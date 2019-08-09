 "Готов! Давай!", - бойцы ВСУ ответным огнем уничтожили позицию террористов. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке, выложив видео и диалог украинских бойцов.

"Ашотакое".

Это в ответ.

- Готов!

- Давай, давай, давай!

- Даю!

Через несколько секунд.

- Есть, есть"

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