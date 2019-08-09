 "Балка еще дымится. Дом с двух прилетов разнесли", - российские оккупанты из 120-х минометов уничтожили жилой дом в поселке Пивденное. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Украина", во время одного из обстрелов был уничтожен частный жилой дом.
"Балка дымится. Это пол дома. Грубо говоря, дом с двух прилетов разнесли", - говорит один из украинских военных.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Украина", во время одного из обстрелов был уничтожен частный жилой дом.
"Балка дымится. Это пол дома. Грубо говоря, дом с двух прилетов разнесли", - говорит один из украинских военных.
Петя с со старой комсомолкой Меркельшей сбацали на коленке минские домовлэнносци , но виноват ЗЕ!
Если они не приходят к согласию тогда обращаются в суд.
В нашем случае нужно было обращаться в ООН.
В меморандуме все написано.
Чому мовчить військове командування?
Ани против...гражданскага канфликта!
Портников вас за ваше мнение по судам щатягает...
И готовятся активно...РФ активизировала подвоз БК...
А наш ГавноКом по Турциям селфится...
***..к мелкий