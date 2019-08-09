 САП просит суд арестовать фигуранта дела "Роттердам+" с альтернативой 50 млн грн залога, - Холодницкий. ВИДЕО

Об этом руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сказал на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

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"Один подозреваемый вчера был задержан. В данный момент продолжается судемное заседание в Соломенском суде по избранию меры пресечения. Это член НКРЭКУ. Мы просим сождержание под стражей с альтернативой 50 млн грн", - рассказал он.

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"Всем 6 подозреваемым по делу "Роттердам+" прокуроры будут ходатайствовать о содержании под стражей с альтернативой внесения тех или иных сумм залога в зависимости от роли каждого из участников", - заявил Холодницкий.

"Остальные подозреваемых не задержали, поскольку они находятся за границей. Относительно их начат нормальный уголовный процесс, то есть им объявлены подозрения, их вызвали к детективам на вторник-среду. В случае неявки будем принимать меры для их розыска", - добавил Холодницкий.

"Отдельные подозреваемые, как это уже традиционно в Украине, начали свою активность в Фейсбуке, активизировались эксперты о том, что это политический заказ. Хочу обратится ко всем подозреваемым и напомнить, что кроме Фейсбука есть еще процедура защиты предусмотренная Криминально-процессуальным кодексом. Некоторые фигуранту уже 7 месяцев находятся за границей, но при этом активно пишут в Фейсбуке. Мы их приглашаем к сотрудничеству", - добавил глава НАБУ Сытник.

Ранее стало известно, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) уведомили о подозрении в злоупотреблении служебным положением шестерых человек, причастных к введению так называемой формулы "Роттердам+", в том числе экс-главу Национальной комиссии, которая осуществляет регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

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