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Все про:Донецк (6039) рыба (163) река (64)

 В реке Кальмиус в оккупированном Донецке - массовый мор рыбы, но информация о причинах появилась только после шумихи в соцсетях, - Necro Mancer. ВИДЕО

В Кальмиусе - масса дохлой рыбы и раков, но это не мешает людям купаться, рыбачить и нырять за еще живыми раками.

Об этом написал 8 августа в твиттере блогер Necro Mancer, передает Цензор.НЕТ.

К сообщению он добавил ссылку на видеосюжет очевидца, демонстрирующий массовый мор рыбы.

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На следующий день на сайте "Минздрава ДНР" появилась публикация, согласно которой на "ситуация, связанная с замором рыбы на Нижне-Кальмиусском водохранилище, была рассмотрена на внеочередном выездном заседании Донецкой городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности" 5 августа.

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"По результатам санитарно-химических и микробиологических исследований от 08-09.08.2019 г. установлен факт несоответствия воды Нижне-Кальмиусского водохранилища требованиям СанПиН 4630-88 "Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения" по следующим показателям: запах в 3 раза, биологическое потребление кислорода (БПК) в 1.5 раза, взвешенные вещества в 2 раза, нефтепродукты в 2.5 раза, фенолы в 3 раза, марганец в 5 раз, индекс ЛКП (лактозоположительная кишечная палочка) составляет 7000000 в 1 дм³ (при норме не более 5000 в 1 дм³). Результаты исследований свидетельствуют о свежем органическом загрязнении воды Нижне-Кальмиусского водохранилища", - говорится в публикации.

12 августа планируется контрольный отбор проб воды Кальмиуса.

"Действительно, так сложно установить причинно-следственные связи между смытым дождем говном, превышением по кишечной палочке в 1400 раз и тем, что с 5 августа кто-то засунул язык в жопу и молчал, пока в соцсетях шухер не поднялся", - отметил Necro Mancer.

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В реке Кальмиус в оккупированном Донецке - массовый мор рыбы, но информация о причинах появилась только после шумихи в соцсетях, - Necro Mancer 01

Источник: https://censor.net.ua/v3142351
 
 
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Зато никто нк мешаеь говоріть па русскі і біндер нєт..
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Може це знак!?
Скоро лугадоси та рашисти підуть такою дорогою...
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наверно ихтиандр завелся в КальмиусеВ реке Кальмиус в оккупированном Донецке - массовый мор рыбы, но информация о причинах появилась только после шумихи в соцсетях, - Necro Mancer - Цензор.НЕТ 4474
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Жалко раков. Лучше бы там на берегу такой мор..
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Там мають пливти за течією масово сєпари , кацапи та колаборанти з совкодрочерами.Пливти за течією і смердіти та кормити раків.
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Это никому не нужно . Хде можна дизлайк за новость влупить
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можна перейти на видео Ютуба и там влепить))
не благодарите В реке Кальмиус в оккупированном Донецке - массовый мор рыбы, но информация о причинах появилась только после шумихи в соцсетях, - Necro Mancer - Цензор.НЕТ 8810
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Нет , это полумеры , я хочу редакции Цензора влупить жирненький такой диз .
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Зато никто нк мешаеь говоріть па русскі і біндер нєт..
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Всруський мир , он жесток и беспощаден
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Какая нах у й рыба. Людей каждый день убивают и калечат. Пскай хоть соленая радиоактивная пустыня там будет
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А тебе ума как то бы не хватало, хотя бы позычить.....
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Чернобыльская зона это тоже наследие СССР и кацапов кстати. Интересно, а что там с радиоактивной шахтой которую дыровцы затопили? Отравляет подземные воды наверное.
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В реке Кальмиус в оккупированном Донецке - массовый мор рыбы, но информация о причинах появилась только после шумихи в соцсетях, - Necro Mancer - Цензор.НЕТ 165

та шо там опять?... следующую новость, пжалуйста...
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Та нехай сєпари там купаються собі на здоров'я і дохлу рибу з раками лапають. Нечисть нечисті не зашкодить
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Наверное очень теплая вода в речке, рыбу жалко
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москали засрали Белое море и навароссы решили не отставать от старшего брата . но так как возможности у них не те . и ничего радиоактивного не нашлось . поэтому просто слили отходы в Кальмиус
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Є там і радіація, тільки ще не дісталась з шахти на поверхню, але колись таки дійде.
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Туди насцяла бандерівська ДРГ в синіх в"єтнамках. Купайтесь і їжте рибу на здоровлячко. В реке Кальмиус в оккупированном Донецке - массовый мор рыбы, но информация о причинах появилась только после шумихи в соцсетях, - Necro Mancer - Цензор.НЕТ 5842
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А почему молчит этот типа волонтёра губернатора, а потом министра Тука??? Он так за лугандон в переживал, а здесь тебе на, а его нет
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То, мабуть, найсміливіші орки сходили покупатися. А про наслідки такого дійства і не подумали. Бо нічим.
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В реке Днепр уже 90 лет осетровых нет и вымирает остальная рыба, только всем похер, давайте балаболить про Кальмиус.
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