 Два человека погибли, 13 госпитализированы в результате ДТП под Киевом, - ГСЧС. ВИДЕО (обновлено)

"11 августа около 19:00 вблизи пгт. Глеваха Васильковского района произошло столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса. В результате ДТП погибли 2 человека и пострадали 13 человек", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что спасатели ГСЧС осуществляют деблокацию погибших.

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