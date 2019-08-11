 Полицейские провели оперативно-профилактическую отработку Попаснянского района на Луганщине. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
По результатам комплексной отработки полицейские раскрыли 2 кражи, изъяли выстрел ВОГ-25, задокументировали факт хранения наркотиков. Также сотрудниками Нацполиции было составлено 20 протоколов об административных правонарушениях.
«11.08.19 10:09 В субботу под Светлодарском от осколочных ранений погиб младший лейтенант Нацгвардии Роман Романенко
В субботу, 10 августа, в 13:30 в районе города Светлодарск в результате смертельных осколочных ранений, полученных во время обстрела наших позиций из автоматического гранатомета, погиб младший лейтенант, военнослужащий одного из подразделений Национальной Гвардии Украины Роман Сергеевич Романенко. Источник: https://censor.net.ua/n3142314»