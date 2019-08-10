 Иструкторы американского спецподразделения SWAT провели учения по освобождению заложников для сотрудников КОРДа. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Во время занятий иностранные коллеги поделились со спецназовцами новыми тактическими приемами применения огнестрельного оружия и специальных средств.
Тренинг состоял из теоретической и практической частей. Отработки проходили на трех локациях: на территории международного аэропорта "Борисполь", в центре специальной и физической подготовки Национальной академии внутренних дел и на открытой местности.
Как рассказал заместитель председателя Национальной полиции Украины Алексей Руденко, цель проведения тренингов - комплексная отработка полицейськими тактики освобождения заложников и усовершенствования алгоритма действий спецназовцев во время таких нештатных ситуаций: "Во время имитированных сценариев спасения людей, которых злоумышленники незаконно лишили свободы, правоохранители имели возможность испытать свои силы на борту самолетов, в вагонах поездов и в многоэтажках".
Кроме освобождения заложников работники "КОРД" отрабатывали ситуации по предоставлению домедицинской помощи пострадавшим.
много возможностей,
просто раздражает , когда
рекламируют военное формирование
стоящее на страже приватного интереса
миску жратвы калашом в сограждан тыкать, куда их ещё учить ?
к слову, этот ваш корд с вооружёнными
гражданами так же бодро, или только безоружных
прессовать ?
тех, в чьём подчинении вот такие же красавчики, готовые поднимать
оружие против сограждан , осозновая, что нарушают присягу ?
Абу Дали
Несмотря на то, что потери русской солдатни в Сирии внесены в разряд государственной тайны России, информация о потерях все же просачивается и в некоторых случаях даже подтверждается асадитами.
7 августа сначала в социальных сетях, а затем уже от командования муджахидов появились данные об ожесточенных боях в районе Арбаин и аль-Закат в провинции Хама, в которых принимали участие русские войска.
По данным агентства OGN которое освещает события в Сирии непосредственно с фонтов, речь может идти о «десятках убитых и раненых русских солдат». Позже информацию о потерях русских подтвердили и источники асадитов, однако никаких цифр не привели.
8 августа пришло сообщение об атаке повстанцев и муджахидов в Латакии в районе Рашо. Ударам подверглись позиции русских спецбанд, которые участвуют в боях вместе с асадитами. В результате атаки уничтожены несколько членов путинской военной банды, в том числе их командиры. Много ранены. Русские в ответ начали массированные бомбежки
9 августа в результате ударов из установки "Град" уничтожен оперативный штаб русских войск в Абу Дали в провинции Хама. Точных данных о потерях нет. Известно, что штаб полностью разрушен.
В этот же день агентство OGN сообщило о ликвидации группы русских солдат в районе Акраад в Латакии. Повстанцы нанесли удар по скоплению русских с помощью ПТУРа ВИДЕО.
Укажем в этой связи, что никаких сведений о своих потерях русская военная банда «МО» не сообщает. Молчат также и российские СМИ. Несколько комментариев с подтверждением данных о потерях был опубликованы лишь некоторыми блогерами в Твиттере и в Фейсбук.
Между тем бои в Сирии с каждым днем ужесточаются. Русские наносят массированные бомбовые удары по жилым кварталам, базарам, школам, больницам и мечетям.
Одновременно не прекращаются попытки продвинуться в сторону Большого Идлиба, а также в Хама и Латакии. На отдельных направлениях асадитам и русским удалось взять под контроль незначительные участки территорий, однако ключевые места по-прежнему контролируются повстанцами и муджахидами.
Одним из таких направлений является фронт Кабани на севере Латакии. Здесь кафиры упорно посылают на штурм и убой тысячи и тысячи голов пушечного мяса. Бои идут уже около 2-х месяцев. Кабани подвергается чудовищным бомбежкам, однако кроме потерь других «успехов» у кафиров на этом направлении нет.
9 августа на фронте Кабани повстанцы и муджахиды отбили несколько штурмов и уничтожили 4 штурмовых подразделения асадитов, которым помогали русские спецбанды и самолеты.
На фронте Джайсат на юге Идлиба повстанцы провели неожиданную атаку, в ходе которой уничтожили 15 асадитов и подбили 1 танк. Бои здесь продолжаются.
Успешные удары по асадитам были нанесены в Сахль-Габе - уничтожена грузовая автомашина, перевозившая кафиров, - а также в районе Вади Хасмин в Хама. Здесь муджахиды объединенного оперативного штаба «Явная победа» уничтожили более 20 асадитов.
В Сахль-Габе обстреляна база Джурин в результате чего уничтожена пушка и несколько асадитов.
Еще одна группа асадитов была ликвидирована на юге Идлибе в районе Атшан в результате прямого попадания минометных снарядов по скопление врага.
Между тем информационное агентство ХТШ «****» опубликовало инфографику потерь режима Асада за период с 5 мая по 8 августа 2019 года.
Согласно данной статистики, на которую ссылается издание Mjazira, силы объединенного оперативного штаба повстанцев и муджахидов «Аль-Фатх аль-Мубин» («Явная победа») с начала мая до настоящего момента уничтожили 1534 нусейритских солдат, в том числе 31 офицера различных рангов, а также ранили более 3000 боевиков. Всего за это время были пленены 10 боевиков нусейритской армии и шаббихов.
Статистика также включает в себя число поражённой техники, в том числе 42 танка, 17 единиц БМП, 130-мм артиллерийских орудий, 5 разных автомобилей, 2 единицы самоходной зенитной установки «Шилка», 6 систем залпового огня, 2 военных «Урала», 10 единиц 14,5-мм зенитных установок, 1 автобус, 2 бульдозера, 9 противотанковых установок, 4 единицы 23-мм зенитных установок и 10 пикапов.
Муджахидами были также выведены из строя 2 танка, 1 БМП, 2 единицы бронированных военных бульдозеров, 4 самолёта, 5 вертолётов и сбит разведывательный дрон.
Муджахиды оперативного штаба «Аль-Фатх аль-Мубин» в качестве трофеев захватили 7 танков, 2 БМП, 3 единицы самоходных зенитных установок «Шилка», 2 единицы 23-мм зенитной установки, 4 пикапа с 14,5-мм зенитными установками и склад боеприпасов.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр