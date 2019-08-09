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Все про:ВР (23264) законопроект (2087) импичмент (350) Стефанчук Руслан (50)

 Законопроект об импичменте Рада рассмотрит одним из первых, - Стефанчук. ВИДЕО

Законопроект об импичменте будет одним из первых, который рассмотрит Верховная Рада.

Как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, об этом на брифинге после заседания группы по подготовке первого заседания ВР заявили глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков и представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

По словам Стефанчука, также будут рассмотрены законодательные инициативы, анонсированные президентом.

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Кроме того, ряд законодательных инициатив 9 созыву Рады досталось от предыдущего созыва парламента. Сейчас все они рассматриваются и изучаются, заявил Стефанчук.

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Источник: https://censor.net.ua/v3142171
 
 
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- Утром, Швейк, Вас отвезут в уголовный суд,
- А в котором часу, ваша милость, чтобы, боже упаси, как-нибудь не проспать? (с)
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Кума Генпрокурором просунул а остальное это байки...
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Вообще-то закон давно принят Радой, только Зеленский ни подписал его, ни ветировал. С 22-го июня власть узурпирована им, потому что нет законного способа его сместить с должности.
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Вот это поворот. Аууууу, чикаладные, нашатыря нюхните. Бугогаааааа😀😀😀
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А чим Стефанчуку не підходить наявний, який все ще лежить, прийнятий Радою на підписі у Зєлєнского, на який так і не накладене вето, а отже, якби ми дотримувались Конституції і законів вже навіть без підпису Зєлєнского мав би бути введеним у дію? Невже тіл Ки тим, що за цим законом імпічмент можна оголосити реально? Вангую, що у законі про імпічмент від Стефанчука будуть закладені умови, які дадуть можливість оголосити імпічмент лише через 5 і більше років після обрання президентом, або появи у Верховній раді інопланетян. В іншому разі він буде недієздатним.
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Закон про імпічмент уже прийнято, але Зе не захотів його підписувати!
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с такой мордой только импичмент рассматривать, вообще опух в Трускавце))) в магазинах не успевают подвозить пиво)))
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