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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Происшествия, За рубежом
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 "Отпустите инвалида, не позорьтесь!": Российские силовики задерживают парня с инвалидностью на акции в Москве. ВИДЕО

В ходе массовых акций в Москве российские силовики задержали человека с ограниченными возможностями.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее видео обнародовал телеканал "Дождь".

На видео видно, как два силовика держат парня с инвалидностью и ведут его в сторону автозаков. Возмущенные очевидцы снимали происходящее на свои гаджеты и кричали силовикам: "Отпустите инвалида, не позорьтесь!".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Привет четвертый рейх", "ЧеКистан-2019": коридор из ОМОНа перед входом в московское метро. ВПЕЧАТЛЯЮЩЕЕ ФОТО

Напомним, по подсчетам волонтерского проекта "Белый счетчик" на разрешенном властями митинге на проспекте Сахарова в Москве в субботу приняли участие до 60 тыс. лиц. На акциях по всей России задержано 325 человек.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Москве и российских регионах проходят акции в поддержку честных выборов. ВИДЕО

Со середины июля в Москве проходят акции протеста, участники которых требуют допустить независимых кандидатов на выборы в городскую думу. Полиция и Росгвардия жестко разгоняют демонстрантов. На двух акциях, прошедших 27 июля и 3 августа, задерживали не менее тысячи человек.

Из-за протестных выступлений возбуждено несколько уголовных дел: о воспрепятствовании деятельности московских избиркомов и "московское дело" о массовых беспорядках.

3 августа в Москве состоялись массовые акции протеста против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу. Полиция массово задерживала их участников, журналистов и тех, кто случайно оказался в центре города. По данным СМИ,задержаниями руководил бывший полковник украинского "Беркута" Сергей Кусюк, который занимался разгоном протестов на киевском Майдане, а после революции сбежал в Россию и был взят на работу в российские правоохранительные органы. Такие же акции проходили 27 июля и планируются на каждую субботу.



Источник: https://censor.net.ua/v3142325
 
   
 Топ комментарии
 
Это шо , новость ? Там мусора и у беременной на животе попрыгают , если путен прикажет .
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Наши БЕРКУТАВЦЫ РУЛЯТ в маскве!!! "Отпустите инвалида, не позорьтесь!": Российские силовики задерживают парня с инвалидностью на акции в Москве - Цензор.НЕТ 431
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Ушатали этой россией. Инвалида задержали? И шо? Наши мусора его точно также волокли бы. Никаких десяти отличий не было бы.
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Интересно, а посадят в тюрьму мента, забравшего инсулин у диабетика на митинге, который теперь в реанимации? И скорее всего умрет? Или останется инвалидом из-за опухоли?
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Ага щаз. Скорее посадят родных того диабетика, с обысками к ним точно прийдут.
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Почему сразу так жестко - посадят? Медаль дадут, а может, - чем черт не шутит! - доппаек выпишут!
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Он помирает в реанимации, а не наго в суд подали посадить в тюрьму. За то, что посмел выйти на улицу.
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"Відпустіть інваліда, не ганьбіться": російські силовики затримують хлопця з інвалідністю на акції в Москві - Цензор.НЕТ 8504Дмитро Корчинський
11 хв. ·

Московський демократ відрізняється від іншого московського окупанта лише тим, що він демократ, тобто, кращою здатністю до маскування.
Так демократ єльцин вбивав чеченців і грузинів демократично, на відміну від путіна, який всіх вбиває авторитарно.
Тому єльцина Захід любив, а путіна любив лише до 2014 року.

І знову почне любити з 2020-го.
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только представьте, что было бы с этими подонками, если бы псины такое сделали у нас в Украине..
"Відпустіть інваліда, не ганьбіться": російські силовики затримують хлопця з інвалідністю на акції в Москві - Цензор.НЕТ 5301
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В московии столкновения будут гораздо жёстче, там менты не думают, это тупо роботы, чего стоит только расстрел танками Белого дома в 1993 году.
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с тех пор все очень изменилось, народ там уже не тот.. полностью подавлена воля..

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Если по регионам в московии сразу в пару десятков городов выйдут люди на протесты у власти не хватит ресурса всё это задавить, тогда и начнётся распад недоимперии. Ждём осени когда там начнутся выборы.
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Задорнов помер, а то б пожартував що якщо на мітингувальників вдягти шерстяний одяг, а ОМОНівцям роздати ********* кийки, можна було б добувати електроенергію.
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тут афтарські права у вазЕленського
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Сначала наведите порядок в Украине с правоохранителями и судейскими, а потом осуждайте других.
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Да мы не осуждаем. Мне наоборот нравится когда ОМОН русским позвоночники дубинками ломает.
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Oleg Izvestnaja. В 2014-м Евромайдан выгнал "Беркут" н* *** за поребрик. Теперь они москвичей метелят. С.Кусюк подтвердит, если что.
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Как бы то ни было, а если бы русня поддерживала бы фюрера, как об этом сообщают, то не понадобилось бы столько беркутни.

И не тащили бы инвалидов в автозаки

Дали бы помитинговать и все. Типа выпустила пар сотня-другая активистов, ну и все
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они это делают показательно для запада, мол наши граждане в заложниках, будете на нас давить, мы будем их п.....ь, а вы мол будете себя чувствовать виноватыми.
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масковский инвалид получает в разы больше любого проживающего за кольццевой дорогой, доплаты, сабянинцкие, муниципальные+ льготы + пенсия+ скидки на продукты и комуналку , проехд в транспорте в мацкве, так что натравить бурята нацгвардейца или любого другого не москвича не составляет труда для власти, масква это не расия))
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Вгадайте країну, де і при кому це відбулося?
"Відпустіть інваліда, не ганьбіться": російські силовики затримують хлопця з інвалідністю на акції в Москві - Цензор.НЕТ 806
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пархатый кондитер , ********** ******
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ну так этот палаточный шабаш был организован провокаторами за деньги бежавших олигархов, чтобы раскачать ситуацию в воюющей стране. Где на этом фото насилие?
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а затримали кого, платних майданщиків.
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а хто там не інвалід.. більшість, звичайно, на всю голову
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первые кто мочит кацапов в их же логове украинский беркут , ахахах кто бы мог подумать ))
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с курбаном байраном вас терпилойды.2.0 перезагрузка )
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В Николаеве полицейский видимо пересмотрел митингов в России и решил наступить подозреваемому на лицо.
Реакция толпы приятно удивила! В Украине терпил всё меньше и меньше!

https://www.facebook.com/100031951611354/videos/152754652466254/?t=0
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Потрібно мочити всіх майдаунів не розбираючись!
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УЖЕ были мочилы в одессе помниш чем закончили? так что орелик чемодан вокзал россия -там тебя уже твои родные беркутята ждут
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Твою тупу макітру в унітаз вмочити,брудний кацап.
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"очевидцы снимали происходящее на свои гаджеты"

=)
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С инвалидами они герои. А вот на днях в сеть попало видео,где группа гопников в подмосковье разогнала мусоров. Вот смеху-то.
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Не надо им мешать . Пусть они сожрут друг друга .
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