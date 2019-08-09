 Это конец эпохи продажи дипломов врача, - Линчевский о введении международного экзамена по основам медицины. ВИДЕО

1–3 июля студенты, завершившие третий курс обучения в медицинских вузах, впервые сдавали международный тест IFOM по основам медицины: средний процент правильных ответов составил 30,24%. Об этом на брифинге в Киеве сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Александр Линчевский, передает Цензор.НЕТ.
По словам замминистра, проверка, проведенная Национальным советом медицинских экзаменаторов США, показала, что результаты оказались значительно лучше, чем во время мониторингового исследования для студентов четвертого курса, проведенного в марте 2019 года.
Специфика IFOM такова, что подделать ответы невозможно, подчеркнули в министерстве.
Средний международный балл правильных ответов IFOM составляет 54%, в Украине он составляет 30,2%. "Это отражает разницу в качестве украинской медицинской подготовки и международной. Есть очевидное поле для роста", – считает Линчевский.
Он сказал, что министерство при организации теста столкнулось с "небывалым саботажем" со стороны ряда студентов, преподавателей, ректоров вузов и бывшего руководства Центра тестирования.
"Это конец эпохи продажи дипломов врача. В этом совершенно четко убедились и студенты, и преподаватели, и руководители медицинских вузов. Общая оценка экзамена неутешительна: экзамен студенты сдали, но старая система медицинского образования его провалила. Доказательство тому – беспрецедентное сопротивление и саботаж, которого не было ни при одном другом экзамене до этого", – заявил представитель Минздрава.
Результаты, предоставленные Национальным советом медицинских экзаменаторов США, проанализирует специальная комиссия, которая определит оценку каждого студента. В министерстве предупредили, что во внимание будет приниматься влияние ряда серьезных нарушений, зафиксированных во время проведения экзамена, в частности, вероятной утечки вопросов.
Пересдать какой-либо из компонентов теста третьекурсники смогут только один раз.
Знав таких і знаю...ужжжос...
🤑
Её дипломы не из Зимбабве, а из Штатов.
Она лично распространяет вирус ?
Зимбабве довести..что будет дальше- хз..
Ну прикольно,а че.
да нах нужны те врачи??
всеодно Все пациенты умрутттт
чии слова ??
ахахаха
Ты знаешь сколько зарплата у врача?
Дворникам больше платят.
Или ты хочешь сказать что нужно коррупцией заниматься?
Ви ж коли про "пітарасів" суддів, прокурорів, адвокатів пишете, ви ж не про офіційну говорите?
Законы физики и здравого смысла еще никто не отменял.
Если вам хочется,то пробуйте.
Переселіть усіх українців до Австралії, а австралійців до України і через 20 років тут буде "Австралія", а там "Україна" і ви це знаєте, бо Закони генетики, це не закони фізики.
Только врачи и медсестры.
Вы же сами там ниже написали про дефицит этих специальностей по всему миру.
А вы и дальше будете рассказывать о неофициальных доходах в медицине и бороться с коррупцией.
прості запитання від "тупого порохобота":
1. чому негайно не заведені кримінальні провадження по посадовим особам МОЗ? Саме це міністерство відповідальне за медичну освіту. Тоб то, є факт - диверсія проти народу України, є скалічені долі тисяч людей, яких вчили "не тому що потрібно", я витрачені на це мільйони доларів!
2. який відсоток наберуть закордонні лікарі, якщо їм перекласти наші тести?
3. є хоча би один реальний доказ, що рівень освіти (не обладнання, не протоколи, які також розробляє МОЗ, а саме освіти) наших випускників нижче від рівня освіти закордонних?
4. з якої країни ми будемо запрошувати професуру, яка буде вчити наших студентів по їх методиці, і головне за чий рахунок?
5. і головне, що відбудеться якщо наші випускники будуть повністю відповідати міжнародним вимогам і матимуть можливість відразу виїхати з країни до Німеччини чи США? Бабі Галі із забитого Богом райцентру, це як допоможе?
Ты когда приходишь в магазин и покупаешь продукт ты платишь за качество.
Чем дешевле тем ниже качество.
Нельзя купить продукт дешевле в два раза чем он стоит.
А у нас разница получается раз в 50.
Поэтому пересчитать надо через этот важный коэфициент.
А то хочется купить хорошее и дорогое,но заплатить в 50 ращ меньше.
Просто совковый подход.
Разная цена и разное качество.
В Австралии качество выше и оплата выше,у нас качество ниже и зарплата ниже.
Ты думаешь почему аквариум не работает врачом в Кацапетовке.
Потому что ищет других дурачков.
Поэтому происходит перетекание в более комфортные условия специалистов.
А мы как результат остаемся без медицины вообще.
Ось пояснить мені, яка нах.р різниця чому і як вчать наших лікарів, якщо це відбувається за їх рахунок, а потім вони із дипломом будуть попадати до приватних мед.закладів? Якщо приватну клініку цей спеціаліст влаштує, значить усе ОК. Якщо він реально депіл, то він не витримає конкуренцію.
Натомість у системі "Супрун" де є державана "безкоштовна" мед.освіта, де є примусовий розподіл мед.чиновниками спеціалізації, робочих місць і т.п. звісно що є потреба лізти у все... за наш з вами рахунок!
Это возможно только при частной страховой медицине.
Значит практически это не возможно.
Значит будет продолжать существовать коррупция в этой сфере.
Не всем она комфортна.
Для чего?
Если в цивилизованной стране ты можешь работать за официальную зарплату без всякмх взяток тебе от пациентов и от тебя главному врачу.
СПОЧАТКУ приватна страхова медицина, а потім цивілізована країна де лікар може працювати без хабарів, навпаки = "0"
Все.
Теорема доказана.
И пусть линчевский с супрун, которая, кстати, круто училась в США, ответят публично успешно на эти тесты сами, и личным примером покажут что они огого- доктора с дипломом США))) Там еще и с переводом траблы.
выданнымипроданными дипломами, и не только от медицины ?
1) С 1981 по 1985 год обучалась в Университете Уэйна, где получила степень бакалавра естественных наук в области биологии.
2) В 1985-1989 годах обучалась в Колледже медицины человека при Университете штата Мичиган, получила степень доктора медицины (MD, врач).
3) В 1989-1990 годах прошла промежуточную годовую программу резидентуры в больнице «Бомонт» (Beaumont) (Дирборн, штат Мичиган), входящей в систему здравоохранения «Оаквуд .» (Oakwood).
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Трудовая биография Супрун:
1) С 1990 по 1994 год работала врачом-резидентом по радиологической диагностике в больнице «Синай» в Детройте[2].
2) Ульяна Супрун - младший клинический профессор. С 1995-го по 1999 год работала в диагностической радиологии женского здоровья в Нью-Йорке, впоследствии стала исполняющей обязанности директора в области диагностической радиологии молочных желез в больнице Генри Форда в Детройте.[источник не указан 122 дня]
3) С 2000 года Супрун работала заместителем главного врача-радиолога в Диагностической радиологии женского здоровья (Медикал Имеджинг оф Манхэттен), позже стала заместителем медицинского директора и партнёром этого медицинского центра, где работала до 2009 года.[источник не указан 122 дня]
Зам.главного врача - это колоссальная ответственность за каждого пациента.
Я от вашей ежедневной ахинеи безмерно устал.
Идите уже своей дорогой.
заместителем медицинского директора... і яку він повинен мати освіту, медичну, чи економічну?
Не забалтывайте дискуссию.
Глубокоуважаемая госпожа Хаспел!
В далекие 70-ые годы прошлого столетия, находясь в лагере для политических заключенных в СССР, я испытывал огромное уважение к вашей стране. Тогда Соединенные Штаты Америки казались мне идеальным государством, активно защищавшим права человека во всем мире. Во многом всё так и было. Сегодня ваша страна поддерживает Украину в тяжелом противостоянии с путинской Россией. Вы также пытаетесь помочь нам избавиться от злокачественной опухоли коррупции, разъедающей всю нашу государственную систему. Тем не менее, я вынужден просить вас остановить выраженную коррупционную деятельность вашего сотрудника господина Возняка, официального куратора ЦРУ в Украине. Не имея на то никаких полномочий от вас и не обладая соответствующей компетенцией, он настойчиво лоббирует личные интересы своей сестры Уляны Супрун, к сожалению, занимающей должность исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины. Разрушительная деятельность госпожи Супрун уже давно очевидна для всего экспертного сообщества в моей стране. Я не знаю, какими аргументами ваш сотрудник господин Возняк воздействует на президента Украины, останавливая его намерение убрать Уляну Супрун с должности и. о. министра. Но я твердо знаю, что такое поведение господина Возняка в моей стране есть проявление той самой коррупции, с которой Соединенные Штаты Америки помогают нам бороться. Убедительно прошу вас: остановите господина Возняка!
Ульяна Супрун не отказалась от гражданства США. Согласно Кодексу законов Украины о труде, исполняющим обязанности министра можно быть только три месяца.
Сейчас украинское законодательство прямо запрещает двойное гражданство для государственных служащих.
Стаття 19. Право на державну службу
1. Право на державну службу мають повнолітні громадяни України, які вільно володіють державною мовою та яким присвоєно ступінь вищої освіти не нижче:
1) магістра - для посад категорій "А" і "Б";
2) бакалавра, молодшого бакалавра - для посад категорії "В".
2. На державну службу не може вступити особа, яка:
...
6) має громадянство іншої держави;
Три сезони сватів, по три серії вдень!
У критичних випадках + дві серії "Слуги народу"
У виняткових, скрутіть у трубочку виборчій календарик із слоганом "зробимо це разом" і в дупу, перед сном, замість свічки...
Цей екзамен ніхто ніколи не здасть. В Америку їхала одна, через 10 років здала, але тепер уже працює.
Вас нікого не дивує цей момент?
Якщо людина не мала доступів до репетитора... І в школі англійська слаба, то він/вона цей тест не здасть...
З другої сторони якщо дитина грамотна і все чудово здасть то за кошти державного бюджету України ми підготуємо лікаря який при першій можливості втече в америку.... А цей екзамен відкриє молодому українському спеціалісту прямий шлях в сша/європу...
Ось такий когнітивний дисонанс...стадо ніколи не можна допускати до влади... Кричіть далі барани... Докричетесь...