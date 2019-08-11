 "Чтобы транслировать украинский взгляд в Россию", - Венедиктов считает, что может открыть "Эхо Москвы" в Украине без разрешения Нацсовета. ВИДЕО

Об этом Венедиктов сказал в эфире Эха Москвы, пишет Цензор.НЕТ.
Он объяснил, что хочет создать станцию, которая будет вещать только на территорию России, и для этого якобы не требуется разрешение Нацсовета.
"Я хочу открыть там (в Украине. - Ред.) бюро, чтобы транслировать украинский взгляд в Россию, сюда, нашим слушателям. Не мы туда, там мы уже есть, а вы сюда. Для того, чтобы российские слушатели могли получать точку зрения украинских политиков, дипломатов, актеров, лидеров общественного мнения и просто граждан...", - сказал Венедиктов.
Напомним, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в августе приехал в Киев. Позже крымскотатарский журналист Айдер Муждабаев заявил о том, что этот визит в Киев связан с тем, что Венедиктов хочет открыть в Украине филиал "газпромовско-кремлевского "СМИ". В Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания заявили, что не позволят открыть в Украине филиал российской радиостанции.
Изыди , Веник, ты, по твоим же собственным словам, "пехотинец Путина", мля.
Вот, что из этого вышло:
Раз уж кацапов в хату пустили -- значит, это кому-нибудь нужно!
Не допустіть цього, українці. Ви вже зробили лихо - обрали зебанду. Отямтесь.
- Мне не нужно никакого разрешения и никакой лицензии чтобы транслировать сюда, на Москву, и на другие города слушания точку зрения и украинской стороны. Поэтому всякие визги и вопли свидетельствуют либо о непонимании, либо о дурном вкусе, либо о злонамеренности. Поэтому могу только пожать плечами и сказать - дорогие друзья, не волнуйтесь, "Эхо" уже у вас, а мы теперь ждём сюда вас. И я это сделаю, чтобы вы не кричали, как бы вы не визжали, как бы вы не сопротивлялись. Мы будем получать украинскую точку зрения на события между Россией и Украиной, и наши слушатели этого заслуживают. Так оно будет. Поэтому не напрягайтесь и не тужтесь, оно будет так, как я сказал /дословная цитата /