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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Происшествия
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 Тело нацгвардейца Романа Романенко, погибшего накануне на Донбассе, не могут эвакуировать из-за вражеских обстрелов. ВИДЕО

На Светлодарской дуге возле поселка Луганское 10 августа погиб боец Национальной гвардии младший лейтенант Роман Романенко.

Об этом говорится в сюжете ТСН, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Враг обстреливал позиции ОС в районе Старогнатовки, Водяного, Новотроицкого и Крымского, - пресс-центр. ВИДЕО

Военные на позиции рассказали журналистам, что несмотря на режим прекращения огня, наемники РФ продолжают окапываться и пытаются продвигаться вперед. Они начали рыть окопы в сторону дороги, соединяющей две наши позиции. Бойцы говорят, если им это удастся, то будет потерян доступ к одному из опорников. Поэтому было решено провести разведку. Чтобы в дальнейшем установить там наблюдение и остановить террористов. Однако бойцы подорвались на вражеской мине, установленной ранее.

Хотя все это произошло накануне, тело погибшего Романа Романенко сутки не удается эвакуировать, ведь там опасная территория и враг не дает подойти. Кроме того, говорят военные, наемники вечером начали обстреливать из гранатометов и пулеметов наши позиции. В целом же фактически нет перемирия по всей линии фронта. С каждым днем боевики наращивают количество обстрелов. За минувшие сутки враг открывал огонь 13 раз. Снова заговорили на передовой тяжелые минометы. В частности, запрещенными 82-х миллиметровыми минами наемники обстреливали военных вблизи Катериновки.

Напомним, в субботу, 10 августа, в 13:30 в районе города Светлодарск в результате смертельных осколочных ранений, полученных во время обстрела наших позиций из автоматического гранатомета, погиб младший лейтенант, военнослужащий одного из подразделений Национальной Гвардии Украины Роман Сергеевич Романенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один воин погиб, один получил ранения, наемники РФ тринадцать раз нарушили перемирие на Донбассе, - штаб ООС

Источник: https://censor.net.ua/v3142358
 
 
 Топ комментарии
 
перемирие зели в разгаре, такое хлебное для пиара зели, замалчиванием потерь
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короче зелино перемирие дало сепарам поставить мины и продвинуться вперед. зеля сдал то, что бойцы отвоевывали своими жизнями.
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Пускай Зеленский с Хомчаком и Кучмой идут и выносят тело бойца, и увидят результат своего перемирия. Тіло нацгвардійця Романа Романенка, який загинув напередодні на Донбасі, не можуть евакуювати через ворожі обстріли - Цензор.НЕТ 9885
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Ах, да, еще мразину Сайдика захватите который никак не может нарадоваться результатом хлебного перемирия
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Зебилы , почему ваш Зеля не говорит о голубых касках на границе с Россией?
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Какие нах. голубые каски. Голубые каски вводятся тогда когда обе стороны хотят мира. Здесь же кремль хочет полного уничтожения или капитуляции а потом полного уничтожения Украины.
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тому вихід один- НАДА ПРОСТА ПЄРЄСТАТЬ СТРЄЛЯТЬ.

геніальний рецепт зеленої шмарклі.
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Він уже все сказав: =надА просто пєрєстать стрєлять=.
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стриптизерша панически боится принятия самостоятельных решений! шавка
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Никогда такого не было и вот опять:

Никита Яровой "Шайтан" погиб 18 декабря 2016 на Светлодарской дуге при мощной за последнее время атаки врага на украинские позиции. Его тело не могли забрать с поля боя через шквальный огонь, потом его забрала вражеская сторона. Только через неделю тело этого парня было передано украинской стороне.
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Молодець Юля Тархановська. Добре сказала. З душою. Молодець.
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І ще. Порошенко! Прибери своїх смердячих тролів. Користі тобі від них - тільки шкода. А бажання тебе заштовхати в буцегарню - неміряно.
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Подскажите, зебилы, а это инцидент или нет?
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И хоть бы десяток рабов вышел на митинг под АП с требованием отменить перемирие. Зато с кацапов смеются что мол те не так митингуют.
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Русские понесли значительные потери в боях в Сирии. Уничтожен их штаб в Абу Дали : https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2019/08/10/118346/sham--russkie-ponesli-znachitelnye-poteri-v-boyakh-v-sirii--unichtozhen-ikh-shtab-v-abu-dali.shtml
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та ні, головна проблема в тому, що він - найслабкіший преЗЕдент за всю історію України. Настільки слабкий, що його ставлять раком всі, кому не лінь.
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После гибели четырех звонил,а за одного почему не звонит?Просить просил.Послали на ....!Теперь на колени надо стать.
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Ну что зебобики...вам же дурачкам говорили...просто перестать стрелять...это не вариант...а вы не верили...
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А керівництво держави у вигляді нових морд реагувати збирається ?
Чи в чувачків все =зашибісь= ?
Вихідні, релакс ...
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При Порохе ихтамнеты просили о перемирии чтобы забрать своих 200х, при ЗЕбонапарте мы не можем забрать своих .
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Ссыкло гневно упрашивало *****... ***** ссыкла ожидаемо нае.ало...
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От сцыклывой навозной мухи зе-зе ***** брезгливо отмахнулось .
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Романенко чи Романченко ?

Хтось подає прізвище загиблого нацгвардійця не правильно. Так не має бути. Перевіряйте, будь ласка.

Страшне горе в родині.

Ті звірі могли б самі навіть передати тіло.
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