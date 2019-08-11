 Полицейские провели оперативно-профилактическую отработку Попаснянского района на Луганщине. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

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По результатам комплексной отработки полицейские раскрыли 2 кражи, изъяли выстрел ВОГ-25, задокументировали факт хранения наркотиков. Также сотрудниками Нацполиции было составлено 20 протоколов об административных правонарушениях.