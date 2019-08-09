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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины, Общество
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 "Балка еще дымится. Дом с двух прилетов разнесли", - российские оккупанты из 120-х минометов уничтожили жилой дом в поселке Пивденное. ВИДЕО

Российские оккупанты нарушили перемирие в районе поселка Пивденное и уже вторые сутки обстреливают украинские позиции, применяя минометы 120-го калибра.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Украина", во время одного из обстрелов был уничтожен частный жилой дом. 

"Балка дымится. Это пол дома. Грубо говоря, дом с двух прилетов разнесли", - говорит один из украинских военных.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обстрел под Павлополем свидетельствует о желании РФ и ее наемников обострить конфликт, - украинская сторона СЦКК

Источник: https://censor.net.ua/v3142071
 
 
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До сраки им то перемирие.
Петя с со старой комсомолкой Меркельшей сбацали на коленке минские домовлэнносци , но виноват ЗЕ!
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РФ располагает 10 тыс. ядерных боезарядов. А сколько тогда было у Украины ?
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А сколько ядерных зарядов у Великобритании, США, Франции. Петя к ним официально обращался с требованием выполнить Будапештский меморандум?
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Насколько я помню, обращался. Нам разъяснили, что Будапештский Меморандум предполагает по требованию Украины провести консультации, что и было сделано. И даже озабоченность выразили.
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Консультации проводятся когда у сторон есть разногласия по договору.
Если они не приходят к согласию тогда обращаются в суд.
В нашем случае нужно было обращаться в ООН.
В меморандуме все написано.
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PS Там еще есть обязательство уважать территориальную целостность Украины. Подписанты (кроме запоребрика) и это выполнили.
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Только у зе и хомчака перемирие и они в это видео не поверят
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де вогонь у відповідь?
Чому мовчить військове командування?
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Тамженашилюди!!!
Ани против...гражданскага канфликта!
Портников вас за ваше мнение по судам щатягает...
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у зели обещали перестать стрелять, а у сепаров то никто ничего не обещал!
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А тем временем у сепаров обещали ....дойти до Киева
И готовятся активно...РФ активизировала подвоз БК...
А наш ГавноКом по Турциям селфится...

***..к мелкий
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Домовленості з Московією не варті паперу .....ну ви знаєте.
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