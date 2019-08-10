 В Москве и российских регионах проходят акции в поддержку честных выборов. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.
"Согласованные митинги состоятся в Москве и Хабаровске, в ряде других крупных городов активисты выходят на серии одиночных пикетов", - говорится в сообщении.
В частности, как отмечается, пикеты солидарности уже идут во Владивостоке, в Иркутске, Новосибирске, Омске, Кемерове и Томске.
В центре Новосибирска, по оценкам журналистов, собрались более 200 человек. Несмотря на плохую погоду, люди не расходятся и скандируют "Допускай!"
Во Владивостоке акция проходит мирно, полицейские не препятствуют её проведению.
В Москве согласованный с властями митинг за честные выборы начался в 14 часов. Организаторы заявляли, что акция может собрать до ста тысяч человек.
Напомним, с середины июля в Москве проходят акции протеста, участники которых требуют допустить независимых кандидатов на выборы в городскую думу. Полиция и Росгвардия жестко разгоняют демонстрантов. На двух акциях, прошедших 27 июля и 3 августа, задерживали не менее тысячи человек.
Из-за протестных выступлений возбуждено несколько уголовных дел: о воспрепятствовании деятельности московских избиркомов и "московское дело" о массовых беспорядках.
аминь, ведь престолы утверждаются правдою
Кстати, кто в курсе, на когда у кацапов назначена порка на конюшне за этот бунт ???
Где поймают, там и @бут
Включайте трансляцию и наслаждайтесь.
Приятного просмотра!
...коли криворукі ліплять із гівна "цацку'
набутылочное стадо российских вертухаев,пИсдите всех коленобунтовщиков!
Даешь Революцию и Майдан на россии!
(С)
@bubenfire
Полностью солидарен с этим твитом 👍
Ще непишу про це Адміну, хай передасть у редакцію.
Для чого нам оце ? Хто так хоче - хай шурує на москальські сайтики і дивиться.
Дуже сподіваюся, що Народний Парад я зможу тут подивитися наживо і мені не доведеться шукати деінде.
Неймовірно розчарована таким =рішенням= ЦН.