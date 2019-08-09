 Законопроект об импичменте Рада рассмотрит одним из первых, - Стефанчук. ВИДЕО

Как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, об этом на брифинге после заседания группы по подготовке первого заседания ВР заявили глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков и представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.
По словам Стефанчука, также будут рассмотрены законодательные инициативы, анонсированные президентом.
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Кроме того, ряд законодательных инициатив 9 созыву Рады досталось от предыдущего созыва парламента. Сейчас все они рассматриваются и изучаются, заявил Стефанчук.
- А в котором часу, ваша милость, чтобы, боже упаси, как-нибудь не проспать? (с)