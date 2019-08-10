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 Иструкторы американского спецподразделения SWAT провели учения по освобождению заложников для сотрудников КОРДа. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

С 29 июля по 9 августа полицейские департамента "Корпус оперативно-внезапной действия", работники региональных управлений полиции особого назначения, правоохранители Госпогранслужбы "ДОЗОР" и сотрудники "ТОР" приняли участие в учениях, которые организовали и проводили представители американского спецподразделения "SWAT".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Во время занятий иностранные коллеги поделились со спецназовцами новыми тактическими приемами применения огнестрельного оружия и специальных средств.

Тренинг состоял из теоретической и практической частей. Отработки проходили на трех локациях: на территории международного аэропорта "Борисполь", в центре специальной и физической подготовки Национальной академии внутренних дел и на открытой местности.

Иструкторы американского спецподразделения SWAT провели учения по освобождению заложников для сотрудников КОРДа 01

Смотрите: "Образцовая работа": видео освобождения заложниц в Одессе. ВИДЕО

Иструкторы американского спецподразделения SWAT провели учения по освобождению заложников для сотрудников КОРДа 02

Как рассказал заместитель председателя Национальной полиции Украины Алексей Руденко, цель проведения тренингов - комплексная отработка полицейськими тактики освобождения заложников и усовершенствования алгоритма действий спецназовцев во время таких нештатных ситуаций: "Во время имитированных сценариев спасения людей, которых злоумышленники незаконно лишили свободы, правоохранители имели возможность испытать свои силы на борту самолетов, в вагонах поездов и в многоэтажках".

Иструкторы американского спецподразделения SWAT провели учения по освобождению заложников для сотрудников КОРДа 03
Иструкторы американского спецподразделения SWAT провели учения по освобождению заложников для сотрудников КОРДа 04

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Кроме освобождения заложников работники "КОРД" отрабатывали ситуации по предоставлению домедицинской помощи пострадавшим.

Иструкторы американского спецподразделения SWAT провели учения по освобождению заложников для сотрудников КОРДа 05

Источник: https://censor.net.ua/v3142286
 
   
 Топ комментарии
 
Корд это те , которые чесного копа арестовали Иструкторы американского спецподразделения SWAT провели учения по освобождению заложников для сотрудников КОРДа - Цензор.НЕТ 8409
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ШАМ. Русские понесли значительные потери в последних боях в Сирии. Уничтожен их штаб в
Абу Дали

Несмотря на то, что потери русской солдатни в Сирии внесены в разряд государственной тайны России, информация о потерях все же просачивается и в некоторых случаях даже подтверждается асадитами.

7 августа сначала в социальных сетях, а затем уже от командования муджахидов появились данные об ожесточенных боях в районе Арбаин и аль-Закат в провинции Хама, в которых принимали участие русские войска.

По данным агентства OGN которое освещает события в Сирии непосредственно с фонтов, речь может идти о «десятках убитых и раненых русских солдат». Позже информацию о потерях русских подтвердили и источники асадитов, однако никаких цифр не привели.

8 августа пришло сообщение об атаке повстанцев и муджахидов в Латакии в районе Рашо. Ударам подверглись позиции русских спецбанд, которые участвуют в боях вместе с асадитами. В результате атаки уничтожены несколько членов путинской военной банды, в том числе их командиры. Много ранены. Русские в ответ начали массированные бомбежки

9 августа в результате ударов из установки "Град" уничтожен оперативный штаб русских войск в Абу Дали в провинции Хама. Точных данных о потерях нет. Известно, что штаб полностью разрушен.

В этот же день агентство OGN сообщило о ликвидации группы русских солдат в районе Акраад в Латакии. Повстанцы нанесли удар по скоплению русских с помощью ПТУРа ВИДЕО.

Укажем в этой связи, что никаких сведений о своих потерях русская военная банда «МО» не сообщает. Молчат также и российские СМИ. Несколько комментариев с подтверждением данных о потерях был опубликованы лишь некоторыми блогерами в Твиттере и в Фейсбук.

Между тем бои в Сирии с каждым днем ужесточаются. Русские наносят массированные бомбовые удары по жилым кварталам, базарам, школам, больницам и мечетям.

Одновременно не прекращаются попытки продвинуться в сторону Большого Идлиба, а также в Хама и Латакии. На отдельных направлениях асадитам и русским удалось взять под контроль незначительные участки территорий, однако ключевые места по-прежнему контролируются повстанцами и муджахидами.

Одним из таких направлений является фронт Кабани на севере Латакии. Здесь кафиры упорно посылают на штурм и убой тысячи и тысячи голов пушечного мяса. Бои идут уже около 2-х месяцев. Кабани подвергается чудовищным бомбежкам, однако кроме потерь других «успехов» у кафиров на этом направлении нет.

9 августа на фронте Кабани повстанцы и муджахиды отбили несколько штурмов и уничтожили 4 штурмовых подразделения асадитов, которым помогали русские спецбанды и самолеты.

На фронте Джайсат на юге Идлиба повстанцы провели неожиданную атаку, в ходе которой уничтожили 15 асадитов и подбили 1 танк. Бои здесь продолжаются.

Успешные удары по асадитам были нанесены в Сахль-Габе - уничтожена грузовая автомашина, перевозившая кафиров, - а также в районе Вади Хасмин в Хама. Здесь муджахиды объединенного оперативного штаба «Явная победа» уничтожили более 20 асадитов.

В Сахль-Габе обстреляна база Джурин в результате чего уничтожена пушка и несколько асадитов.

Еще одна группа асадитов была ликвидирована на юге Идлибе в районе Атшан в результате прямого попадания минометных снарядов по скопление врага.

Между тем информационное агентство ХТШ «Ибаа» опубликовало инфографику потерь режима Асада за период с 5 мая по 8 августа 2019 года.

Согласно данной статистики, на которую ссылается издание Mjazira, силы объединенного оперативного штаба повстанцев и муджахидов «Аль-Фатх аль-Мубин» («Явная победа») с начала мая до настоящего момента уничтожили 1534 нусейритских солдат, в том числе 31 офицера различных рангов, а также ранили более 3000 боевиков. Всего за это время были пленены 10 боевиков нусейритской армии и шаббихов.

Статистика также включает в себя число поражённой техники, в том числе 42 танка, 17 единиц БМП, 130-мм артиллерийских орудий, 5 разных автомобилей, 2 единицы самоходной зенитной установки «Шилка», 6 систем залпового огня, 2 военных «Урала», 10 единиц 14,5-мм зенитных установок, 1 автобус, 2 бульдозера, 9 противотанковых установок, 4 единицы 23-мм зенитных установок и 10 пикапов.

Муджахидами были также выведены из строя 2 танка, 1 БМП, 2 единицы бронированных военных бульдозеров, 4 самолёта, 5 вертолётов и сбит разведывательный дрон.

Муджахиды оперативного штаба «Аль-Фатх аль-Мубин» в качестве трофеев захватили 7 танков, 2 БМП, 3 единицы самоходных зенитных установок «Шилка», 2 единицы 23-мм зенитной установки, 4 пикапа с 14,5-мм зенитными установками и склад боеприпасов.

Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
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Корд это те , которые чесного копа арестовали Иструкторы американского спецподразделения SWAT провели учения по освобождению заложников для сотрудников КОРДа - Цензор.НЕТ 8409
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Это всё что ты знаешь о КОРДе!? Печально! По такому случаю в связи с данным инцидентом предлагаю КОРД распустить, а на их место..., а нах кого то вообще на их место.
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там собратья корда грабежом промышляли
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стоит на защите интересов тех же серьёзных людей
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Тяжело наверное жить когда всёпропало!?
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в целом сейчас намного лучше, появилось
много возможностей,
просто раздражает , когда
рекламируют военное формирование
стоящее на страже приватного интереса
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обыкновенная мусорская армия набранная из подонков, готовых за
миску жратвы калашом в сограждан тыкать, куда их ещё учить ?
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А ты считаешь что мало у нас сограждан в которых просто необходимо калашом тыкать?
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у нас не граждане, ибо не вооружены,
к слову, этот ваш корд с вооружёнными
гражданами так же бодро, или только безоружных
прессовать ?
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Погуглите(не гражданин), может чего найдёте!
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Уже в одних на даунбасе небыло кому тыкать!
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вы верите, что это дамбасятина сама, без разрешения
тех, в чьём подчинении вот такие же красавчики, готовые поднимать
оружие против сограждан , осозновая, что нарушают присягу ?
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Я верю в деморализацию и развал силовых структур! Которые как бы кому не хотелось, существовать должны.
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здесь не поспоришь, но лучше держаться подальше от них
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це мариуанці у КОРДа мають вчитись возволять заручників. Наші вояки о поліцаїв мордою в пилюку положили за пол-сєкунди. Поліцаї, щоправда, даже не шолохнулись в свою защіту. А вдруг то передягнуті бандіти були?
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Лучше бы сваты проводили учения по ликвидации путлера и верхушки рашистов.
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ШАМ. Русские понесли значительные потери в последних боях в Сирии. Уничтожен их штаб в
Абу Дали

Несмотря на то, что потери русской солдатни в Сирии внесены в разряд государственной тайны России, информация о потерях все же просачивается и в некоторых случаях даже подтверждается асадитами.

7 августа сначала в социальных сетях, а затем уже от командования муджахидов появились данные об ожесточенных боях в районе Арбаин и аль-Закат в провинции Хама, в которых принимали участие русские войска.

По данным агентства OGN которое освещает события в Сирии непосредственно с фонтов, речь может идти о «десятках убитых и раненых русских солдат». Позже информацию о потерях русских подтвердили и источники асадитов, однако никаких цифр не привели.

8 августа пришло сообщение об атаке повстанцев и муджахидов в Латакии в районе Рашо. Ударам подверглись позиции русских спецбанд, которые участвуют в боях вместе с асадитами. В результате атаки уничтожены несколько членов путинской военной банды, в том числе их командиры. Много ранены. Русские в ответ начали массированные бомбежки

9 августа в результате ударов из установки "Град" уничтожен оперативный штаб русских войск в Абу Дали в провинции Хама. Точных данных о потерях нет. Известно, что штаб полностью разрушен.

В этот же день агентство OGN сообщило о ликвидации группы русских солдат в районе Акраад в Латакии. Повстанцы нанесли удар по скоплению русских с помощью ПТУРа ВИДЕО.

Укажем в этой связи, что никаких сведений о своих потерях русская военная банда «МО» не сообщает. Молчат также и российские СМИ. Несколько комментариев с подтверждением данных о потерях был опубликованы лишь некоторыми блогерами в Твиттере и в Фейсбук.

Между тем бои в Сирии с каждым днем ужесточаются. Русские наносят массированные бомбовые удары по жилым кварталам, базарам, школам, больницам и мечетям.

Одновременно не прекращаются попытки продвинуться в сторону Большого Идлиба, а также в Хама и Латакии. На отдельных направлениях асадитам и русским удалось взять под контроль незначительные участки территорий, однако ключевые места по-прежнему контролируются повстанцами и муджахидами.

Одним из таких направлений является фронт Кабани на севере Латакии. Здесь кафиры упорно посылают на штурм и убой тысячи и тысячи голов пушечного мяса. Бои идут уже около 2-х месяцев. Кабани подвергается чудовищным бомбежкам, однако кроме потерь других «успехов» у кафиров на этом направлении нет.

9 августа на фронте Кабани повстанцы и муджахиды отбили несколько штурмов и уничтожили 4 штурмовых подразделения асадитов, которым помогали русские спецбанды и самолеты.

На фронте Джайсат на юге Идлиба повстанцы провели неожиданную атаку, в ходе которой уничтожили 15 асадитов и подбили 1 танк. Бои здесь продолжаются.

Успешные удары по асадитам были нанесены в Сахль-Габе - уничтожена грузовая автомашина, перевозившая кафиров, - а также в районе Вади Хасмин в Хама. Здесь муджахиды объединенного оперативного штаба «Явная победа» уничтожили более 20 асадитов.

В Сахль-Габе обстреляна база Джурин в результате чего уничтожена пушка и несколько асадитов.

Еще одна группа асадитов была ликвидирована на юге Идлибе в районе Атшан в результате прямого попадания минометных снарядов по скопление врага.

Между тем информационное агентство ХТШ «****» опубликовало инфографику потерь режима Асада за период с 5 мая по 8 августа 2019 года.

Согласно данной статистики, на которую ссылается издание Mjazira, силы объединенного оперативного штаба повстанцев и муджахидов «Аль-Фатх аль-Мубин» («Явная победа») с начала мая до настоящего момента уничтожили 1534 нусейритских солдат, в том числе 31 офицера различных рангов, а также ранили более 3000 боевиков. Всего за это время были пленены 10 боевиков нусейритской армии и шаббихов.

Статистика также включает в себя число поражённой техники, в том числе 42 танка, 17 единиц БМП, 130-мм артиллерийских орудий, 5 разных автомобилей, 2 единицы самоходной зенитной установки «Шилка», 6 систем залпового огня, 2 военных «Урала», 10 единиц 14,5-мм зенитных установок, 1 автобус, 2 бульдозера, 9 противотанковых установок, 4 единицы 23-мм зенитных установок и 10 пикапов.

Муджахидами были также выведены из строя 2 танка, 1 БМП, 2 единицы бронированных военных бульдозеров, 4 самолёта, 5 вертолётов и сбит разведывательный дрон.

Муджахиды оперативного штаба «Аль-Фатх аль-Мубин» в качестве трофеев захватили 7 танков, 2 БМП, 3 единицы самоходных зенитных установок «Шилка», 2 единицы 23-мм зенитной установки, 4 пикапа с 14,5-мм зенитными установками и склад боеприпасов.

Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
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Вот это размах, вот это масштабы утилизации свиней. Нашему ГУРу бы поучиться ведению боевых действий.
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Зачем? ГУР не то подразделении, которое ведет БД.
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на цьому кінчайєця всяка підготовка супєр-пупєр-спєцназа
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Сегодня, в 13.30 российские войска совершили обстрел из автоматического гранатомета в районе Новолуганского, в результате пал смертью храбрых один украинский воин. Кто-то знает, этот, как его, придурковатый, уже звонил *****?
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в прошлий раз чєрєз суткі. А щас виходнийє...
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При Порошенко никаких Сватов не было! Іструктори американського спецпідрозділу SWAT провели навчання зі звільнення заручників для співробітників КОРДу - Цензор.НЕТ 7142
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теперь дачи генералов под надёжной защитой ...
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