 Это конец эпохи продажи дипломов врача, - Линчевский о введении международного экзамена по основам медицины. ВИДЕО

1–3 июля студенты, завершившие третий курс обучения в медицинских вузах, впервые сдавали международный тест IFOM по основам медицины: средний процент правильных ответов составил 30,24%. Об этом на брифинге в Киеве сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Александр Линчевский, передает Цензор.НЕТ.

По словам замминистра, проверка, проведенная Национальным советом медицинских экзаменаторов США, показала, что результаты оказались значительно лучше, чем во время мониторингового исследования для студентов четвертого курса, проведенного в марте 2019 года.

Специфика IFOM такова, что подделать ответы невозможно, подчеркнули в министерстве.

Средний международный балл правильных ответов IFOM составляет 54%, в Украине он составляет 30,2%. "Это отражает разницу в качестве украинской медицинской подготовки и международной. Есть очевидное поле для роста", – считает Линчевский.

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Он сказал, что министерство при организации теста столкнулось с "небывалым саботажем" со стороны ряда студентов, преподавателей, ректоров вузов и бывшего руководства Центра тестирования.

"Это конец эпохи продажи дипломов врача. В этом совершенно четко убедились и студенты, и преподаватели, и руководители медицинских вузов. Общая оценка экзамена неутешительна: экзамен студенты сдали, но старая система медицинского образования его провалила. Доказательство тому – беспрецедентное сопротивление и саботаж, которого не было ни при одном другом экзамене до этого", – заявил представитель Минздрава.

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Результаты, предоставленные Национальным советом медицинских экзаменаторов США, проанализирует специальная комиссия, которая определит оценку каждого студента. В министерстве предупредили, что во внимание будет приниматься влияние ряда серьезных нарушений, зафиксированных во время проведения экзамена, в частности, вероятной утечки вопросов.

Пересдать какой-либо из компонентов теста третьекурсники смогут только один раз.