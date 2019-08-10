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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 За рубежом
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Все про:Москва (2657) протест (4503) Россия (73580)

 В Москве и российских регионах проходят акции в поддержку честных выборов. ВИДЕО

В российских регионах и в Москве в субботу, 10 августа, проходят акции в поддержку честных выборов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

"Согласованные митинги состоятся в Москве и Хабаровске, в ряде других крупных городов активисты выходят на серии одиночных пикетов", - говорится в сообщении.

В частности, как отмечается, пикеты солидарности уже идут во Владивостоке, в Иркутске, Новосибирске, Омске, Кемерове и Томске.

В центре Новосибирска, по оценкам журналистов, собрались более 200 человек. Несмотря на плохую погоду, люди не расходятся и скандируют "Допускай!"

Во Владивостоке акция проходит мирно, полицейские не препятствуют её проведению.

В Москве согласованный с властями митинг за честные выборы начался в 14 часов. Организаторы заявляли, что акция может собрать до ста тысяч человек.

Напомним, с середины июля в Москве проходят акции протеста, участники которых требуют допустить независимых кандидатов на выборы в городскую думу. Полиция и Росгвардия жестко разгоняют демонстрантов. На двух акциях, прошедших 27 июля и 3 августа, задерживали не менее тысячи человек.

Из-за протестных выступлений возбуждено несколько уголовных дел: о воспрепятствовании деятельности московских избиркомов и "московское дело" о массовых беспорядках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В день протестного митинга в Москве состоится турнир по вождению автозаков: "Участники продемонстрируют навыки маневрирования и стрельбы"

Источник: https://censor.net.ua/v3142279
 
 
 Топ комментарии
 
У нас створюють «картинку», що в Россіі «много адекватних і хороших людєй»...
Забуваючи, що 86% процентів цих «хороших людєй» виступають за знищення «бєндєровцев і нациков, а остальних хахлов, ми пєрєвоспітаєм»...
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что за заголовок? не в москве а на мацкве.
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****** протест. просто в жилах стынет кровь. наверное ху...ло перепугалось и забилось под стол. так страшно кацапе...долы протестуют. просто своими песенками - сметут страшный деспотичный режим. все - спасибо за вниманеи. ждем в следующий раз. в фойе вам будет предложен кофе и конфекти. через неделю - опрять будем уничтожать тиранию и деспотию, ну если погода позволит.
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від Кацапстану Україна вже не очікує нічого,окрім розвалу..
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аминь
аминь, ведь престолы утверждаются правдою
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«Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы! И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!»
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Бунтовать ??? А по сопатке ??? У Москві та російських регіонах відбуваються акції на підтримку чесних виборів - Цензор.НЕТ 4911
Кстати, кто в курсе, на когда у кацапов назначена порка на конюшне за этот бунт ??? У Москві та російських регіонах відбуваються акції на підтримку чесних виборів - Цензор.НЕТ 1270
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Так уже началась, гоняют по улицам леворуцинеров, как кур.
Где поймают, там и @бут У Москві та російських регіонах відбуваються акції на підтримку чесних виборів - Цензор.НЕТ 7261
Включайте трансляцию и наслаждайтесь.
Приятного просмотра!
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В общем легальные митинги ясно показывают, какой процент москвичей "возмущены беспределом". Совершенно ясно, что оппозиция на американском содержании совершенно тупая и бездельная и какое либо значение приобретает только, когда нарывается на силовое воздействие полиции. Все в этом мире просто - если америкосы держат за яйца олигархию какой либо страны, то революция может победить (т.к. власть побоится себя законно защищать), если не держат, то революционеров строго по закону повяжут и посадят и народ про них доброго слова не скажет. Собственно, про победивших революционеров тоже не скажет (см. %, который набрали герои майдана на наших выборах), но им это пофиг, мнение американских хозяев им много важнее.
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Значит в параши должна победить революция.
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Видно что журналист Радио Свободы крайне разочарован.
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При взрыве на полигоне под Северодвинском погибли разработчики ракетного ядерного двигателя. Двигатель был установлен на экспериментальной ракете, которая находится в разработке уже несколько лет и как сообщает источник это уже вторая катастрофа. Первая произошла год назад. Тогда ракета пролетела несколько километров и упала в море. «Буревестник» (Индекс ГРАУ - 9М730, кодовое обозначения НАТО - SSC-X-9 Skyfall) - перспективная российская межконтинентальная крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой



...коли криворукі ліплять із гівна "цацку'
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Единственный смысл этих митингов чтобы их побили. Они могут там годами стоять и произносить речи, никто не обратит на это внимание. На месте Навального я бы нанял побольше профессиональных провокаторов.
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Я б теж). Іноді нема нічого кращого ніж стара добра провокація.
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В конце концов все революции так делаются. Незачем миндальничать.
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на коленях,слопатоеды,на коленях бунтуйте!
набутылочное стадо российских вертухаев,пИсдите всех коленобунтовщиков!
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Хватіт майданіть! Ідітє работайтє!
У Москві та російських регіонах відбуваються акції на підтримку чесних виборів - Цензор.НЕТ 6805
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Вот и закончился протест на мокшанских болотах, а всего то нужно было дать право свободно собраться. Сколько пришло? 40 тысяч. В тринадцатимиллионном городе? Это 0,3%! Занавес.
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Митинг согласован с властями, и никто, и никого не задерживает. Погудят и разойдутся.
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*******!!! Где ЭКШЕН??? я Уже пол кило Попкорна СОЖРАЛ и пол литра Коньяка! У Москві та російських регіонах відбуваються акції на підтримку чесних виборів - Цензор.НЕТ 8685
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Сегодня на росии снова массовый митинг! Призываю всех активных форумчан в комментах в ютубе и на форумах всячески подбадривать протестующих ватников) Даешь Революцию на росии! Чем быстрее там полыхнет, тем быстрее Украина восстановит, а в идеале и прирастет новыми территориями!
Даешь Революцию и Майдан на россии!
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Что сказать, бестолочи. Пример Украины их ненаучил ничему.
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В принципе единственньій случай, где я полностью поддерживаю запоребриковьіх троллей, пусть катятся в Северную Корею, хочу медленного и мучительного писеца)))
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Единственный лозунг с которым сейчас должны выходить люди в России это возврат Крыма Украине и прекращение войны на Донбассе и в Сирии. Без осознания своего преступления и его искупления противники режима путина так и останутся его подельниками. Такими же бесславными ублюдками
(С)
@bubenfire
Полностью солидарен с этим твитом 👍
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ктото реально верит что в кагэбэшной мусарской насквозь стране где убивают инакомыслящих может быть неподконтрольная гэбне опозиция?
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Я вважаю дану новину, а найголовніше - подання прямої трансляції + там нижче, про викладення даних москалів - НАСМІШКОЮ і ЗНУЩАННЯМ з читачів даного ресурсу.

Ще непишу про це Адміну, хай передасть у редакцію.
Для чого нам оце ? Хто так хоче - хай шурує на москальські сайтики і дивиться.

Дуже сподіваюся, що Народний Парад я зможу тут подивитися наживо і мені не доведеться шукати деінде.

Неймовірно розчарована таким =рішенням= ЦН.
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