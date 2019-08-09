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 На Полтавщине выявлены 240 га посевов наркосодержащего мака, из которого можно изготовить наркотиков на 7 млрд грн, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники Нацполиции выявили более 240 га, засеянных наркосодержащим растением мак. Культивирование наркосырья без разрешительных документов осуществляло одно из агропредприятий Полтавщины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В ходе санкционированных мероприятий обследовано 240 га земельных угодий, используемых для культивирования рекордного количества наркорастений. В результате для экспертизы взяты образцы более тысячи растений, которые выращивались на арендованных землях.

Согласно экспертным заключениям, указанные растения, по документам общества числились как масличный мак, на самом деле оказались снотворным маком. В его состав входят наркотически активные алкалоиды опия: морфин и кодеин.

По свидетельству специалистов, на земельном участке такой площади выращивалось почти 350 млн наркосодержащих растений мака. Из указанного количества растений наркодельцы могут заготовить не менее 70 тонн маковой соломки. Ее стоимость на "черном" рынке достигает почти 7 млрд гривен.

На Полтавщине выявлены 240 га посевов наркосодержащего мака, из которого можно изготовить наркотиков на 7 млрд грн, - Нацполиция 01

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Проверкой также установлено, что никаких разрешительных и лицензионных документов на деятельность, связанную с культивированием наркосодержащих растений, руководство агропредприятия не имело.

Таким образом, задокументирован факт, когда юридическое лицо осуществляло нелегальное культивирование наркосырья в промышленных масштабах, игнорируя все требования антинаркотического законодательства.  По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Поэтому руководству агротоварищества грозит до семи лет лишения свободы.

На Полтавщине выявлены 240 га посевов наркосодержащего мака, из которого можно изготовить наркотиков на 7 млрд грн, - Нацполиция 02

После наложения на указанную землю ареста, полицейские еще в течение полутора месяцев проводили мероприятия по недопущению утечки наркосодержащих растений в нелегальный оборот. По словам Председателя Нацполиции Сергея Князева в течение этого времени полиция работала над тем, чтобы суд предоставил соответствующее постановление для уничтожения наркосырья.

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"Полтора месяца мы боролись в Октябрьском суде Полтавы за получение решения об уничтожении незаконного посева. За это время нам дважды отказывали и более семи раз откладывали дату проведения заседания. Неоднократно предлагали следствию передать "под хранение" поле сторонним организациям. И только вчера наконец Апелляционный суд Полтавской области предоставил постановление полиции о немедленном уничтожении этого посева", - отметил Князев.

На Полтавщине выявлены 240 га посевов наркосодержащего мака, из которого можно изготовить наркотиков на 7 млрд грн, - Нацполиция 03

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Источник: https://censor.net.ua/v3142180
 
   
 Топ комментарии
 
выявлены 240 га посевов наркосодержащего мака, из которого можно изготовить наркотиков на 7 млрд грн

Так изготовьте! Раз можно...
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Уничтожить легче всего, а вот например отправить его для медицины никак...
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А сколько бы просто мака собрали с этого поля? А мак - вкусная и полезная вещь! И несинтетические опиаты где-то же берутся, кто-то выращивает мак, перерабатывает его и т.д.
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выявлены 240 га посевов наркосодержащего мака, из которого можно изготовить наркотиков на 7 млрд грн

Так изготовьте! Раз можно...
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Вот и средства для наполнения пенсионного фонда!
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Уничтожить легче всего, а вот например отправить его для медицины никак...
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применяется как сырье для получения медицинских препаратов (морфина, кодеина, папаверина и других) - из Википедии.

Теперь уже и не поймешь... реформы... Но безнадежно больным пациентам кололи и им становилось хоть не надолго, но легче. Они могли поспать, а не кричать от боли.....
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Не уверен, что в Украине есть предприятия, занимающиеся этим. Там нужна такая куча разрешений, мер безопасности и контроля - для бизнеса просто погибель.
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Знаю одно село в Полтавской обл ( Устимовка Глобинский район ) где опийный мак выращивали давно . Может это о нем разговор тут .? Я ещё лет 20 назад там был однажды ,и видел поля где рос мак , с головками размером с кулак . Там была ( а может и сейчас ещё есть ) какая то научно- исследовательская станция по выращиванию сельхозкультур . Так вот , помню те поля круглосуточно охранялось вооружёнными нарядами милиции , подойти к маку нельзя было на и полкилометра . На Полтавщині виявлено 240 га посівів нарковмісного маку, з якого можна виготовити наркотиків на 7 млрд грн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5481 .
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Можно создать сорт мака с высоким содержанием опиатов и заработать на этом несколько лярдов (при грамотном подходе) и вполне официально. Но при этом в своей стране мак не выращивая.
Насколько геморная даже перевозка подобных грузов - показано в фильме "пираты 20 века"
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ну как и в афганистане, когда туда пришли штаты производство наркотиков увеличилось в десятки раз!
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Это выращивает ********** наркомафия. Она же и оружие террористам даёт.
Согласно только ОФИЦИАЛЬНЫМ данным, в Рашке уже в 2014 году было 8 миллионов наркоманов, из них 1,5 миллиона - героиновые. Сейчас их намного больше.
Источник:
https://www.interfax.ru/amp/357377
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А сколько бы просто мака собрали с этого поля? А мак - вкусная и полезная вещь! И несинтетические опиаты где-то же берутся, кто-то выращивает мак, перерабатывает его и т.д.
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а скільки людей у цій ланці від поля до прилавку змоглиб запастися корисними опіатами!
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Ого, наркомани на городі! Це ж скільки можна було пиріжків з опіумом напекти.
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Полиция могла бы взять плантацию под охрану.Зерно мака хозяину,остальное -на переработку или сжечь.Идиоты.До 1983 года плантации мака и конопли в Украине не охранялись вообще,соломка вывозилась в Чимкент Казахстана на переработку на медицинские наркотики.После 1983 поля охранялись омоном,сторонних отлавливали.Но мак выращивали и школьники его убирали.Не по хозяйски это. Полтавские пироги с маком таки смачни!!Более 40 лет прошло, а послевкусие пирогов с тертым в макитре маком с сахаром так и осталось на всю жизнь .
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Есть безопийный мак, он применяется в выпечке, и ещё вкуснее. Но почему-то его кондитер и не выращивал.
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В прошлом году собрали и ничего плохого не случилось. Наркоманов больше не стало.
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240 гектаров только мака может позволить себе латифундист европейского масштаба,а не простой селянин.И охрана у этого латифундиста покрепче зелиной будет.Там и тепловизоры и беспилотники с видеонаблюдением.Однако мусора алчные достали..
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Бесподобная игра слов, наркотический, снотворный.
Это блин обыкновенный огородный мак, который имеет также снотворное действие и всё. Наркотическим является опиумный мак, которого я в ролике не увидел, служил в Средней Азии и знаю как он выглядит.
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Помните,в фильме "Пираты XX века" : большой стране нужно много лекарств! Поставьте охрану от наркоманов,военизированный караул с овчарками,и пусть растет тот мак на благо украинской медицины.Уничтожать-то зачем?! Зерно на булочки,опиум-на морфий для онкобольных!
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Ни хрена себя у бабки грядка на пирожки....
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а можно и в "Книгу рекордов Украины" занести,как самый большой плантарь)
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Наркоман штоле статью писал?
Мля, нормальный чел пересчитал бы на булки с маком
а этому уроду заходит только на наркоту пересчитывать
ну ясно что наркуша конченый
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А я булки и пироги с маком люблю - шо мне делать как мне быть?
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Замаскируйся под пчелку и - на то поле. Но будь осторожен, чтоб маскировка на колорадскую расцветку не смахивала. Примета плохая...
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Мусора не дополучили долю, вот и получилась кака...
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