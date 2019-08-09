 "Вода с потолка льется как из ведра. В вагоне воды по косточки. По билетам это наши места", - пассажиры пожаловались на "дождь" в поезде "Николаев-Москва". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dtp.kiev.ua, купив билеты, они обнаружили, что в купе, в котором они должны были ехать, с потолка льется вода.
"Взяли билеты на поезд Николаев-Москава до Черкасс. В день поездки на улице шел очень большой дождь. Заходим мы в вагон не предвещая беды, а там вот это...... Вода с потолка льется как с ведра и в вагоне уже по косточки воды, а по билетам это наши места где мы должны были ехать. Вот такие вообщем вагоны пускает наша "Укрзалізниця" на международное соединение", - говорится в комментарии к видеозаписи "дождя" в вагоне.
Ни в статье, ни на видео об этом не сообщается.
Киев-николаев, очень даже приличный.
Мо в нем нет плацкартных вагонов, не знаю.
Ржали всем Рейхом.
Столипінські - то Воркута-Магадан.
Так поезд "Николаев-Москва"...
Браво Омелян - так и нужно с ними...
Плохо, недоработка. Надо исправлять.
Омеляшка, воровать НЕ строить.
И таки да,это вам не лететь инкогнито на Мальдивы во время войны или СЛУЧАЙНО оказаться на Сейшелах.
Бо мне постоянно попадаются приличные вагоны.
Брата провожал, тот ехал на дополнительном, да, полный отстой.
Вопрос к Омеляну.
В поездах на «Москаву» вообще не должно быть ни полок, ни столов. Солому им там насыпать и нехай едут , как скот.
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Та в таком поезде может оказаться не только дождь, но и "Град", и "Смерч", прилетевший благодаря московским недобитым большевикам. Не стОит забывать об этом пассажирам-дегенератам.