 Новая группа волонтеров Корпуса мира США приняла присягу служить Украине. ВИДЕО

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

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Азура из Калифорнии - специалист по языку жестов - едет в Новомиргород. Работать с детьми с нарушениями слуха.

Майлз Грин из Мичигана отправляется в Днепр. "Я буду работать с детьми для преодоления ВИЧ-СПИДа". Он отслужил волонтером Корпуса мира в Украине уже два года. Захотел остаться еще.

Для Анны Адмас это уже четвертый год волонтерства в Украине. "Решила возвращаться в Украину. Я уже жила три года в Украине. Я люблю Украину и украинцев. И мне нравится то, что мы делаем в Украине ".

Американка едет в Запорожье. Туда Корпус мира возвращается впервые со времен Майдана.

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"В прошлом году мы сделали оценку безопасности и решили вернуться на Херсонщину и Харьковщину. Сейчас возвращаемся в Запорожье. В планах - распространить работу миссии еще восточнее", - говорит Майкл Кетовер, директор Корпуса мира США в Украине.

Украинский Корпус мира остается самым многочисленным из всех стран мира.

"Эта программа позволяет американцам пожить среди украинцев. Она также помогает украинцам лучше понять Америку. А волонтеры, когда вернутся домой, расскажут о своем украинском опыте американцам ", - говорит Уильям Тейлор, временный поверенный в делах США в Украине.

Эта группа, которая сейчас приняла присягу служить Украине, небольшая. Всего 10 волонтеров. Следующее численное пополнение Корпус мира в Украине ожидает уже в октябре.

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