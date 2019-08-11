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 Полицейские провели оперативно-профилактическую отработку Попаснянского района на Луганщине. ВИДЕО

На днях на Луганщине более 100 сотрудников Национальной полиции Украины из состава ООС приняли участие в мероприятиях оперативно-профилактической отработки Попаснянского района и, собственно, районного центра..

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

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По результатам комплексной отработки полицейские раскрыли 2 кражи, изъяли выстрел ВОГ-25, задокументировали факт хранения наркотиков. Также сотрудниками Нацполиции было составлено 20 протоколов об административных правонарушениях.

Источник: https://censor.net.ua/v3142339
 
   
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Там каждый второй - злобный сепар. И сколько они задержали\отстрелили? Или "ониженашилюди"?
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отрабатывать должны командировочные с Западной
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Не там ви отрабативаєтє:
«11.08.19 10:09 В субботу под Светлодарском от осколочных ранений погиб младший лейтенант Нацгвардии Роман Романенко
Поліцейські провели оперативно-профілактичне відпрацювання Попаснянського району на Луганщині - Цензор.НЕТ 4257В субботу, 10 августа, в 13:30 в районе города Светлодарск в результате смертельных осколочных ранений, полученных во время обстрела наших позиций из автоматического гранатомета, погиб младший лейтенант, военнослужащий одного из подразделений Национальной Гвардии Украины Роман Сергеевич Романенко. Источник: https://censor.net.ua/n3142314»
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