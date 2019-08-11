 Тело нацгвардейца Романа Романенко, погибшего накануне на Донбассе, не могут эвакуировать из-за вражеских обстрелов. ВИДЕО

Об этом говорится в сюжете ТСН, информирует Цензор.НЕТ.
Военные на позиции рассказали журналистам, что несмотря на режим прекращения огня, наемники РФ продолжают окапываться и пытаются продвигаться вперед. Они начали рыть окопы в сторону дороги, соединяющей две наши позиции. Бойцы говорят, если им это удастся, то будет потерян доступ к одному из опорников. Поэтому было решено провести разведку. Чтобы в дальнейшем установить там наблюдение и остановить террористов. Однако бойцы подорвались на вражеской мине, установленной ранее.
Хотя все это произошло накануне, тело погибшего Романа Романенко сутки не удается эвакуировать, ведь там опасная территория и враг не дает подойти. Кроме того, говорят военные, наемники вечером начали обстреливать из гранатометов и пулеметов наши позиции. В целом же фактически нет перемирия по всей линии фронта. С каждым днем боевики наращивают количество обстрелов. За минувшие сутки враг открывал огонь 13 раз. Снова заговорили на передовой тяжелые минометы. В частности, запрещенными 82-х миллиметровыми минами наемники обстреливали военных вблизи Катериновки.
Напомним, в субботу, 10 августа, в 13:30 в районе города Светлодарск в результате смертельных осколочных ранений, полученных во время обстрела наших позиций из автоматического гранатомета, погиб младший лейтенант, военнослужащий одного из подразделений Национальной Гвардии Украины Роман Сергеевич Романенко.
геніальний рецепт зеленої шмарклі.
Никита Яровой "Шайтан" погиб 18 декабря 2016 на Светлодарской дуге при мощной за последнее время атаки врага на украинские позиции. Его тело не могли забрать с поля боя через шквальный огонь, потом его забрала вражеская сторона. Только через неделю тело этого парня было передано украинской стороне.
улыбаться туда?...туда?
Чи в чувачків все =зашибісь= ?
Вихідні, релакс ...
Хтось подає прізвище загиблого нацгвардійця не правильно. Так не має бути. Перевіряйте, будь ласка.
Страшне горе в родині.
Ті звірі могли б самі навіть передати тіло.