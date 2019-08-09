 Первое заседание Рады нового созыва пройдет 29 августа, - Разумков. ВИДЕО

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Главу партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова избрали главой подготовительной группы по подготовке первого заседания новоизбранной Рады.

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После этого спикер Андрей Парубий, который открыл заседание, ушел.

Тем временем, Разумов заявил, что "Слуга народа" предлагает провести первое пленарное заседание Рады 29 августа.

За данное решение проголосовало большинство присутствующих делегатов от партий.

Разумков объяснил решение желанием не оттягивать запуск политического процесса.

"Оппозиционная платворма "За життя" предлагала дату 20 августа, однако Разумков отметил, что это не возможно по процедурам, так как должны пройти минимум 20 дней после оглашения результатов выборов.

Артур Герасимов от имени "Европейской Солидарности" отметил, что лучше было бы провести заседание после 29 августа, чтобы избежать возможного обжалования этого решения.