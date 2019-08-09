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 Происшествия, Общество
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Все про:качество (49) Москва (2652) Николаев (1193) Укрзализныця (1668)

 "Вода с потолка льется как из ведра. В вагоне воды по косточки. По билетам это наши места", - пассажиры пожаловались на "дождь" в поезде "Николаев-Москва". ВИДЕО

Пассажиры поезда "Николаев-Москва" пожаловались на состояние вагона, в котором им пришлось ехать.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dtp.kiev.ua, купив билеты, они обнаружили, что в купе, в котором они должны были ехать, с потолка льется вода. 

"Взяли билеты на поезд Николаев-Москава до Черкасс. В день поездки на улице шел очень большой дождь. Заходим мы в вагон не предвещая беды, а там вот это...... Вода с потолка льется как с ведра и в вагоне уже по косточки воды, а по билетам это наши места где мы должны были ехать. Вот такие вообщем вагоны пускает наша "Укрзалізниця" на международное соединение", - говорится в комментарии к видеозаписи "дождя" в вагоне.

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Источник: https://censor.net.ua/v3142096
 
   
 Топ комментарии
 
После того как Люфтваффе бомбило Великобританию - Черчилль звонил Гитлеру с просьбой «повлиять на ту сторону», а также заявил что «подобные бомбежки не способствуют миру»
Ржали всем Рейхом.
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Туда вообще надо пускать поезда без стекол и крыши.
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На маасковскам маршруті тільки такі вагони і повинні бути.
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Пусть превікают, там на Московщине "понаехам" жизнь не сахар
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Я ж и говорю представляю поезд "Москва - Воркута", без стекол, без криши, а вокруг полярная ночь, мороз -70 градусов, зато северное сияние, красотИЩа
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здуріти можна - мало того , що ці зрадники їздять до акупанта, так їм ще і сервіс подавай?! Може нам всім їм ще і доплачувати?!
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Значит, нужно вводить дифференциацию, кто едет в пределах Украины, тем продавать билеты в нормальные вагоны, а тем, кто на россию, в такие как эти, с дождем, градом и грязевыми потоками.
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Откуда известно, что на московию без дождя?
Ни в статье, ни на видео об этом не сообщается.
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Дык фирменный на Киев через Черкассы не идёт?
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Других поездов с Николаева на Черкассы не ходит?Это ж не 1960 г. что на моцкву все самое - самое
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Не свисти.
Киев-николаев, очень даже приличный.
Мо в нем нет плацкартных вагонов, не знаю.
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Конечно же, тебе с юар-ским vpn'ом все про Николаев и Черкассы известно
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После того как Люфтваффе бомбило Великобританию - Черчилль звонил Гитлеру с просьбой «повлиять на ту сторону», а также заявил что «подобные бомбежки не способствуют миру»
Ржали всем Рейхом.
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Да вас с*ки еще током должно постоянно бить в етом поезде когда вы на Маскву к окупантам сраки лизать едете
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Читайте текст і дуже уважно, а не заголовок. Цим потягом пересуваються мешканці України по території України. Такі вагони треба чипляти десь за Харковом, нехай з дирками в парашу їдуть. А нашим людям потрібно їздити в справних, та нових комфортних вагонах.
Столипінські - то Воркута-Магадан.
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Тогда почему они сели в поезд для ватников? Там же четко написано что поезд Мордор-Николаев.
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Где Баканов? Пусть разберется, кто билеты на поезд "Николаев-Москва" берет.
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Ага, от гиперлупа Омеляна) Подарочек всем желающим посетить Москву.
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"Вода с потолка льется как из ведра. В вагоне воды по косточки. По билетам это наши места", - пассажиры пожаловались на "дождь" в поезде "Николаев-Москва" - Цензор.НЕТ 1404

Так поезд "Николаев-Москва"...
Браво Омелян - так и нужно с ними...
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и чуток проводов оголенных...ну чтоб... от души )))) на долгую память)))
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То є потужний гіперлуп. Пасажири просто не в курсі.
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чєм більше води в поїзді, тим краще хата у омєляна.
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Туда вообще надо пускать поезда без стекол и крыши.
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А че дырки в стене, а не в полу? И зачем одна прямоугольная?Чтобы кирпичами сходить по-большому?
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и на квадратных колесах. Чтобы мозги на место стали
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На маасковскам маршруті тільки такі вагони і повинні бути.
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Поезд ведь на маскву?....так я не понял, а что не так то ?....
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та на маскву)) позор, почему на кацапию рельсы не подорвали)
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Камни не падали?
Плохо, недоработка. Надо исправлять.
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У попередній статті якраз про це і писали. Затримали директора гранкар'єру, що подарував росії 20 тисяч тон граніту. Так що каміння вже на підході.
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Почему Порошенка не арестовали? "Порошенко обеспечил аккумуляторами всю строительную технику Керченского моста"
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А в это время, в Киеве, в министерствах ремонты как у английской королевы... а народ страдает.
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Какой этот? Тот мужик что из Николаева до Черкасс ехал? Чем тебе этот мужик неугодил?
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Понимаешь Семен,, Envoy - мразь. Он ненавидит народ наш украинский, он ****, оправдывает воровство чиновников, он оправдывает КОРРУПЦИЮ! Пока такие как он ходят по земле, Украине будет нелегко...
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билетик ЗОЛОТОЙ!!!.....5.200 гривен.....вагоны 60х годов.....ж.д. полотно разбитое,не едешь,а скачешь.
Омеляшка, воровать НЕ строить.
И таки да,это вам не лететь инкогнито на Мальдивы во время войны или СЛУЧАЙНО оказаться на Сейшелах.
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Кто о чем, а федоровские фейсбучные боты о папередниках
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Кацапов вообще надо возить в теплушках . Фигассе какую им роскошь подали , плацкарт блин . !! Омелян , ты давай это прекращай . !! .
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и поезд набит под завязку. Гибридная война продолжается.
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Недоработка, вода должна была быть до потолка
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Загрузите приложение "Поезд в смартфоне" и вуаля, проблема решена!
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Вы к окупантам вообще должны ездить только в вагонах с углем
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нууу на мацквабад можно и в товарных возить... нефиг туда ездить
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Я бы может и промолчал, если бы это было только в московитских вагонах и поездах на мордор. Но, бляха муха, это же везде такое. Наши поезда это полная жопа. Страье вонючее, скрипящее, стучащее и разваливающееся на ходу. На любом внутреннем направлении. Животных, которые виновны в этом вот кого надо химически кастрировать, чтобы пи.оры не размножались.
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На каком направлении?
Бо мне постоянно попадаются приличные вагоны.
Брата провожал, тот ехал на дополнительном, да, полный отстой.
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поляки вродже обещали поезда бэушные дать в дар, которые еще при союзе делали, но сохранились хорошо. Где они?
Вопрос к Омеляну.
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Соседи сверху затопили, канализацию у них прорвало. :D
В поездах на «Москаву» вообще не должно быть ни полок, ни столов. Солому им там насыпать и нехай едут , как скот.
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та скажите спасибо, что толкать не пришлось!! ишь какие неженки))))
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Шастающие на маскву так и должны ездить.
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Кому не нравится , киздуйте пешком . !!!
"Вода зі стелі ллється як з відра. У вагоні води по кісточки. За квитками це наші місця", - пасажири поскаржилися на "дощ" у поїзді "Миколаїв-Москва" - Цензор.НЕТ 6285 .
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Жаль этих людей, до Черкасс с Николаева ехали, и попали в кацапский поезд, что не могли билеты взять на нормальный поезд.
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Міжнародний значить між народами. Причому тут копитні.
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международное соединение Николаев-Москва,Карл!!!---нет,вам там ***** должны стоять бархатные диваны и разносить шампанское с эклерами!
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Да ладно, с джакузи и бассейном )) Люкс, **** )))
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пассажиры пожаловались на "дождь" в поезде "Николаев-Москва"

Та в таком поезде может оказаться не только дождь, но и "Град", и "Смерч", прилетевший благодаря московским недобитым большевикам. Не стОит забывать об этом пассажирам-дегенератам.
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А что, на Масквабад должен ходить Интерсити?
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