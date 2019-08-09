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Все про:боевик (16472) Луганщина (4147) Нацполиция (9870) наемники РФ (907)

 Наемник РФ, служивший в "народной милиции ЛНР", задержан на блокпосту на Луганщине, - Нацполиция. ВИДЕО

Полицейские, которые несут службу на блокпосту Петропавловка, во время проверки документов граждан выявили 27-летнего жителя Луганска, который согласно баз данных Национальной полиции значится как участник незаконных вооруженных формирований.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Как пояснил оперативникам задержанный, в августе 2015 года, из-за недостатка средств он решил вступить в ряды незаконных вооруженных формирований.

Пройдя "курс молодого бойца", мужчина выполнял функции по охране складов боеприпасов в г. Алчевск. За свой "труд" наемник РФ получал зарплату в размере 15 тыс. российских рублей.

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По его словам, приступив к своим обязанностям, быстро разочаровавшись в идеях боевиков и в образе жизни сослуживцев, луганчанин покинул ряды намников РФ

Сейчас задержанного передали в СБУ для проведения дальнейшей проверки.

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Источник: https://censor.net.ua/v3142169
 
 
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Любітєлям поєздок в підарашку:
«9 августа 2019 Российский город атаковала смертельно опасная лихорадка. В Краснодаре зафиксировали семь случаев заражения смертельно опасной лихорадкой Западного Нила, которая передается через укусы комаров. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.»
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Це та, яка плямиста лихоманка? Краснодарські крокодили нас не підвели!
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Наемник РФ, служивший в "народной милиции ЛНР", задержан на блокпосту на Луганщине,

Остальные убегут в РФ - радость-то какая!...
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