 Тело нацгвардейца Романа Романенко, погибшего накануне на Донбассе, не могут эвакуировать из-за вражеских обстрелов. ВИДЕО

Об этом говорится в сюжете ТСН, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Враг обстреливал позиции ОС в районе Старогнатовки, Водяного, Новотроицкого и Крымского, - пресс-центр. ВИДЕО

Военные на позиции рассказали журналистам, что несмотря на режим прекращения огня, наемники РФ продолжают окапываться и пытаются продвигаться вперед. Они начали рыть окопы в сторону дороги, соединяющей две наши позиции. Бойцы говорят, если им это удастся, то будет потерян доступ к одному из опорников. Поэтому было решено провести разведку. Чтобы в дальнейшем установить там наблюдение и остановить террористов. Однако бойцы подорвались на вражеской мине, установленной ранее.

Хотя все это произошло накануне, тело погибшего Романа Романенко сутки не удается эвакуировать, ведь там опасная территория и враг не дает подойти. Кроме того, говорят военные, наемники вечером начали обстреливать из гранатометов и пулеметов наши позиции. В целом же фактически нет перемирия по всей линии фронта. С каждым днем боевики наращивают количество обстрелов. За минувшие сутки враг открывал огонь 13 раз. Снова заговорили на передовой тяжелые минометы. В частности, запрещенными 82-х миллиметровыми минами наемники обстреливали военных вблизи Катериновки.

Напомним, в субботу, 10 августа, в 13:30 в районе города Светлодарск в результате смертельных осколочных ранений, полученных во время обстрела наших позиций из автоматического гранатомета, погиб младший лейтенант, военнослужащий одного из подразделений Национальной Гвардии Украины Роман Сергеевич Романенко.

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