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Все про:Госпогранслужба (3409) нелегалы (260)

 В фуре с нектаринами обнаружили троих нелегалов, - пограничники. ВИДЕО

Сотрудники Госпогранслужбы обнаружили троих нелегалов в фуре, которая везла нектарины из Северной Македонии в Беларусь.

Нелегалов обнаружили пограничники Луцкого отряда, проверявшие грузовик вместе с представителями фискальной службы. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Facebook Госпогранслужбы.

Иностранцы представились гражданами Афганистана. Двое из них - несовершеннолетние. Их доставили в пограничное подразделение для составления процессуальных документов.

Грузовик и его водителя, гражданина Северной Македонии, передали представителям Нацполиции. В действиях водителя усматриваются признаки преступления по ч.2 ст.332 УК Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Наказание за такое преступление - лишение свободы от 3 до 5 лет.

Также на Цензор.НЕТ: 119 нелегалов задержали правоохранители на киевском рынке "Троещина". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3142085
 
   
 Топ комментарии
 
так это старый способ . когда то в апельсинах уже приезжал нелегал В фуре с нектаринами обнаружили троих нелегалов, - пограничники - Цензор.НЕТ 2668

В фуре с нектаринами обнаружили троих нелегалов, - пограничники - Цензор.НЕТ 5194
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потом ты купишь его в магазине с болезнями африки и саками..((
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так это старый способ . когда то в апельсинах уже приезжал нелегал В фуре с нектаринами обнаружили троих нелегалов, - пограничники - Цензор.НЕТ 2668

В фуре с нектаринами обнаружили троих нелегалов, - пограничники - Цензор.НЕТ 5194
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Для них будет за счастье посидеть на наших казённых харчах.
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Им деваться некуда. Даже жаль их в какой-то мере - мотаются по миру как перекатиполе вместо того чтобы работать и пользу приносить себе и людям.
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Ани таакия слаааденькия на киче будут??
🤗
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Ідіотто? На якій кічі? Вони у таборі для нелегалів будуть. Тобі було б непогано народитись в їх країні та їх шлях пройти, можливо почуття гумору було б відмінним від жартиків на жопно-сортирну тему.
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То грузчики случайно остались после загрузки. Прилягли отдохнуть, а тут, БАЦ и уже Украина У фурі з нектаринами виявили трьох нелегалів, - прикордонники - Цензор.НЕТ 8077
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Эти два "нектарина" искали "счастье" в Беларуси ? Бараны .
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потом ты купишь его в магазине с болезнями африки и саками..((
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Они что не знали, что фура идёт в Беларусь?
Это карма. Таких невезучих ещё поискать нужно.
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ну это как в средние века была вполне научная гипотеза что в грязном белье заводятся мыши
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"С добрым утром, тётя Хая, ай-ай-ай!
Вам посылка из Шанхая, ай-ай-ай!
А в посылке три китайца, ой-ой-ой!
Три китайца красят яйца, ой-ой-ой!

))
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Странный маршрут... любители покататься??? У фурі з нектаринами виявили трьох нелегалів, - прикордонники - Цензор.НЕТ 1055
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