 В реке Кальмиус в оккупированном Донецке - массовый мор рыбы, но информация о причинах появилась только после шумихи в соцсетях, - Necro Mancer. ВИДЕО

Об этом написал 8 августа в твиттере блогер Necro Mancer, передает Цензор.НЕТ.

К сообщению он добавил ссылку на видеосюжет очевидца, демонстрирующий массовый мор рыбы.

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На следующий день на сайте "Минздрава ДНР" появилась публикация, согласно которой на "ситуация, связанная с замором рыбы на Нижне-Кальмиусском водохранилище, была рассмотрена на внеочередном выездном заседании Донецкой городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности" 5 августа.

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"По результатам санитарно-химических и микробиологических исследований от 08-09.08.2019 г. установлен факт несоответствия воды Нижне-Кальмиусского водохранилища требованиям СанПиН 4630-88 "Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения" по следующим показателям: запах в 3 раза, биологическое потребление кислорода (БПК) в 1.5 раза, взвешенные вещества в 2 раза, нефтепродукты в 2.5 раза, фенолы в 3 раза, марганец в 5 раз, индекс ЛКП (лактозоположительная кишечная палочка) составляет 7000000 в 1 дм³ (при норме не более 5000 в 1 дм³). Результаты исследований свидетельствуют о свежем органическом загрязнении воды Нижне-Кальмиусского водохранилища", - говорится в публикации.

12 августа планируется контрольный отбор проб воды Кальмиуса.

"Действительно, так сложно установить причинно-следственные связи между смытым дождем говном, превышением по кишечной палочке в 1400 раз и тем, что с 5 августа кто-то засунул язык в жопу и молчал, пока в соцсетях шухер не поднялся", - отметил Necro Mancer.

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