года, почти год назад, Минобороны сообщило о подготовке"летных испытаний экспериментальных образцов крылатой ракеты усовершенствованной конструкции". "Низколетящая, малозаметная крылатая ракета, несущая ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата, является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО", – раскрыло тогда военное ведомство сущность "Буревестника".

Взрыв на морском полигоне вблизи села Нёнокса произошёл 8 августа. Власти Архангельской области проинформировали о кратковременном скачке радиации, но впоследствии сообщение было удалено. По официальной версии Минобороны, трагедия произошла во время "испытаний жидкостной реактивной двигательной установки". По данным СМИ, стартовый двигатель "Буревестника" – твердотопливный, маршевый двигатель – ядерный воздушно-реактивный.

По требованию военных прилегающий к месту взрыва район Белого моря до 10 сентября закрыт для судоходства. Общая площадь запретной зоны – примерно 230 квадратных километров. Чрезвычайная комиссия сообщила, что радиационный фон в окрестностях полигона соответствует норме. В аптеках Северодвинска и Архангельска зафиксирован повышенный спрос на йод. fontanka.ru/2019/08/08/142/ Пострадавших от взрыва доставили в столичный центр ядерной медицины.По свидетельствам очевидцев, раненых перевозили в костюмах химзащиты, двери реанимобилей обернули пленкой.

В первые часы после взрыва военное ведомство сообщило о травмировании "шести представителей Минобороны и предприятия-разработчика". В дальнейшем о судьбе военнослужащих информации не поступало. На сегодняшний день нет точных данных о количестве пострадавших и погибших. СМИ указывали, что в больницу доставлены не меньше 12 человек.

РФЯЦ-ВНИИЭФ 11 августа назвал имена погибших ученых: Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин и Владислав Яновский. Президенту направлено предложение наградить испытателей. 12 августа состоится прощание с физиками. В ЗАТО Саров объявлен двухдневный траур.