 "Готов! Давай!", - бойцы ВСУ ответным огнем уничтожили позицию террористов. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке, выложив видео и диалог украинских бойцов.
"Ашотакое".
Это в ответ.
- Готов!
- Давай, давай, давай!
- Даю!
Через несколько секунд.
- Есть, есть"
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке, выложив видео и диалог украинских бойцов.
"Ашотакое".
Это в ответ.
- Готов!
- Давай, давай, давай!
- Даю!
Через несколько секунд.
- Есть, есть"
Только давить, давить и давить надо всю кацапскую мразь
Вот и славненько, тем более, что другого языка орки не понимают.