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 "Чтобы транслировать украинский взгляд в Россию", - Венедиктов считает, что может открыть "Эхо Москвы" в Украине без разрешения Нацсовета. ВИДЕО

Главный редактор российской радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов заявил, что откроет украинский филиал без разрешения Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Об этом Венедиктов сказал в эфире Эха Москвы, пишет Цензор.НЕТ.

Он объяснил, что хочет создать станцию, которая будет вещать только на территорию России, и для этого якобы не требуется разрешение Нацсовета.

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"Я хочу открыть там (в Украине. - Ред.) бюро, чтобы транслировать украинский взгляд в Россию, сюда, нашим слушателям. Не мы туда, там мы уже есть, а вы сюда. Для того, чтобы российские слушатели могли получать точку зрения украинских политиков, дипломатов, актеров, лидеров общественного мнения и просто граждан...", - сказал Венедиктов.

Напомним, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в августе приехал в Киев. Позже крымскотатарский журналист Айдер Муждабаев заявил о том, что этот визит в Киев связан с тем, что Венедиктов хочет открыть в Украине филиал "газпромовско-кремлевского "СМИ". В Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания заявили, что не позволят открыть в Украине филиал российской радиостанции.

Источник: https://censor.net.ua/v3142306
 
 
 Топ комментарии
 
Ты кацапа в дверь, а он - в окно.
Изыди , Веник, ты, по твоим же собственным словам, "пехотинец Путина", мля.
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Спалим быстро. В шабат безбожник правоцирует )
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у мене тож пєрва мисль: "нагуй-нагуй! вчєга пгіхаділі - шляпу сп1341лі!" (С) Ульянофф
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Ты кацапа в дверь, а он - в окно.
Изыди , Веник, ты, по твоим же собственным словам, "пехотинец Путина", мля.
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Веник нагло врёт, мерзавец! Считает украинцев идиотами.
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Спалим быстро. В шабат безбожник правоцирует )
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Нужно всемерно препятствовать любому контакту с кацапами. Хотя это и бесполезно, это судьба страны.
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Когда-то Венедиктов решил подискутировать с игроком сборной Украины по футболу Евгением Коноплянкой на тему "пиндосы".
Вот, что из этого вышло:
"Чтобы транслировать украинский взгляд в Россию", - Венедиктов считает, что может открыть "Эхо Москвы" в Украине без разрешения Нацсовета - Цензор.НЕТ 998
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На їхню думку тут кравожадні бандеровці і правосеки, але ми приїдем до вас. Якась дивна форма суїциду. Чи може наші правителі не є нашими.
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1942год. Геббельс приехал в Москву открывать филиал радио передачи чтобы вещать жителям Германии точку зрения советских людей
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гнать вєніка сраной мєтлой!!! Шо он расжигайєт вражду мєжду брацкімі наротамі
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А что нельзя етого урода взять за жабры и обменять на наших людей в рашистском пленну?
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...пошла писать губерния... ...зеваю....
Раз уж кацапов в хату пустили -- значит, это кому-нибудь нужно!
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ну пусть попробует мразота-кацапская!
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Венедіктов - я не усьому підтримую внутрішню політику путіна, але повністю - зовнішню
Не допустіть цього, українці. Ви вже зробили лихо - обрали зебанду. Отямтесь.
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а с какого хрена он так считает? без разрешения Нацсовета... Раньше не считал, а теперь считает.
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С такими бесполезно дискутировать. Таким нужно пулю в затылок в подворотне и земля станет чище и проблем меньше. Не ждать пока вся кремлевская мразота здесь укоренится и тогда ее не выкоренить
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Вот же тварь наглая.Будет. видите - ли, как он сказал. СБУ наведи, твою мать, порядок в стране,что бы всякие внедиктовышарии даже не воняли . Я в этом не очень понимаю,но уверенна, есть способ этого не допустить,вплоть до того,что сажать тех наших, что захотят на ту строну вещать
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Алексей Венедиктов (цитата из приведённого ролика):
- Мне не нужно никакого разрешения и никакой лицензии чтобы транслировать сюда, на Москву, и на другие города слушания точку зрения и украинской стороны. Поэтому всякие визги и вопли свидетельствуют либо о непонимании, либо о дурном вкусе, либо о злонамеренности. Поэтому могу только пожать плечами и сказать - дорогие друзья, не волнуйтесь, "Эхо" уже у вас, а мы теперь ждём сюда вас. И я это сделаю, чтобы вы не кричали, как бы вы не визжали, как бы вы не сопротивлялись. Мы будем получать украинскую точку зрения на события между Россией и Украиной, и наши слушатели этого заслуживают. Так оно будет. Поэтому не напрягайтесь и не тужтесь, оно будет так, как я сказал /дословная цитата /
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