 Местные патриоты подняли флаг Украины в оккупированном Судаке в память о четырех погибших на Донбассе украинских воинах, - советник главы Херсонской ОГА Ковалев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом в Facebook сообщил советник председателя Херсонской ОГА Богдан Ковалев, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром на временно оккупированной Российской Федерацией территории АР Крым в городе Судак местными патриотами Украины был поднят Украинский флаг в знак памяти о четырех погибших 6 августа 2019 г в зоне проведения ООС воинах. Слава Украине!" -написал он и опубликовал соответствующие фото и видео.

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