 Два человека погибли, 13 госпитализированы в результате ДТП под Киевом, - ГСЧС. ВИДЕО (обновлено)

"11 августа около 19:00 вблизи пгт. Глеваха Васильковского района произошло столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса. В результате ДТП погибли 2 человека и пострадали 13 человек", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что спасатели ГСЧС осуществляют деблокацию погибших.
С сегодня твоя кличка -ТРIПЕР!
Прилагательное - на вопрос *какой/ -ая/-ое* - кАпеечный (трипер).
Ещё и безграмотный. Настоящая соя!
Ви подивіться тільки, хто їздить та як вони їздять!? Хамські та зневажлива поведінка, телефон у вусі, як слідство поворот не вмикається. Суцільні смуги не для них, світлофори мов стовпи, теж ні до чого. Попробуй зауваження сказати, вже зі зброєї в руках вимахує...
Покоління водятлів...
...даст....
забирать у них нечего было.
А вот людей, которых они убивают точно не вернешь.