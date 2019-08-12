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Все про:США (15206) Тейлор (82) волонтеры (1914)

 Новая группа волонтеров Корпуса мира США приняла присягу служить Украине. ВИДЕО

Американцы в Запорожье помогут ввести инклюзивное образование для детей с особыми потребностями. Это одна из целей, которую ставит перед собой группа новобранцев Корпуса Мира США.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

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Азура из Калифорнии - специалист по языку жестов - едет в Новомиргород. Работать с детьми с нарушениями слуха.

Майлз Грин из Мичигана отправляется в Днепр. "Я буду работать с детьми для преодоления ВИЧ-СПИДа". Он отслужил волонтером Корпуса мира в Украине уже два года. Захотел остаться еще.

Для Анны Адмас это уже четвертый год волонтерства в Украине. "Решила возвращаться в Украину. Я уже жила три года в Украине. Я люблю Украину и украинцев. И мне нравится то, что мы делаем в Украине ".

Американка едет в Запорожье. Туда Корпус мира возвращается впервые со времен Майдана.

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"В прошлом году мы сделали оценку безопасности и решили вернуться на Херсонщину и Харьковщину. Сейчас возвращаемся в Запорожье. В планах - распространить работу миссии еще восточнее", - говорит Майкл Кетовер, директор Корпуса мира США в Украине.

Украинский Корпус мира остается самым многочисленным из всех стран мира.

"Эта программа позволяет американцам пожить среди украинцев. Она также помогает украинцам лучше понять Америку. А волонтеры, когда вернутся домой, расскажут о своем украинском опыте американцам ", - говорит Уильям Тейлор, временный поверенный в делах США в Украине.

Эта группа, которая сейчас приняла присягу служить Украине, небольшая. Всего 10 волонтеров. Следующее численное пополнение Корпус мира в Украине ожидает уже в октябре.

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Источник: https://censor.net.ua/v3142361
 
   
 Топ комментарии
 
Ось американці за чотири роки вивчили нашу мову, традиції Хай, поки що не досконально,але це факт.А наші, все хочуть бути азіровами на власній землі...убогі
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А в Африці скільки таких волонтерів - туди більше їдуть, бо романтика.
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В Африке не был, а вот в Йемене да. Ипал я такую романтику
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ну раз ще живий і не інвалід - то мабуть навпаки все було.
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Все бы хорошо но они склоняют Украину вводить это инклюзивное образование по всей стране. Волонтеры на свой пиар потратят сотню тысяч долларов, а Украина вводя эти нормы будет тратить десятку миллионов долларов в год, и то этих денег фактически ни на что нормально не хватит.
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Ось американці за чотири роки вивчили нашу мову, традиції Хай, поки що не досконально,але це факт.А наші, все хочуть бути азіровами на власній землі...убогі
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