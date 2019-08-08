 "Уйдите от меня! Вы зачем меня трогаете?!" - пропагандистку росТВ заблокировал турецкий охранник Зеленского. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, инцидент произошел в тот момент, когда Президент Украины Владимир Зеленский попрощался со Вселенским Патриархом и направился к своему автомобилю. В этот момент к нему обратилась журналистка телеканала "1+1" с просьбой о комментарии по результатам визита. После короткого комментария, который занял около 15 секунд, Президент сел в автомобиль.

В этот момент один из охранников среди приставленных к охране Президента Украины турецкой стороной, держал за руку и блокировал собой представительницу телеканала "Россия", которая с самого начала визита подстерегала с микрофоном и оператором с камерой во дворе Патриархии.

Когда Президент и Патриарх вышли из храма, она пыталась приблизиться, но вокруг Президента было плотное кольцо охраны и журналистов.

Охранник не стал комментировать инцидент и быстро отбыл вместе с кортежем. Он держал представительницу ТК "Россия", пока автомобиль Президента Украины не выехал из переулка.

Как объяснили в пресс-службе Патриархии, причиной таких действий могли стать любые действия журналистки, которые охрана считает некорректными в соответствии с ситуацией и своей задачей по обеспечению безопасности.

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