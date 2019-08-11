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 В результате ДТП погибли две женщины на Львовщине. ВИДЕО

Во Львовской области в результате столкновения двух автомобилей две пассажирки погибли на месте.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации полиции области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 10 августа около 16:15 на автодороге "Киев - Чоп" в Бродовском районе", - говорится в сообщении.

Как сообщается, столкнулись автомобили "ВАЗ-21099", которым управлял 43-летний житель Херсонской области, и "Ауди" под управлением 55-летнего львовянина. В результате столкновения пассажирки "ВАЗа" в возрасте 32 и 72 года получили телесные повреждения, от которых скончались на месте происшествия. Водители автомобилей госпитализированы.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения") УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Источник: https://censor.net.ua/v3142332
 
 
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Ваз - просто банка консервная... а ауди может ехать дальше,такое чувство.
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99.9% Ауди это была бляха!
Запртетить к манахам бляхи а с 22 числа ипать их и в хвост и в гриву!
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ТАЗи нах прибрати, ось вихід.
Хоча тут почнуть сперечатись Opel, WV, AUDI, Mersedes, Toyota між собою; котрий з їх водіїв більш упоротий.
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Часто ці тупі селяни думають, що їх московське корито робить 0-100 за 3 секунди... вбив 2 людей олень....
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з Херсонцини .на жигульці..щось везли продавати на ринок..кавуни..дині або ще щось..
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Анєкдот.
Приїхав інспектор на ДТП між іномаркою і жигульом, зі смертельним випадком. Ходить по перехресті де валяються і стогнуть молоді хлопці з іномарки.Підходить до одного із них і каже-"Ну що мажори срані,побило вас так зі всіх сторін ,що живого місця нема.А все тому ,що не пристібаєте ремені безпеки. Он в жигулях шофер і пасажири пристібнуті і сидять-прямо як живі".
Трохи чорний гумор.
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