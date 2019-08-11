 "Отпустите инвалида, не позорьтесь!": Российские силовики задерживают парня с инвалидностью на акции в Москве. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее видео обнародовал телеканал "Дождь".
Вот видео!!!! Суки! pic.twitter.com/Q8zJn50u0P— Михаил (@antivatnos) 10 августа 2019 г.
На видео видно, как два силовика держат парня с инвалидностью и ведут его в сторону автозаков. Возмущенные очевидцы снимали происходящее на свои гаджеты и кричали силовикам: "Отпустите инвалида, не позорьтесь!".
Задержание молодого человека с инвалидностью. Видео: Ольга Гладышева / Дождь pic.twitter.com/AbvCFJBp0T— Телеканал Дождь (@tvrain) 10 августа 2019 г.
Напомним, по подсчетам волонтерского проекта "Белый счетчик" на разрешенном властями митинге на проспекте Сахарова в Москве в субботу приняли участие до 60 тыс. лиц. На акциях по всей России задержано 325 человек.
Со середины июля в Москве проходят акции протеста, участники которых требуют допустить независимых кандидатов на выборы в городскую думу. Полиция и Росгвардия жестко разгоняют демонстрантов. На двух акциях, прошедших 27 июля и 3 августа, задерживали не менее тысячи человек.
Из-за протестных выступлений возбуждено несколько уголовных дел: о воспрепятствовании деятельности московских избиркомов и "московское дело" о массовых беспорядках.
3 августа в Москве состоялись массовые акции протеста против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу. Полиция массово задерживала их участников, журналистов и тех, кто случайно оказался в центре города. По данным СМИ,задержаниями руководил бывший полковник украинского "Беркута" Сергей Кусюк, который занимался разгоном протестов на киевском Майдане, а после революции сбежал в Россию и был взят на работу в российские правоохранительные органы. Такие же акции проходили 27 июля и планируются на каждую субботу.
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Московський демократ відрізняється від іншого московського окупанта лише тим, що він демократ, тобто, кращою здатністю до маскування.
Так демократ єльцин вбивав чеченців і грузинів демократично, на відміну від путіна, який всіх вбиває авторитарно.
Тому єльцина Захід любив, а путіна любив лише до 2014 року.
І знову почне любити з 2020-го.
И не тащили бы инвалидов в автозаки
Дали бы помитинговать и все. Типа выпустила пар сотня-другая активистов, ну и все
Реакция толпы приятно удивила! В Украине терпил всё меньше и меньше!
https://www.facebook.com/100031951611354/videos/152754652466254/?t=0
=)