 Иструкторы американского спецподразделения SWAT провели учения по освобождению заложников для сотрудников КОРДа. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Во время занятий иностранные коллеги поделились со спецназовцами новыми тактическими приемами применения огнестрельного оружия и специальных средств.

Тренинг состоял из теоретической и практической частей. Отработки проходили на трех локациях: на территории международного аэропорта "Борисполь", в центре специальной и физической подготовки Национальной академии внутренних дел и на открытой местности.

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Как рассказал заместитель председателя Национальной полиции Украины Алексей Руденко, цель проведения тренингов - комплексная отработка полицейськими тактики освобождения заложников и усовершенствования алгоритма действий спецназовцев во время таких нештатных ситуаций: "Во время имитированных сценариев спасения людей, которых злоумышленники незаконно лишили свободы, правоохранители имели возможность испытать свои силы на борту самолетов, в вагонах поездов и в многоэтажках".





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Кроме освобождения заложников работники "КОРД" отрабатывали ситуации по предоставлению домедицинской помощи пострадавшим.