 "Я пытался связаться с Луценко, но он почему-то трубку не берет", - Сытник о дальнейшем расследовании дела судей Окружного админсуда Киева. ВИДЕО

Об этом глава НАБУ Артем Сытник сказал на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Мы очень ограничены в данном деле, как в процессуальных действиях, так и в комментировании данной ситуации. Глава подразделения детективов направил в Генпрокуратуру соответствующее письмо (о дальнейшем расследовании дела судей Окружного админсуда Киева. – Ред.). Я пытался связаться с Луценко, но он почему-то трубку не берет. Надеюсь, что все-таки такое правосудие остановиться наконец-то в данном суде. Будут адекватные решения Высшего совета правосудия и тех органов, которые уполномочены избирать меру пресечения. Обращаюсь к коллегам из ГПУ, что мы готовы это дело забрать себе и продолжать отрабатывать то, что было нами наработано", - заявил Сытник.

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"Мы выполнили основную работу по фиксированию того, что там происходило. Действовали в рамках поручений, которые выдавались в рамках следственной группы. Комментировать какие будут подозрения я не могу, потому что это зона ответственности Генеральной прокуратуры. Там есть и спецсубъекты, по которым должен подписывать (подозрения. – Ред.) один из руководителей ГПУ. Мне тяжело прогнозировать. Хотелось бы, чтобы это дело попало в НАБУ, но как рассмотрят письмо, о котором я говорил, я не знаю", - резюмировал глава НАБУ.

Напомним, НАБУ и ГПУ провели обыски в Окружном админсуде Киева. Как пояснили в ведомстве ГПУ в рамках расследования дел Майдана проверяла на причастность к совершению преступлений судей Окружного админсуда Киева.

Позже стало известно, что прокуратура подготовила сообщение о подозрении для руководства и четырех судей Окружного административного суда Киева по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей.

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НАБУ опубликовало материалы негласных следственных действий, из которых следовало, что Людмила Денисова подала иск об отмене решений НАПК против нее. Судья Вовк использовал этот факт для того, чтобы "убедить" Денисову помочь ему провести новые конкурсы на членов ВККС и обеспечить победу "нужных" людей. Денисова "услышала" просьбу председателя ОАСК и победителем конкурса стал Николай Сирош, который предварительно прошел собеседование у Вовка. После этого был уволен единственный члена ВККС, который пользовался поддержкой общественности Андрей Козлов, и на его место объявлен конкурс.

Сергей Горбатюк заявил, что руководство ГПУ затягивает подписание подозрений судьям Окружного админсуда.

Инициатива "Декларація Небайдужих" потребовала от Зеленского, СБУ, ВР и Денисовой реакции на дело Окружного админсуда Киева.

Вовк считает, что аудиозаписи Национального антикоррупционного бюро якобы с его голосом по делу о возможном вмешательстве суда в работу госорганов, смонтированы, а разговоры искажены.

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Кроме того, Вовк убежден, что нынешнее руководство страны в лице президента Владимира Зеленского и его команды не имеет отношения к обыскам в суде и уголовному преследованию судей.