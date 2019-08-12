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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Происшествия
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Все про:ДТП (5692) Киевская область (1727) ГСЧС (2202)

 Два человека погибли, 13 госпитализированы в результате ДТП под Киевом, - ГСЧС. ВИДЕО (обновлено)

В воскресенье вблизи поселка Глеваха Васильковского района на Киевщине столкнулись автомобиль и микроавтобус.

"11 августа около 19:00 вблизи пгт. Глеваха Васильковского района произошло столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса. В результате ДТП погибли 2 человека и пострадали 13 человек", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что спасатели ГСЧС осуществляют деблокацию погибших.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полицейский спровоцировал ДТП на Житомирщине, в результате погиб сам и еще три человека

Источник: https://censor.net.ua/v3142355
 
 
 Топ комментарии
 
Нова влада прідьот - порядок навідьот. Нє?
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Робот, у тебе замість голови відро з гайками. Не грими ними.
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Это результат полного провала реформы МВД. Сколько бы там, не восхваляли, но поросячие реформы на пару с короля ими и гнойсмановыми полностью провалились. Одни заплатили за это имуществом, другие здоровьем, третьи жизнью...
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Тому що влади в Україні не було 28 років! Маршрутки мають бути заборонені для пасажирських авіаперевезень!
Двоє людей загинули, 13 госпіталізовано через ДТП під Києвом, - ДСНС - Цензор.НЕТ 2094
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Пасажирські авіаперевезення на маршрутках...
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Это результат полного провала реформы МВД. Сколько бы там, не восхваляли, но поросячие реформы на пару с короля ими и гнойсмановыми полностью провалились. Одни заплатили за это имуществом, другие здоровьем, третьи жизнью...
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Нова влада прідьот - порядок навідьот. Нє?
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если ты не можешь организоваться,новая власть тебе поможет,не бросать же тебя на самотек
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Робот, у тебе замість голови відро з гайками. Не грими ними.
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ты как маленький ребенок,за которым нужен уход новой власти,что бы ты себе не навредил
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ты само - ведро с амном. Днями делать не фик, как только украинцев обзывать. Признайся, что из ольгинко, и никто тебе, змею , не удивится.
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Ты как то спрашивал почему ты соевый. Теперь я тебе отвечаю, что такой комментарий может тол ко соевый написать. Ты просил пример. Вот пожалуйста, читай свой опус
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Ти вважаєш що тільки соєві критикують нову владу? Помиляєшся, аднака.
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Я тоже критикую и Зелю и его телодвижения. Но критика это одно, а критиканство твой типа новый хозяин придёт порядок наведёт, это делают только соевые...
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катись ты вже сасиськой до стороны расиськой! Видишь, тебя все презирают за ядовитость!Ё.
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Лєнка-дамбасянка тріпло.
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на каждого второго *трипло* орёшь. Да не триперный ли ты само, капеечный в базарный день.
С сегодня твоя кличка -ТРIПЕР!
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Так и расскажем всему форуму : трипер-даунбас капеечный!
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Слухай, кАпейка, ти коли вже вивчиш своє нарєчіє?
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Наречие отвечает на вопрос *как* - кАпеечно*.
Прилагательное - на вопрос *какой/ -ая/-ое* - кАпеечный (трипер).
Ещё и безграмотный. Настоящая соя!
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Хто казав що я соєвий бездоказово, тому тепер і віддячую, а їх таки багатенько. Ви ж як стадо. Один сказав і всі повторюють як папуги.
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нам плевать, какого оттенка твой щыкалад. Трипер всё равно!
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Ну давай, верещи далі. Акція продовжується. Лєнка-дамбасяка тріпло.
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Це результат недовихованості поколінь водятлів. Хватило мізку купити авто, права, а ось повагу, ввічливісь ніхто не продає.
Ви подивіться тільки, хто їздить та як вони їздять!? Хамські та зневажлива поведінка, телефон у вусі, як слідство поворот не вмикається. Суцільні смуги не для них, світлофори мов стовпи, теж ні до чого. Попробуй зауваження сказати, вже зі зброєї в руках вимахує...
Покоління водятлів...
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Согласен Но с другой стороны, такие же полуграмотные дятлы и регулируют этот процесс. Я имею ввиду т н полицию
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Один плюс, не зупиняють безпричинно. Бо ті дятли мене кожного! ранку стопили і бігли нюхали у вікно. Навіть доки не треба було.
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Я живу возле одного интересного жд переезда. Там на все праздники дежурит мусора на зароботки. Года два три их не было, но в прошлом году уже опять стояли на том же месте в тот же час.
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не надо идиотизм одних оправдывать некомпетентностью других.
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Идиотизм одних нужно лечить грамотность и компетентность других. Но то, что понабирали в полицию, даже мусора уже не плохими парнями кажутся.
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это результат полного идиотизма населения, при чем тут мвд, если с головой наездники не дружат.
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Так вот для наезд никому и существует МВВ, для того, чтобы их отлавливать и забирать не только права, а и авто. Тогда их будет в разы меньше....
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Ви, чомусь, не оголосили прізвище головного реформатора МВД господіна Авакова. Боїтесь С14 і нацдружин(в народі - нацжон)?
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Пан Рюкзаков конечно, тоже к этому свою кривую руку приложил. Что ка ается на циклов, я их как то не боюсь.
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В общей сложности, за неполных полгода 2018 в Украине в автомобильных авариях погибло 988 человек,в АТО меньше
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Н да....Не доросли мы ещё до хороших дорог!Ладно бы сами придурки бились,так невинных людей убивают....
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Предыдущие власти делали всё для уничтожения народа. Со всех сторон.
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шо там сталося? народ на авто-пілоті їздить, а він пілот людей знищує?! Двоє людей загинули, 13 госпіталізовано через ДТП під Києвом, - ДСНС - Цензор.НЕТ 6171
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Водій "жигулів" сідає за кермо мікроавтобуса - і останній перетворюється у практичо некерований болід.
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Сотни невинных людей гибнут и тысячи калечатся на дорогах ежегодно, а власть бездействует. Верните ГАИ, верните контроль на дорогах! Увеличьте кратно штрафы и сроки заключения, назначьте адекватную материальную компенсацию травмированным и семьям погибших, вплоть до пожизненного содержания сирот и престарелых родителей, виновникам аварий! Неотвратимость и суровость наказания должна быть для ВСЕХ убийц, независимо как убил, лишил жизни, покалечил - сиди в тюрьме не менее 10 лет и расплачивайся кошельком, как это делают в нормальных странах, где жизнь человека - наивысшая ценность и правительство заботится о своих гражданах. Наши же придурки от безнаказанности совсем страх потеряли. Каждый день жуткие, нелепые, смертельные аварии, которых могло не быть, это стало уже системой ... Хватит!
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а мозги дебилам и деньги купленные права кто вернет?
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не вернет...
...даст....
забирать у них нечего было.
А вот людей, которых они убивают точно не вернешь.
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мне оооочень интересно -- сколько я еще буду читать подобные новости? нельзя, чтоб все сразу? реально достало!!! то что люди - долб...бы - и так знаю, нафиг сайт новостей превращать в х...зна шо - понять не могу.
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