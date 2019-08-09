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 САП просит суд арестовать фигуранта дела "Роттердам+" с альтернативой 50 млн грн залога, - Холодницкий. ВИДЕО

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой 50 млн грн залога для одного из фигурантов дела о введении формулы "Роттердам +".

Об этом руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сказал на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

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"Один подозреваемый вчера был задержан. В данный момент продолжается судемное заседание в Соломенском суде по избранию меры пресечения. Это член НКРЭКУ. Мы просим сождержание под стражей с альтернативой 50 млн грн", - рассказал он.

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"Всем 6 подозреваемым по делу "Роттердам+" прокуроры будут ходатайствовать о содержании под стражей с альтернативой внесения тех или иных сумм залога в зависимости от роли каждого из участников", - заявил Холодницкий.

"Остальные подозреваемых не задержали, поскольку они находятся за границей. Относительно их начат нормальный уголовный процесс, то есть им объявлены подозрения, их вызвали к детективам на вторник-среду. В случае неявки будем принимать меры для их розыска", - добавил Холодницкий.

"Отдельные подозреваемые, как это уже традиционно в Украине, начали свою активность в Фейсбуке, активизировались эксперты о том, что это политический заказ. Хочу обратится ко всем подозреваемым и напомнить, что кроме Фейсбука есть еще процедура защиты предусмотренная Криминально-процессуальным кодексом. Некоторые фигуранту уже 7 месяцев находятся за границей, но при этом активно пишут в Фейсбуке. Мы их приглашаем к сотрудничеству", - добавил глава НАБУ Сытник.

Ранее стало известно, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) уведомили о подозрении в злоупотреблении служебным положением шестерых человек, причастных к введению так называемой формулы "Роттердам+", в том числе экс-главу Национальной комиссии, которая осуществляет регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

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Источник: https://censor.net.ua/v3142101
 
   
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Яка влада придумала ці застави? Підозрюю що дамбасяцька.
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Думаю, за Вовка отвалят и 50 лямов, чтоб только не гавкал лишнего.
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Интересно на зелю тоже будут заводить после того как . Кучма сказал что газ это бизнес президентов и всех других будут просто давить
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А в чём проблема с формулой "Роттердам-плюс" ? Пока не было рынка энергии - нужно было воспользоваться какой-то формулой. Воспользовались международной.
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Проблема у тому, що Росії не вдалось диктувати свої умови...
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Тут ринку ніколи не було і не буде, тільки монополія.
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Гройсман сказал что рынок начал работать.
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Так, згинув проклятущий ротердам+ що заважав спасінню твоєї безсмертонї душі!
Ціни знизилися? Ні.
Проїзд у електротранспорті може подешевшав? Ні
Може менше за електроенергію тепер менше платиш? Ні.
А заводи Коломойського платять за кіловат 57 копійок! Ти, Зє!біл - 90 і то за перші 100 кіловат, а потім по 1,60, а 5 заводів Коломойського по 57 коп за МІЛЬЯРДИ кіловат!
Ти зробиів це разом! Зє! Радій! Пишайся!
Коломойський отримав пільгові ціни на електроенергію для своїх феросплавних заводів. Вартість "подарунка" 350млн. грн. на місяць!
Відміна ротердам+ дозволила це зробити. Для Бариги епоха біднсті закінчилася, а що отримав ти?
А ти УЖЕ платиш Коломойському 9 грн. на місяць. І кожен член твоєї родини теж. За рік буде 110 грн. на рило.
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Наверное перед очередным существенным повышением цены на газ наивным лохмандеям хотят «подсластить пилюлю».
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Некоторые фигуранту уже 7 месяцев находятся за границей, но при этом активно пишут в Фейсбуке. Мы их приглашаем к сотрудничеству", - добавил глава НАБУ Сытник. Источник: https://censor.net.ua/n3142101
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Выдай носки спецуре на 2 недели и пусть ловят.
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Среда влияет на поведения человека Ничего личного только выживание.Холодницкий хочет выживать на должности прокурора. Посмотрим на судей.И не забывайте эту среду создаем мы панове перисични,своим выбором. Так шо не раслабляемось в вопросах выбора начальства и их поведения. Или они это сделают за нас.И тогда обижайтесь только на себя.
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