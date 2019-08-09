 "Балка еще дымится. Дом с двух прилетов разнесли", - российские оккупанты из 120-х минометов уничтожили жилой дом в поселке Пивденное. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Украина", во время одного из обстрелов был уничтожен частный жилой дом.

"Балка дымится. Это пол дома. Грубо говоря, дом с двух прилетов разнесли", - говорит один из украинских военных.

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