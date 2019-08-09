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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:медицина (1835) Минздрав (1969) образование (1869) тестирование (243) Линчевский (22) тест (3)

 Это конец эпохи продажи дипломов врача, - Линчевский о введении международного экзамена по основам медицины. ВИДЕО

По словам замглавы Минздрава Александра Линчевского, проведение международного теста IFOM, подделка результатов которого исключена, столкнулось с небывалым саботажем со стороны ряда преподавателей и студентов.

1–3 июля студенты, завершившие третий курс обучения в медицинских вузах, впервые сдавали международный тест IFOM по основам медицины: средний процент правильных ответов составил 30,24%. Об этом на брифинге в Киеве сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Александр Линчевский, передает Цензор.НЕТ.

По словам замминистра, проверка, проведенная Национальным советом медицинских экзаменаторов США, показала, что результаты оказались значительно лучше, чем во время мониторингового исследования для студентов четвертого курса, проведенного в марте 2019 года.

Специфика IFOM такова, что подделать ответы невозможно, подчеркнули в министерстве.

Средний международный балл правильных ответов IFOM составляет 54%, в Украине он составляет 30,2%. "Это отражает разницу в качестве украинской медицинской подготовки и международной. Есть очевидное поле для роста", – считает Линчевский.

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Он сказал, что министерство при организации теста столкнулось с "небывалым саботажем" со стороны ряда студентов, преподавателей, ректоров вузов и бывшего руководства Центра тестирования.

"Это конец эпохи продажи дипломов врача. В этом совершенно четко убедились и студенты, и преподаватели, и руководители медицинских вузов. Общая оценка экзамена неутешительна: экзамен студенты сдали, но старая система медицинского образования его провалила. Доказательство тому – беспрецедентное сопротивление и саботаж, которого не было ни при одном другом экзамене до этого", – заявил представитель Минздрава.

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Результаты, предоставленные Национальным советом медицинских экзаменаторов США, проанализирует специальная комиссия, которая определит оценку каждого студента. В министерстве предупредили, что во внимание будет приниматься влияние ряда серьезных нарушений, зафиксированных во время проведения экзамена, в частности, вероятной утечки вопросов.

Пересдать какой-либо из компонентов теста третьекурсники смогут только один раз. 

Источник: https://censor.net.ua/v3142090
 
   
 Топ комментарии
 
Вот они сейчас и набегут кричать, что Супрун убивает украинцев
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Введение командой Ульяны Супрун международной системы оценивания знаний будущих врачей - единственная причина, по которой ее хотят "съесть". Кто? Ректоры, преподаватели и студенты медвузов. Это они и только они - организаторы и исполнители кампаний против неё.
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Спочатку всі ці екзамени мають здати викладачі медичних навчальних закладів і всі хто не здав цей екзамен мають бути звільнені накуй, бо не може навчити студента людина яка сама не є лікарем та фахівцем! Тестування викладачів має бути ще більш жорстким та потужним, щоб тримати викладацький склад в високій професійній формі!
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вот наивные... Скоро беня всем поведает новую "теорию большого отжима"
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Спочатку всі ці екзамени мають здати викладачі медичних навчальних закладів і всі хто не здав цей екзамен мають бути звільнені накуй, бо не може навчити студента людина яка сама не є лікарем та фахівцем! Тестування викладачів має бути ще більш жорстким та потужним, щоб тримати викладацький склад в високій професійній формі!
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Как можно так не уважать заслуженных ВУЗовских воров..? Никаких понятий.
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А скільки за сало купили "диплому"??!
Знав таких і знаю...ужжжос...
🤑
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Вот они сейчас и набегут кричать, что Супрун убивает украинцев
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За правильное и успешное лечение надо платить деньги - это закон выживания .
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В Україні ти платиш і не знаєш - це вірне лікування і чи буде воно успішним.
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Лечение "подешевле" , как правило дольше и дороже . Заплати один раз немного больше .
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А получается везде, что платят за любое лечение, вылечил, не вылечил, деньги в кассу положи, не нравится, как вылечили, иди к следующему, плати и лечись дальше, у врачей и программистов в этом отношении очень удобно, никакой ответственности о проделанной работе, а деньги рекой.
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Не, пусть сдает вместе со всеми экзамены. В любой цивилизованной стране врач с образованием другого государства сдает экзамены по правилам государства, в котором хочет работать, чтобы подтвердить квалификацию, почему мы должны быть исключение.
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"...по правилам государства, в котором хочет работать...." - ахаххахааха , вона не привикла давати взятки ото буде хохма якщо "не здасть" по "наших" екзаменах
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Она сдавала. У неё два диплома: в биологии (1985) и медицинский (1989).
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хай подтвердит..их дипломы тут вроде не прокатывают..у нас вроде пока ещё не совсем Зимбабве.
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Ты, это, бухай поменьше.
Её дипломы не из Зимбабве, а из Штатов.
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Увы то что она сделала 30 лет назад, не означает что то знает сейчас.
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Абсолютно всё знает. Посещайте почаще её фейсбук. Она ежедневно даёт образовательные лекции на все медицинские темы.
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Зачем не ее фейсбук, если ее наглядный пример эпидемия кори в Украине? Зазубрить не значит понимать и знать.
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Да-да, подробнее про эпидемию кори.
Она лично распространяет вирус ?
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к счастью у быдло-элиты не хватило времени до состояния

Зимбабве довести..что будет дальше- хз..
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А зеля стрельнет по мишеням и маршбросок в это время пусть сдаст - будут удовлетворены обе стороны . Ты ведь не против ?
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Введение командой Ульяны Супрун международной системы оценивания знаний будущих врачей - единственная причина, по которой ее хотят "съесть". Кто? Ректоры, преподаватели и студенты медвузов. Это они и только они - организаторы и исполнители кампаний против неё.
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Правильно ,они теряют сразу бабло.Какой смысл платить за зачет и не учиться ,если после 3 курса за не сдачу экзамена тебя отчислят! Вот эти уроды и саботируют,никто за зачеты и экзамены платить не будет! А от этого не будет 5 квартир у богомолец,амосовой и другой мед мафии от медицины.Они ее Ульяну конечно сожрут,но она уедет в штаты с чувством выполненного долга,что хотя бы пыталась хоть чуть -чуть помочь своей исторической Родине стать цивилизованой страной!!!
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Это сто первая причина, остальная сотня претензий к образованию никакого отношения не имеет. Одно из самых болезненных ее нововведений это отмена хождения врачей к пациентам на дом, люди с температурой в любом состоянии должны идти в поликлинику, да еще и предварительно записавшись, если записи нет, придется идти на второй или третий день, идиотизм. Больничные открываются по телефону, а к врачу хоть сдохни, но ползи.
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Ну насчёт идиотской записи верно . а вот отмены хождения врачей на дом не было . просто теперь врач не обязан бежать на каждый чих полоумной бабки . а может по телефону поговорить и самому решать идти или нет . в графике у врача стоит 4 часа приёма и остальное хождение на дома
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Потрібно зробити, щоб випускники медичних вузів перші п'ять років після отримання диплому лікували (оперували) тільки своїх викладачів-вчителів та їх родичів.
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И потом еще двадцать лет лечили бесплатно.
Ну прикольно,а че.
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Супрун - дура и сознательный вредитель, и все адекватные люди это понимают.
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Чтоб ты лечился у тех кто диплом купил в медицинском, адекватный нашелся.
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Это конец эпохи продажи дипломов врача, - Линчевский о введении международного экзамена по основам медицины.





да нах нужны те врачи??

всеодно Все пациенты умрутттт

чии слова ??

ахахаха




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Какая еще мафия рушится?
Ты знаешь сколько зарплата у врача?
Дворникам больше платят.
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У яких саме? Я знаю що у поганий місяць, в нашій дитячій обласній лікарні, лікар має 1к євро. Чи ти про офіційну зарплату? Так офіційні є тільки у приватних лікарнях і те, далеко не у всіх. Але й там за 1 к євро вилітають
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Я про официальную конечно.
Или ты хочешь сказать что нужно коррупцией заниматься?
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Ні я хочу сказати, що говорити про офіційну, коли за неї ніхто не живе - лицемірство.
Ви ж коли про "пітарасів" суддів, прокурорів, адвокатів пишете, ви ж не про офіційну говорите?
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Тому що там живуть Австралійці! Невже такі прості речі незрозумілі?
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Я не собираюсь с вами спорить.
Законы физики и здравого смысла еще никто не отменял.
Если вам хочется,то пробуйте.
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це тому, що вам не має чим крити.
Переселіть усіх українців до Австралії, а австралійців до України і через 20 років тут буде "Австралія", а там "Україна" і ви це знаєте, бо Закони генетики, це не закони фізики.
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Зачем все?
Только врачи и медсестры.
Вы же сами там ниже написали про дефицит этих специальностей по всему миру.
А вы и дальше будете рассказывать о неофициальных доходах в медицине и бороться с коррупцией.
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тому що вірус у крові, а ви окремі органи пропонуєте міняти...
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Тебе сказано: хватит флудить и забалтывать темы.
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Что то не видал я таких врачей, которые бы пошли махать метлами...
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Средний международный балл правильных ответов IFOM составляет 54%, в Украине он составляет 30,2%. "Это отражает разницу в качестве украинской медицинской подготовки и международной.

прості запитання від "тупого порохобота":
1. чому негайно не заведені кримінальні провадження по посадовим особам МОЗ? Саме це міністерство відповідальне за медичну освіту. Тоб то, є факт - диверсія проти народу України, є скалічені долі тисяч людей, яких вчили "не тому що потрібно", я витрачені на це мільйони доларів!
2. який відсоток наберуть закордонні лікарі, якщо їм перекласти наші тести?
3. є хоча би один реальний доказ, що рівень освіти (не обладнання, не протоколи, які також розробляє МОЗ, а саме освіти) наших випускників нижче від рівня освіти закордонних?
4. з якої країни ми будемо запрошувати професуру, яка буде вчити наших студентів по їх методиці, і головне за чий рахунок?
5. і головне, що відбудеться якщо наші випускники будуть повністю відповідати міжнародним вимогам і матимуть можливість відразу виїхати з країни до Німеччини чи США? Бабі Галі із забитого Богом райцентру, це як допоможе?
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А если посчитать соотношение зарплат то там вообще такая разница будет.
Ты когда приходишь в магазин и покупаешь продукт ты платишь за качество.
Чем дешевле тем ниже качество.
Нельзя купить продукт дешевле в два раза чем он стоит.
А у нас разница получается раз в 50.
Поэтому пересчитать надо через этот важный коэфициент.
А то хочется купить хорошее и дорогое,но заплатить в 50 ращ меньше.
Просто совковый подход.
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можно, якщо мова йде не про товар, а про послугу. Ти дешевше апарат УЗІ чи МРТ не придбаєш, це правда, рактиви будуть так як у сюди, а ось послуга - робота лікаря, вона усюди різної вартості і якість тут далеко не завжди має прямий зв'язок.
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Все правильно.
Разная цена и разное качество.
В Австралии качество выше и оплата выше,у нас качество ниже и зарплата ниже.
Ты думаешь почему аквариум не работает врачом в Кацапетовке.
Потому что ищет других дурачков.
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Ні, я знайду сотні лікарів в Україні, які за значно нижчу вартість нададуть набагато якіснішу медичну допомогу ніж у Австралії.
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Ты забываешь что у нас не совок и границы открыты.
Поэтому происходит перетекание в более комфортные условия специалистов.
А мы как результат остаемся без медицины вообще.
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І так і ні. Ці процеси відбуваються в усьому світі, і З УСІХ країн світу лікарі мріють втекти до США, але це не так просто. Що стосується наших лікарів. Така тенденція є, але йде на спад. Навіщо їхати до Словаччини чи Німеччини хірургом, якщо ти тут із хабарями будеш мати не менше? А працюючи десь у "Амосова" навіть більше? Ми маємо просто перевести існуючи реалії у легальну сферу, а це можливо при приватній страховій медицині.
Ось пояснить мені, яка нах.р різниця чому і як вчать наших лікарів, якщо це відбувається за їх рахунок, а потім вони із дипломом будуть попадати до приватних мед.закладів? Якщо приватну клініку цей спеціаліст влаштує, значить усе ОК. Якщо він реально депіл, то він не витримає конкуренцію.
Натомість у системі "Супрун" де є державана "безкоштовна" мед.освіта, де є примусовий розподіл мед.чиновниками спеціалізації, робочих місць і т.п. звісно що є потреба лізти у все... за наш з вами рахунок!
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Вы сами ответили на свои вопросы.
Это возможно только при частной страховой медицине.
Значит практически это не возможно.
Значит будет продолжать существовать коррупция в этой сфере.
Не всем она комфортна.
Для чего?
Если в цивилизованной стране ты можешь работать за официальную зарплату без всякмх взяток тебе от пациентов и от тебя главному врачу.
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є звичайна логічна послідовність
СПОЧАТКУ приватна страхова медицина, а потім цивілізована країна де лікар може працювати без хабарів, навпаки = "0"
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Подняли хайп на этой теме. Эти тесты совершенно не соответствуют программе трех курсов наших мединститутов. Я видела два разворота - там было три вопроса по акушерству-гинекологии и два по инфекциям ( программу этих предметов завершают изучать к концу пятого курса, до третьего курса о них ни слова). Вопрос: проверял ли МОЗ соответствие программ перед тем как вводить эти тесты. КАК можно ответить на то, чего еще не изучали? Соответственно и такой результат! Но выводы какие - аяяяй как плохо учат. Это еще чудо , что они ответитили на 30 %)
И пусть линчевский с супрун, которая, кстати, круто училась в США, ответят публично успешно на эти тесты сами, и личным примером покажут что они огого- доктора с дипломом США))) Там еще и с переводом траблы.
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а как же с уже выданными проданными дипломами, и не только от медицины ?
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да Бог із тією медициною, а з усіма іншими як бути? Невже хтось вірить, що побідний "пісєц" тільки у мед.освіті?
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Всем лахтинским придуркам и их помощникам-зелебобикам, дабы они заткнулись на тему "Супрун - не медик".

1) С 1981 по 1985 год обучалась в Университете Уэйна, где получила степень бакалавра естественных наук в области биологии.
2) В 1985-1989 годах обучалась в Колледже медицины человека при Университете штата Мичиган, получила степень доктора медицины (MD, врач).
3) В 1989-1990 годах прошла промежуточную годовую программу резидентуры в больнице «Бомонт» (Beaumont) (Дирборн, штат Мичиган), входящей в систему здравоохранения «Оаквуд .» (Oakwood).
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Угу... Зеленський тоді у нас теж, юрист-міжнародник
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Он ни дня не работал по специальности.
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Трудовая биография Супрун:

1) С 1990 по 1994 год работала врачом-резидентом по радиологической диагностике в больнице «Синай» в Детройте[2].
2) Ульяна Супрун - младший клинический профессор. С 1995-го по 1999 год работала в диагностической радиологии женского здоровья в Нью-Йорке, впоследствии стала исполняющей обязанности директора в области диагностической радиологии молочных желез в больнице Генри Форда в Детройте.[источник не указан 122 дня]
3) С 2000 года Супрун работала заместителем главного врача-радиолога в Диагностической радиологии женского здоровья (Медикал Имеджинг оф Манхэттен), позже стала заместителем медицинского директора и партнёром этого медицинского центра, где работала до 2009 года.[источник не указан 122 дня]
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при переведенні на доступну українську мову - вона працювала рентгенологом -лаборантом. Так, це відноситься до медицини... десь так, як військовий повар відноситься до сфери оборони.
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Она работала по специальности, имея два высших образования в своей области.
Зам.главного врача - это колоссальная ответственность за каждого пациента.

Я от вашей ежедневной ахинеи безмерно устал.
Идите уже своей дорогой.
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ну то може почитаєте хто такий -
заместителем медицинского директора... і яку він повинен мати освіту, медичну, чи економічну?
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Вопрос вообще не по теме.
Не забалтывайте дискуссию.
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я тебе за язик не тягнув. Чи ти думав що усі тут тупі і не розуміють елементарні речі?
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Известный врач-психиатр, диссидент Семен Глузман обратился к директору центрального разведывательного управления США Джине Хаспел в связи с разрушительной деятельностью исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Уляны Супрун.
Глубокоуважаемая госпожа Хаспел!
В далекие 70-ые годы прошлого столетия, находясь в лагере для политических заключенных в СССР, я испытывал огромное уважение к вашей стране. Тогда Соединенные Штаты Америки казались мне идеальным государством, активно защищавшим права человека во всем мире. Во многом всё так и было. Сегодня ваша страна поддерживает Украину в тяжелом противостоянии с путинской Россией. Вы также пытаетесь помочь нам избавиться от злокачественной опухоли коррупции, разъедающей всю нашу государственную систему. Тем не менее, я вынужден просить вас остановить выраженную коррупционную деятельность вашего сотрудника господина Возняка, официального куратора ЦРУ в Украине. Не имея на то никаких полномочий от вас и не обладая соответствующей компетенцией, он настойчиво лоббирует личные интересы своей сестры Уляны Супрун, к сожалению, занимающей должность исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины. Разрушительная деятельность госпожи Супрун уже давно очевидна для всего экспертного сообщества в моей стране. Я не знаю, какими аргументами ваш сотрудник господин Возняк воздействует на президента Украины, останавливая его намерение убрать Уляну Супрун с должности и. о. министра. Но я твердо знаю, что такое поведение господина Возняка в моей стране есть проявление той самой коррупции, с которой Соединенные Штаты Америки помогают нам бороться. Убедительно прошу вас: остановите господина Возняка!
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Москаль о медицинской реформе: Это путь в морг или на судмедэкспертизу. Москаль признался, что не сможет "вписаться в украинское языковое пространство", если встретит Супрун лично. "Чемодан - аэропорт - Чикаго! Чем скорее, тем больше мы сохраним жизней украинцев", - сказал он. Также он не верит, что Супрун борется с коррупцией в своей сфере. В феврале Москаль на заседании Закарпатского облсовета назвал главу Минздрава "**...нутой".
Ульяна Супрун не отказалась от гражданства США. Согласно Кодексу законов Украины о труде, исполняющим обязанности министра можно быть только три месяца.
Сейчас украинское законодательство прямо запрещает двойное гражданство для государственных служащих.
Стаття 19. Право на державну службу
1. Право на державну службу мають повнолітні громадяни України, які вільно володіють державною мовою та яким присвоєно ступінь вищої освіти не нижче:
1) магістра - для посад категорій "А" і "Б";
2) бакалавра, молодшого бакалавра - для посад категорії "В".
2. На державну службу не може вступити особа, яка:
...
6) має громадянство іншої держави;
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Кого интересует мнение этого старого пердуна? Це кінець епохи продажу дипломів лікаря, - Лінчевський про введення міжнародного іспиту з основ медицини - Цензор.НЕТ 181
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Усе буде телемедицина!
Три сезони сватів, по три серії вдень!
У критичних випадках + дві серії "Слуги народу"
У виняткових, скрутіть у трубочку виборчій календарик із слоганом "зробимо це разом" і в дупу, перед сном, замість свічки...
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Правильних відповідей повинно бути більше 75 процентів, тому що 50 - то пальцем в небо,буде або так або ні і вийде 50 відсотків правильних, не може бути такий лікар. Але як взялося 30 відсотків?
Цей екзамен ніхто ніколи не здасть. В Америку їхала одна, через 10 років здала, але тепер уже працює.
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Екзамен англійською мовою...
Вас нікого не дивує цей момент?
Якщо людина не мала доступів до репетитора... І в школі англійська слаба, то він/вона цей тест не здасть...
З другої сторони якщо дитина грамотна і все чудово здасть то за кошти державного бюджету України ми підготуємо лікаря який при першій можливості втече в америку.... А цей екзамен відкриє молодому українському спеціалісту прямий шлях в сша/європу...

Ось такий когнітивний дисонанс...стадо ніколи не можна допускати до влади... Кричіть далі барани... Докричетесь...
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Кожен просто може узяти любий іноземний тест по своїй спеціальності і сам його пройти. (окрім айті, бо там не має різниці)
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