 "Чтобы транслировать украинский взгляд в Россию", - Венедиктов считает, что может открыть "Эхо Москвы" в Украине без разрешения Нацсовета. ВИДЕО

Об этом Венедиктов сказал в эфире Эха Москвы, пишет Цензор.НЕТ.

Он объяснил, что хочет создать станцию, которая будет вещать только на территорию России, и для этого якобы не требуется разрешение Нацсовета.

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"Я хочу открыть там (в Украине. - Ред.) бюро, чтобы транслировать украинский взгляд в Россию, сюда, нашим слушателям. Не мы туда, там мы уже есть, а вы сюда. Для того, чтобы российские слушатели могли получать точку зрения украинских политиков, дипломатов, актеров, лидеров общественного мнения и просто граждан...", - сказал Венедиктов.

Напомним, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в августе приехал в Киев. Позже крымскотатарский журналист Айдер Муждабаев заявил о том, что этот визит в Киев связан с тем, что Венедиктов хочет открыть в Украине филиал "газпромовско-кремлевского "СМИ". В Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания заявили, что не позволят открыть в Украине филиал российской радиостанции.