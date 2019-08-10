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 Целый район в Запорожской области накрыло пыльной бурей. ВИДЕО+ФОТО

В пятницу, 9 августа, в Запорожской области целый район накрыло пыльной бурей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РИА Мелитополь.

В соцсетях люди делятся впечатляющими кадрами стихийного природного явления. Это видео демонстрирует, как пыльная буря накрыла село Максима Горького в Акимовском районе. По словам автора видео, люди бежали кто куда, увидев приближающуюся стену из песка.

"9 августа. 18.15. Село М.Горького (на видео только начало бури) не задался у нас сегодня субботник. Все бежали кто куда. Это действительно было страшно. Особливо, когда на тебя движется такое непонятное, опасное и неприятное явление, которое сопровождается шквальным ветром и ты в ту минуту не можешь понять, что происходит. Это была пыльная буря -, при которой большие массы пыли (песка, грунта) поднимаются ветром с поверхности земли и движутся на высоте в несколько метров, но в некоторых случаях высота может достигать километра и даже больше. Со стороны это выглядит так, будто на тебя движется стена пыли и песка", - написала в комментариях к видео Ната Шпак.

Целый район в Запорожской области накрыло пыльной бурей 01
Целый район в Запорожской области накрыло пыльной бурей 02

Зафиксировали на видео также пыльную бурю в курортной Кирилловке.

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Источник: https://censor.net.ua/v3142281
 
 
 Топ комментарии
 
лесополосы уже все вырубали..?
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З такими темпами вирубки деревини, років через 10 пилові бурі і в Карпатах будуть.
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Лісополоси та лісосмуги, придурки, відновлюйте, бо здує й вас в пекло.

Акацію висаджуйте, вона не боїться спеки, інші колючки, подекуди горіхи, спасайте, бовдурі, природу та себе, поки не повиздихали!
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Пусть, в качестве основы лесополос, сажают белую акацию, и гледичию. А в подлесок - терновник... Лесополосы не то что вырубать перестанут, а даже заходить... Во-первых, быстро растут. Во-вторых, не боятся засухи, а в-третьих, все три - с колючками... (Особенно, гледичия... Там колючки до 15-20 см, ветвистые, многошиповые, и растут не только на ветвях, но и на стволах...).
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Змій розведеться багато, хай горіхи садять, ще й зароблять.
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я вже писав, що потрібна державна програма по відновленню та захисту лісів, та малих річок..бо отримаємо пустелю до Черкас та Полтави, навіть раніше ніж прогнозують кліматологи..
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А ти думаєш, місцеве, кацапське, бидло, посовіститься на горіх, сокиру піднять? Я в 89-90-х роках, бачив, що вони поробили з садками, у німецьких селах, у Казахстані... Німці їх, на солончаках вирощували, а вони, купивши їх будинки, за безцінь (німці масово, тоді, в Німеччину, тікали), валили вишні. Ягоди - на варення, а дерева - в піч...
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Так это не первая пыльная буря, там... Геническ, ещё неделю назад, накрыло, люди звонили, сообщали...
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З такими темпами вирубки деревини, років через 10 пилові бурі і в Карпатах будуть.
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Село Максима Горького, "до основанья а затем..."
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Лісополоси та лісосмуги, придурки, відновлюйте, бо здує й вас в пекло.

Акацію висаджуйте, вона не боїться спеки, інші колючки, подекуди горіхи, спасайте, бовдурі, природу та себе, поки не повиздихали!
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там кацапи живуть - чути воплі, а вони не знають шо таке садити дерева
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а чому в селі кричать "бистрєйє!" і "ми дамой!"??? Там шо вже не Україна?
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