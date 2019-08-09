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 Политика Украины
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Все про:Сытник (692) Холодницкий (635) САП (1123)

 По делу "Дюссельдорф +" проводятся экспертизы, говорить о завершении расследования пока рано, - Холодницкий. ВИДЕО

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий заявил, что о завершении расследования дела "Дюссельдорф +" говорить пока рано.

Об этом руководитель САП рассказал на пресс-конференции в пятницу в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

"У меня одинаковое отношение как у прокурора к Роттердам и Дюссельдорф плюс, я хочу видеть обоснованные доказательства, которые подтверждают, что эти формулы является преступлениями, или же таковыми не являются. В "Роттердам +" мы подошли к той стадии, когда можем начать утверждать, что есть преступление в этой формуле. По "Дюссельдорф +" следствие продолжается", - заявил Холодницкий.

Холодницкий отметил, что заслушал неделю назад состояние расследование этого дела. "Были предоставлены указания. Мы ждём также заключения экспертов и сбора всех доказательств. По состоянию на сейчас по этому производству говорить о каком-то завершении рано", - подчеркнул Холодницкий.

Директор НАБУ Артем Сытник уточнил, что в этих делах есть существенное различие.

"Есть определенное различие, так как органы, которые устанавливали эти тарифы, разные и бенефициары получения возможных незаконных прибылей также разные. Поэтому на сегодняшний день по делу "Дюссельдорф +" о доказательствах говорить рано"., - сказал Сытник

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Надеюсь, в ближайшее время детективы НАБУ допросят Кличко по его заявлению о взятке Богдану, - Сытник

Источник: https://censor.net.ua/v3142120
 
 
 Топ комментарии
 
этот шароварный урод Порошенко , похоже везде своих закладок напихал . Украина будет долго от этого избавляться если не применит радикальные меры .
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Мне не нужны эти страны , я в Украине живу и знаю , шо электричество можно сделать почти бесплатно .
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Ох млять.Сколько их тут.Роттердам+,Дюссельдорф+.А Али-Бакан есть?
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говорить и завершении расследования пока рано, - Холодницкий/ статисты в театре изображая гул толпы говорят в полголоса: Что говорить когда нечего говорить.....Что говорить когда нечего говорить.....
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-Подавали не то чтоб мало, но как-то… невесело.(с)
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этот шароварный урод Порошенко , похоже везде своих закладок напихал . Украина будет долго от этого избавляться если не применит радикальные меры .
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Съезди хотя-бы в Беларусь, Болгарию или Румынию с Молдовой. И поплати там за энергию без "коррупционных схем Порошенко". А я посмотрю как быстро ты завоешь от их тарифов.
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Мне не нужны эти страны , я в Украине живу и знаю , шо электричество можно сделать почти бесплатно .
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Совок в головах и вера в шару неизлечимы. Тогда не плачь, что нищенская зарплата и пенсия.
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лолибот , хде твои технические знания , а - ааа У справі "Дюссельдорф+" проводяться експертизи, говорити про завершення розслідування зарано, - Холодницький - Цензор.НЕТ 3691
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Оно и видно, ШО тебя сделали "почти бесплатно".
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Хлопчик,в перечисленных тобой странах нет АЭС,дающих куда более дешёвую электроэнергию...там в 30-50-е СССР не строил гидростанции,а Украине они достались "на халяву"И эти факторы должны очень сильно влиять на цену электроэнергии.
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Я это и подразумевал + ГЭС . Это же порохоботы , технических знаний нема , но зато картинки с пропагандой штампуют .
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Хлопчик,АЭС и ГЭС,инвестиций не требуют,сети также.Вечный двигатель,блин
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под словом " инвестиции " ты подразумеваешь откаты ? потому шо по другому в Украине не бывает .
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Ну, тобто, навіть з цієї картинки видно, що є країни, жителі яких витрачають менше у відсотках від своєї зарплати. Але до чого тут це, якщо ми обговорюємо наскільки собівартість електроенергії перевищує кінцеву ціну для споживачів, і конкретну злочинну схему "Роттердам+"? Яка собівартість електроенергії у цих країнах, ви можете навести?
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Тупой популизм. Сравнение тарифов с ближайшими странами:


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Стравнивать надо не тарифы, а себестоимость производства электроэнергии. Иначе тогда и зарплату и все остальное надо сравнивать.
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Один вопрос,что включать в себестоимость?
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Как это, что включать в себестоимость? Все включать, что в себестоимость входит, согласно бухучету.
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Так вот,если включать амортизацию и капитальные вложения,то себестоимость нашей электроэнергии не такая низкая.Иначе,проедаем то что было ранее построено
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"себестоимость нашей электроэнергии не такая низкая." А насколько низкая или высокая? У справі "Дюссельдорф+" проводяться експертизи, говорити про завершення розслідування зарано, - Холодницький - Цензор.НЕТ 6517 То есть, вы считаете, что другие страны не включают капитальные вложения в себестоимость? А вы знаете, что такое амортизация в бухучете?
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И почему на этой картинке скромно умолчали о Беларуси, России, Молдове? В свиноватную пропаганду эти данные не укладываются?
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В Португалии нет атомных ! Есть только пару гидро и солнечная и ветровая , остальная закупается в Испании . Цена ночью 0, 098€ , а днём 0,189€ за кВт
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Ох млять.Сколько их тут.Роттердам+,Дюссельдорф+.А Али-Бакан есть?
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а кто же это такой-неизвестный бенифициар этого "Дюсельдорфа +" ? ...(Петька Порося одевает маску кабанчика,чтобы не узнали )
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Не хера мы жили ! Роттердам +, Дюссельдорф + . Б.я , я и не заметил этого кайфа .
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Тобто, "Роттердам+" - це вже точно злочин, що пороховата на це скаже? А головне, що скаже Свинарчук слідчому і на суді.
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То есть экспертизы пока идут,но зато на всю стрвну кричат об убытке в 19 млрд,на которые Петя и Ринат обманули украинцев.То есть убыток посчитали без экпертизы.Страна невыученных уроков,блин
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"У "Роттердам+" ми підійшли до тієї стадії, коли можемо почати стверджувати, що є злочин у цій формулі".
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https://m.sputnik.by/infographics/20170628/1029510806/belarus-zanimaet-chetvertoe-mesto-v-evrope-po-stoimosti-ehlektroehnergii-dlya-naseleniya.html?mobile_return=no
Они тоже сои обьелись?
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