Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Как пояснил оперативникам задержанный, в августе 2015 года, из-за недостатка средств он решил вступить в ряды незаконных вооруженных формирований.
Пройдя "курс молодого бойца", мужчина выполнял функции по охране складов боеприпасов в г. Алчевск. За свой "труд" наемник РФ получал зарплату в размере 15 тыс. российских рублей.
По его словам, приступив к своим обязанностям, быстро разочаровавшись в идеях боевиков и в образе жизни сослуживцев, луганчанин покинул ряды намников РФ
Сейчас задержанного передали в СБУ для проведения дальнейшей проверки.
«9 августа 2019 Российский город атаковала смертельно опасная лихорадка. В Краснодаре зафиксировали семь случаев заражения смертельно опасной лихорадкой Западного Нила, которая передается через укусы комаров. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.»
Остальные убегут в РФ - радость-то какая!...